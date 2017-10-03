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Приложение MobiMover 2.0 от EaseUS: удобный способ переноса любых данных с/на iPhone

3 октября, 2017
Полностью бесплатное приложение от разработчика EaseUS, позволяющее буквально в три простых шага перенести все данные со старого iPhone/iPad на новый, либо переместить их для архивации или других манипуляций на любой компьютер. MobiMover также позволяет отредактировать данные в процессе переноса (например, удалить устаревшие контакты) и залить архив с PC на iOS-девайс. Приложение поддерживает не только iOS 11, но и самые новые модели «яблочных» смартфонов – iPhone 8/8 Plus и iPhone X.

MobiMover от EaseUS пригодиться «яблочным» пользователям в самых разных ситуациях. Наиболее полезным приложение окажется, если вы купили новый iPhone и хотите перенести на него все свои данные со старого смартфона, не заморачиваясь со сложными настройками и не полагаясь на облачные хранилища. Также нелишним будет сделать копию драгоценных контактов, записей, фото и другого контента перед обновлением до iOS 11 или другой очередной версии мобильной операционной системы Apple.

MobiMover работает с фотографиями, видео, контактами, книгами, заметками, закладками в браузере Safari, музыкой и другими файлами, хранящимися на iPhone.

Приложение MobiMover 2.0 от EaseUS: удобный способ переноса любых данных с/на iPhone

Функционал приложения банальной синхронизацией и резервированием данных с iPhone не ограничивается. С помощью MobiMover второй версии вы можете с компьютера комфортно редактировать адресную книгу на смартфоне, добавлять на него фотографии, видео, контакты и даже редактировать плейлисты и заметки. Все изменения будут мгновенно сохранены на iPhone.

Программа для синхронизации и резервного копирования данных с iPhone/iPad на компьютер или другой смартфон/планшет обладает следующими преимуществами:

  • Поддержка новейших моделей Apple: iPhone 8, 8 Plus и X.
  • Совместимость с iOS 11.
  • Простая и удобная процедура переноса данных/синхронизации в три шага.
  • Редактирование контента на iPhone с компьютера.
  • Возможность добавлять фото/видео/контакты и другие данные на iPhone с компьютера.
  • Полностью бесплатная программа.
  • Совместимость с Windows 10/8.1/7/7.

Скачать бесплатно программу MobiMover 2.0 для синхронизации/переноса данных с/на iPhone.

MobiMover 2.0 совместима со следующими смартфонами и планшетами Apple:

  • iPhone 4s, 5, 5s, 6, 6s, 6 Plus, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X
  • iPad mini2, 3, 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro
.

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30971.html

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Приложение MobiMover 2.0 от EaseUS: удобный способ переноса любых данных с/на iPhone Приложение MobiMover 2.0 от EaseUS: удобный способ переноса любых данных с/на iPhone
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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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