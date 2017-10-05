Apple удаляет три раздела приложений из App Store

App Store позволяет выбрать в разделе «Игры» до двух подразделов, чтобы разработчик смог более точно позиционировать свои приложения, а пользователи тратили меньше времени на поиск интересующих их типов игрушек. Многие из этих подразделов малочисленны, а объемы загрузок в них мизерны, поэтому, похоже, Apple решил удалить «Игральные кости». Интересно, что под сокращение попал и подраздел «Обучающие игры». Вероятно, он также не пользуется особой популярностью у владельцев iPhone и iPad.
Раздел «Игры» в App Store после удаления будет содержать следующие подразделы:
Приложения, находящиеся в категории «Каталоги», будут автоматически перенесены в раздел «Покупки» 6-го ноября 2017 года. Разработчики могут выбрать более релевантную альтернативу для своих программ.
Apple в официальном уведомлении не поясняет, почему было принято решение удалить указанные выше разделы App Store. Очевидно, что дело либо в отсутствии сколько-нибудь серьезного интереса к ним со стороны пользователей (читаем – загрузок приложений), либо упрощение структуры магазина. Наиболее популярные приложения в категории «Каталоги», отметим, больше соответствуют разделу «Покупки».
Подчеркнем, что все приложения будут по-прежнему доступны в App Store, ни одно удалено не будет. Изменения касаются лишь навигации по магазину..
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© Дмитрий Серпухов «Мобильный Контент»