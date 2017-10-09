WhatsApp для бизнеса в виде отдельного приложения: как работает корпоративный мессенджер

Один из самых популярных в мире мессенджеров уже давно собирался запустить отдельное корпоративное приложение для небольших и средних компаний. В сентябре стало известно о запуске ограниченного тестирования WhatsApp для бизнеса, а теперь корпоративный мессенджер переходит на более масштабный этап сбора обратной связи. В небольшом обзоре расскажем, как работает корпоративный WhatsApp и как управлять личными и корпоративными контактами.
Файл APK приложения WhatsApp Business уже доступен для бесплатного скачивания, однако загрузить его могут только тестировщики корпоративного мессенджера. В ближайшее время компания, принадлежащая Facebook, собирается выпустить официальное приложение, которое будет доступно широкому кругу пользователей.
В справочном разделе приложения WhatsApp Business поясняется, как можно использовать корпоративную версию мессенджера и управлять личными/рабочики контактами в рамках одного сервиса. Предлагается три основных варианта использования.
В отличие от личного использования мессенджера, WhatsApp для бизнеса позволяет привязать аккаунт не только к номеру мобильного телефона, но и «обычного», проводного. В традиционной версии мессенджера такая возможность отсутствует – создать учетную запись можно только с помощью номера сотового.
Facebook, владеющая WhatsApp, планирует в будущем ввести небольшую плату за использование корпоративной версии мессенджера. Детали монетизации пока неизвестны. В корпоративной версии изменился логотип – вместо трубки буква «B» (очевидно, Business, т.е. бизнес). В остальном приложение интерфейсом ничем не отличается от привычного WhatsApp.
Корпоративная версия WhatsApp также содержит такие полезные для деловой коммуникации функции, как возможность создать профиль компании, автоответчик, аналитические инструменты и миграцию чатов..
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© Дмитрий Серпухов «Мобильный Контент»