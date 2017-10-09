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WhatsApp для бизнеса в виде отдельного приложения: как работает корпоративный мессенджер

9 октября, 2017
WhatsApp для бизнеса в виде отдельного приложения: как работает корпоративный мессендежр

Один из самых популярных в мире мессенджеров уже давно собирался запустить отдельное корпоративное приложение для небольших и средних компаний. В сентябре стало известно о запуске ограниченного тестирования WhatsApp для бизнеса, а теперь корпоративный мессенджер переходит на более масштабный этап сбора обратной связи. В небольшом обзоре расскажем, как работает корпоративный WhatsApp и как управлять личными и корпоративными контактами.

Файл APK приложения WhatsApp Business уже доступен для бесплатного скачивания, однако загрузить его могут только тестировщики корпоративного мессенджера. В ближайшее время компания, принадлежащая Facebook, собирается выпустить официальное приложение, которое будет доступно широкому кругу пользователей.

В справочном разделе приложения WhatsApp Business поясняется, как можно использовать корпоративную версию мессенджера и управлять личными/рабочики контактами в рамках одного сервиса. Предлагается три основных варианта использования.

  • Добавляем в корпоративный WhatsApp только рабочие контакты. Самая простая и понятная схема использования. Достаточно скачать бесплатно приложение WhatsApp Business и пройти процедуру регистрации, затем перенести все рабочие контактные данные в приложение. Лучший вариант для тех, кто желает использовать мессенджер исключительно в корпоративной середе.

  • Используем WhatsApp как на работе, так и для личной коммуникации. В этом случае для корпоративного аккаунта придется использовать другой номер телефона, к которому и будут привязаны все рабочие контакты. Скачать на телефон, пусть и бесплатно, придется обе версии приложения мессенджера – обычную и корпоративную. Подчеркнем еще раз, что потребуется завести две учетных записи с привязкой к двум номерам телефона (корпоративный/личный).

  • WhatsApp на двух телефонах – корпоративном и личном. Лучший вариант, если вы хотите полностью отделить работу от личной жизни. На корпоративный смартфон следует скачать бесплатно WhatsApp Business, а на личный – обычный WhatsApp. Для каждой учетной записи – свой номер телефона.

В отличие от личного использования мессенджера, WhatsApp для бизнеса позволяет привязать аккаунт не только к номеру мобильного телефона, но и «обычного», проводного. В традиционной версии мессенджера такая возможность отсутствует – создать учетную запись можно только с помощью номера сотового.

Facebook, владеющая WhatsApp, планирует в будущем ввести небольшую плату за использование корпоративной версии мессенджера. Детали монетизации пока неизвестны. В корпоративной версии изменился логотип – вместо трубки буква «B» (очевидно, Business, т.е. бизнес). В остальном приложение интерфейсом ничем не отличается от привычного WhatsApp.

Корпоративная версия WhatsApp также содержит такие полезные для деловой коммуникации функции, как возможность создать профиль компании, автоответчик, аналитические инструменты и миграцию чатов.

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Издатель: Procontent.ru , источник: Android Police  
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