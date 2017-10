Игра Just Ski для iPhone стала бесплатной

Минималистичный лыжный симулятор, а по совместительству еще и аддиктивный тайм-киллер, теперь можно скачать бесплатно в App Store. Обычно игрушка стоит 75 рублей. Промо-акция продлится ограниченный период времени. Just Ski, несмотря на схематичную гипер-спартанскую графику, заслуживает внимание любого владельца iOS-девайса. Игровая механика здесь доведена до идеала, как и в похожей сказочно красивой Alto`s Adventure. Разработчик сделал ставку на продуманную физическую модель и явно не прогадал.

Just Ski можно назвать настоящей Dark Souls среди лыжных симуляторов для iPhone и iPad. Отточенная механика переводить игрушку в категорию «easy to play, hard to master», т.е. казуальных игр с понятными правилами и простейшим управлением, успех в которых целиком и полностью зависит от навыка игрока, а его следует тренировать многочасовыми сессиями, иначе достичь выдающихся результатов на виртуальных склонах не получится.

Just Ski впервые доступна в App Store бесплатно, симулятор не содержит встроенных покупок и не собирается досаждать игроку рекламой. Другие классные казуальные игры бесплатно можно скачать здесь.

Минималистский симулятор лыжника для iPhone нельзя назвать игрой с повышенной сложностью вроде хрестоматийной Flappy Bird, но и с порога лихо пройти игрушку тоже не получится. Главное – умело управлять персонажем и всегда держать в уме местную лыжную физику.

Скачивайте бесплатно Just Ski, если хотите заполучить на свой iPhone или iPad отменный тайм-киллер, пока время акции не закончилось. Уже на следующей неделе игрушка снова уйдет в класс премиум-игр.

