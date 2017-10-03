Приложение MobiMover 2.0 от EaseUS: удобный способ переноса любых данных с/на iPhone

MobiMover от EaseUS пригодиться «яблочным» пользователям в самых разных ситуациях. Наиболее полезным приложение окажется, если вы купили новый iPhone и хотите перенести на него все свои данные со старого смартфона, не заморачиваясь со сложными настройками и не полагаясь на облачные хранилища. Также нелишним будет сделать копию драгоценных контактов, записей, фото и другого контента перед обновлением до iOS 11 или другой очередной версии мобильной операционной системы Apple.
MobiMover работает с фотографиями, видео, контактами, книгами, заметками, закладками в браузере Safari, музыкой и другими файлами, хранящимися на iPhone.
Функционал приложения банальной синхронизацией и резервированием данных с iPhone не ограничивается. С помощью MobiMover второй версии вы можете с компьютера комфортно редактировать адресную книгу на смартфоне, добавлять на него фотографии, видео, контакты и даже редактировать плейлисты и заметки. Все изменения будут мгновенно сохранены на iPhone.
Программа для синхронизации и резервного копирования данных с iPhone/iPad на компьютер или другой смартфон/планшет обладает следующими преимуществами:
Скачать бесплатно программу MobiMover 2.0 для синхронизации/переноса данных с/на iPhone.
MobiMover 2.0 совместима со следующими смартфонами и планшетами Apple:
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© Дмитрий Серпухов «Мобильный Контент»