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Приложение Uber тайно шпионит за вашим iPhone

8 октября, 2017
Приложение Uber тайно шпионит за вашим iPhone Приложению службы вызова такси Uber для iOS была дана уникальная привилегия в рамках операционной системы, позволяющая шпионить за экраном iPhone, выяснили эксперты. ZDNet сообщает, что приложение может считывать буфер экрана в iOS, и, теоретически, записывать все, что отображается на дисплее «яблочного» смартфона без ведома его владельца.

Самое интересное, что Uber не нарушает правил, ведь именно Apple дал приложению разрешение на считывание экрана. Согласно данным экспертов, это единственное приложение, получившее такую эксклюзивную возможность.

Uber пояснил, что «шпионский» функционал был предназначен для очень специфичного применения совместно с Apple Watch, в рамках которого карты рендерились в фоновом режиме на iPhone, а затем передавались на фирменные смарт-часы. В будущих версиях приложения, как пообещал официальный представитель компании, этот код будет удален вместе со следующим обновлением приложения. «Злополучный код никак не связан с другими частями текущей базы кода, поэтому мы уже готовимся к его удалению в очередной версии Uber».

Ситуация вызывает обеспокоенность по двум причинам. Во-первых, приложение Uber уже было ранее уличено в слежке за данными и координатами пользователей, теперь же выявлена потенциальная возможность записи экрана iPhone, причем с ведома Apple. Во-вторых, приложение вполне может быть взломано хакерами, которые получат через Uber доступ ко всему, что отображается на экране iOS-смартфона. Если взлом удастся, то злоумышленники получат доступ ко всем данным пользователя, включая двухфакторную идентификацию и все пароли.

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Издатель: Procontent.ru , источник: Zdnet  
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