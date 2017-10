The Witness: обзор чудесной головоломки с открытым миром [iPhone и iPad]

В App Store уже можно скачать легендарную логическую игру The Witness, мобильную версию которой ждали многие. Игрушка, смесь бродилки и головоломки, получила теплый прием критиков еще в 2016 году, выйдя на PC и игровых консолях. До iPhone и iPad необычная игра добралась только сейчас, сразу же попав в «Выбор редакции». В обзоре нетривиальной головоломки разберемся, стоит ли скачивать ее себе на iPhone или iPad.

The Witness – игра платная, мобильная версия на iOS стоит освежающе дорого для казуальной игры, 749 рублей. Это плата за качество и, отчасти, бренд. Если вы не готовы тратить такую сумму, то скачать бесплатные игры в жанре головоломок, логики и паззлов можно в нашем обширном каталоге казуальных игрушек.

Мощность iPhone растет с каждым годом, поэтому на платформу приходят проверенные временем легендарные игры с консолей или компьютеров. Среди недавних можно назвать The Binding of Isaac: Rebirth, Danmaku Unlimited 3, Injustice 2 и другие. Головоломка The Witness не стала исключением, разработчикам, студии Thekla, потребовалось около года, чтобы перенести оригинальный геймплей этой логической игры на iOS. Старались они явно не зря – владельцы «яблочных» смартфонов получили в свое распоряжение весьма оригинальную «ломалку головы» с открытым миром, очаровательной графикой и причудливыми головоломками, коих в игре более полутысячи. Возвращаемся к собственно обзору этой игрушки на iPhone и iPad.

Графика и звук

Визуально головоломка выглядит на твердую пятерку с плюсом. На общем фоне довольно однообразных казуалок в ставших привычными жанрах шариков, линий, зумы и т.д., The Witness возвышается трехмерным колоссом, играющим яркой красочной палитрой, полностью трехмерной графикой и просто улетными пейзажами. Можно щелкать скриншоты и вставлять в рамочку каждый. Открытый мир, редко встречающийся в логических играх, позволяет художникам развернуться по полной, что и сделали мастера из Thekla. Конечно, детализация оставляет желать лучшего, все-таки возможности нынешних смартфонов далеки от мощи компьютерных видеокарт, но бедность текстур с лихвой компенсируется удачно подобранной цветовой палитрой.

Обычно на атмосферу головоломки хорошо работает музыка и звуковые эффекты. Какой-нибудь расслабляющий эмбиент или игривый радостный мотивчик, сочные «лопающиеся», «звенящие» и «кликающие» звуки. Вставляем в уши наушники – и полностью погружаемся в параллельную вселенную загадок и логических задачек. В этой головоломке музыки практически нет, но это не ошибка, а намеренное решение разработчика.

The Witness как головоломка не собирается вести игрока за ручку, услужливо подсовывая подсказки и подстилая соломку, коварно уводя его все глубже в сад соблазнов встроенных покупок (разработчикам же надо как-то монетизировать свои казуалки). Головоломка от Thekla платная, поэтому разработчик может полностью сосредоточиться на создании идеального игрового процесса. Студия решила, что музыка будет только отвлекать игрока, ведь игрушка требует максимум внимания и наблюдательности. Такой вот необычный ход, пусть и оправданный стилем. А вот звуковые эффекты имеются, и проработаны они отлично.

Геймплей и управление

В The Witness игрок просыпается на затерянном в океане острове. На этом пролог и заканчивается. Остров попался непростой, а под завязку набиты загадками и головоломками, общим числом более 500. Задачки отличаются друг от друга не только сложностью, но и концепцией. Сложность в игре растет линейно – сначала решаем простые, а затем идут те, что оправдывают название жанра, заставляющие ломать голову.

Головоломки играют в The Witness сюжетообразующую роль – по мере их решения игрок узнает, кто же он собственно такой и как попал на загадочный остров. Разумеется, речь идет об игровом персонаже. Амнезия – классическое клише для игр самых разных жанров, вполне простительное.

Управление в игрушке внятное и несложное, в начале вас научать ходить и взаимодействовать с тутошним красочным тропическим миром. Тапаем по любой точке на экране, чтобы переместиться туда. Горизонтальными свайпами можно «крутить головой», осматриваясь. Тапом по экрану головоломки переносимся к собственно логической задаче. Двойным тапом заставляем персонажа бежать, а не идти. Тап двумя пальцами останавливаем движение.

В The Witness, как уже говорилось выше, множество самых разных головоломок, поэтому управление зависит от конкретного типа. В начале, к примеру, необходимо будет пройти по нарисованному лабиринту, водя пальцем по экрану. Цель – добраться до пульсирующего круга, не пересекая начерченную пальцем линию.

Иногда, чтобы добраться до конца головоломки, нужно отделить белый квадраты от черных. Новая игровая механика вводится в The Witness постепенно, разобраться без проблем можно за пару-тройку попыток. К счастью, игрушка никак не торопит игрока, а также не наказывает за ошибки и просчеты. Нет в головоломке ни таймеров, ни ходов, ни «жизней».

Что ж, пришло время расставлять точки на «i» в нашем обзоре необычной iOS-головоломки.

Плюсы

Фантастическая игра, наконец-то портированная для ценителей головоломок и качественных игрушек на iPhone и iPad. Мобильная версия The Witness сохранила прекрасную графику оригинала. Разработчики неплохо поработали над оптимизацией для смартфонов и планшетов, поэтому ира идет плавно, без лагов. Отсутствие музыки – нетрадиционный ход, но оправданный. Звуковые эффекты неплохо работают на атмосферу загадочности и тайны. Управление понятное и простое, а сами головоломки разнообразны, многочисленны и интересны. Открытый мир – еще одно преимущество The Witness, отличающее ее от сотен логических игрушек в App Store.

Минусы

The Witness очевидно головоломка «не для всех». Если вы предпочитаете больше «экшена» или просто хотите заполучить бездумную быструю логическую игрушку в аркадном стиле, то героиня обзора не для вас. Также придется заставлять свое «серое вещество» работать, подсказками разработчики решили не отвлекать вас от по-настоящему «головоломного» геймплея. Игрок сам находит пути решения логических задачек в игре, ведь свобода и дух исследований – чуть ли не главная составляющая успеха The Witness.

Вердикт

The Witness, будучи портированной на iOS игрой, вносит живительную струю свежего воздуха в изрядно застоявшийся жанр головоломок App Store. Разработчикам удалось решить все технические проблемы, оптимизировать игру и приспособить управление под сенсорные экраны. Отличная графика, открытый мир, приличный звук и более пяти сотен логических задач. Настоящая находка для всех ценителей качественных головоломок, подарок любителям классики вроде Myst. Единственным серьезным минусом можно назвать стоимость The Witness – 750 рублей.

