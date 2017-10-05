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Apple удаляет три раздела приложений из App Store

5 октября, 2017
Apple удаляет три раздела приложений из App Store Официальный магазин приложений для iPhone и iPad лишится трех разделов – «Каталоги», а также подразделов «Игральные кости» и «Образовательные» в категории «Игры». iOS-разработчики, чьи приложения присутствуют в соответствующих разделах App Store, уже получили уведомления от Apple. После исчезновение подкатегорий, приложения из них можно будет найти в общей категории «Игры», если разработчики не выбрали для них альтернативный подраздел.

App Store позволяет выбрать в разделе «Игры» до двух подразделов, чтобы разработчик смог более точно позиционировать свои приложения, а пользователи тратили меньше времени на поиск интересующих их типов игрушек. Многие из этих подразделов малочисленны, а объемы загрузок в них мизерны, поэтому, похоже, Apple решил удалить «Игральные кости». Интересно, что под сокращение попал и подраздел «Обучающие игры». Вероятно, он также не пользуется особой популярностью у владельцев iPhone и iPad.

Раздел «Игры» в App Store после удаления будет содержать следующие подразделы:

  • Экшен
  • Аркады
  • Настольные
  • Карточные
  • Казино
  • Семейные
  • Музыка
  • Головоломки
  • Гонки
  • Ролевые
  • Симуляторы
  • Спортивные
  • Стратегии
  • Викторины
  • Игры в слова

Приложения, находящиеся в категории «Каталоги», будут автоматически перенесены в раздел «Покупки» 6-го ноября 2017 года. Разработчики могут выбрать более релевантную альтернативу для своих программ.

Apple в официальном уведомлении не поясняет, почему было принято решение удалить указанные выше разделы App Store. Очевидно, что дело либо в отсутствии сколько-нибудь серьезного интереса к ним со стороны пользователей (читаем – загрузок приложений), либо упрощение структуры магазина. Наиболее популярные приложения в категории «Каталоги», отметим, больше соответствуют разделу «Покупки».

Подчеркнем, что все приложения будут по-прежнему доступны в App Store, ни одно удалено не будет. Изменения касаются лишь навигации по магазину.

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Издатель: Procontent.ru , источник: 9to5mac  
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