Мобильный Контент
iosAndroidWindows PhoneTizenBlackberry
— Приложения и игры Android, iPhone, iPad. Аналитика. Реклама.

Игра Just Ski для iPhone стала бесплатной

5 октября, 2017

Минималистичный лыжный симулятор, а по совместительству еще и аддиктивный тайм-киллер, теперь можно скачать бесплатно в App Store. Обычно игрушка стоит 75 рублей. Промо-акция продлится ограниченный период времени. Just Ski, несмотря на схематичную гипер-спартанскую графику, заслуживает внимание любого владельца iOS-девайса. Игровая механика здесь доведена до идеала, как и в похожей сказочно красивой Alto`s Adventure. Разработчик сделал ставку на продуманную физическую модель и явно не прогадал.

Just Ski можно назвать настоящей Dark Souls среди лыжных симуляторов для iPhone и iPad. Отточенная механика переводить игрушку в категорию «easy to play, hard to master», т.е. казуальных игр с понятными правилами и простейшим управлением, успех в которых целиком и полностью зависит от навыка игрока, а его следует тренировать многочасовыми сессиями, иначе достичь выдающихся результатов на виртуальных склонах не получится.

Just Ski впервые доступна в App Store бесплатно, симулятор не содержит встроенных покупок и не собирается досаждать игроку рекламой. Другие классные казуальные игры бесплатно можно скачать здесь.

Игра Just Ski для iPhone стала бесплатной

Минималистский симулятор лыжника для iPhone нельзя назвать игрой с повышенной сложностью вроде хрестоматийной Flappy Bird, но и с порога лихо пройти игрушку тоже не получится. Главное – умело управлять персонажем и всегда держать в уме местную лыжную физику.

Скачивайте бесплатно Just Ski, если хотите заполучить на свой iPhone или iPad отменный тайм-киллер, пока время акции не закончилось. Уже на следующей неделе игрушка снова уйдет в класс премиум-игр.

Скачать бесплатно игру Just Ski на iOS из App Store

.

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30974.html

Фотографии статьи:
Игра Just Ski для iPhone стала бесплатной Игра Just Ski для iPhone стала бесплатной
Все фото →


Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
RSS-подписка на новости рубрики


Главные новости:

Robot Warfare: обзор эпичного онлайн-шутера с боевыми роботами [Android] Robot Warfare: обзор эпичного онлайн-шутера с боевыми роботами [Android]
Игра «Слова онлайн» на Андроид: обзор интеллектуального тайм-киллера Игра «Слова онлайн» на Андроид: обзор интеллектуального тайм-киллера
Приложения VPN заблокированы в App Store Китая Приложения VPN заблокированы в App Store Китая
ММОРПГ на Андроид: обзор лучших игр за 2017 год (топ-15) ММОРПГ на Андроид: обзор лучших игр за 2017 год (топ-25)
Обзор головоломки Monument Valley 2 на iPhone и iPad: разгадываем тайны святой геометрии Обзор головоломки Monument Valley 2 на iPhone и iPad: разгадываем тайны святой геометрии
Обзор Dead Plague: чумовой зомби-шутер на Android и iOS Обзор Dead Plague: чумовой зомби-шутер на Android и iOS
Приложение Snapseed: обзор бесплатного, но мощного фоторедактора на Android и iOS Приложение Snapseed: обзор бесплатного, но мощного фоторедактора на Android и iOS
Обзор лучших онлайн-шутеров на Android и iOS: топ-7 за 2017 год Обзор лучших онлайн-шутеров на Android и iOS: топ-7 за 2017 год



+ Добавить обзор




Актуальные темы:

Зомби Рейд на Андроид – играем бесплатно! Зомби Рейд на Андроид – играем бесплатно!
Robot Warfare: обзор эпичного онлайн-шутера с боевыми роботами [Android] Robot Warfare: обзор эпичного онлайн-шутера с боевыми роботами [Android]
Игра «Слова онлайн» на Андроид: обзор интеллектуального тайм-киллера Игра «Слова онлайн» на Андроид: обзор интеллектуального тайм-киллера
Обзор Sticky AI на iPhone: превращаем сэлфи в крутые стикеры с бесплатным приложением от Prisma Lab Обзор Sticky AI на iPhone: превращаем сэлфи в крутые стикеры с бесплатным приложением от Prisma Lab
ММОРПГ на Андроид: обзор лучших игр за 2017 год (топ-25) ММОРПГ на Андроид: обзор лучших игр за 2017 год (топ-25)
Injustice 2: обзор «мясного» файтинга на iOS и Android с супергероями из комиксов Injustice 2: обзор «мясного» файтинга на iOS и Android с супергероями из комиксов
Обзор угарного файтинга Nonstop Chuck Norris для Android и iPhone: Чак Норрис с сэлфи-палкой Обзор угарного файтинга Nonstop Chuck Norris для Android и iPhone: Чак Норрис с сэлфи-палкой



Популярные бесплатные игры:

Как достать соседа
Как достать соседа
Сокровища Монтесумы 4
Сокровища Монтесумы 3
Морской бой
Морской бой - подводная война
Волшебные пузыри
Волшебные пузыри
Супер Корова
Супер Корова
Веселая ферма 4
Веселая ферма 4
Поле чудес
Поле чудес
Армада танков
Армада танков
Алиен шутер - начало вторжения
Алиен шутер - начало вторжения