Terra Battle 2: обзор годного продолжения игры в жанре RPG, тактики и аниме [Android/iPhone]

Бесплатная игра Terra Battle 2 на телефоны (Android/iOS) от студии Mistwalker продолжает развитие оригинала, который вышел несколько лет назад. Если вам нравятся продуманные РПГ, классическая «анимешная» графика и вдумчивый тактический геймплей в изящной графической обертке, то сиквел точно для вас. В обзоре игрушки расскажем обо всех плюсах и минуса Terra Battle 2.

В разработке первой Terra Battle принимал участие создатель легендарной игры Final Fantasy, что априори можно считать «знаком качества». Оригинал отнял у многих игроков десятки и сотни часов жизни, взамен подарив увлекательное приключение в фэнтезийном мире. Более простые казуальные игры бесплатно скачать можно у нас на сайте: стрелялки, шарики, бродилки, бегалки, настольные и другие жанры. Terra Battle 2 подойдет более искушенным, опытным игрокам.

Графика и звук

Визуально сиквел сохранил уникальный стиль первой игры. Графика в стиле аниме с продуманными и отлично отрисованными персонажами, интерфейсом и меню. Terra Battle 2 сделана полностью двухмерной. Очевидные плюсы такого подхода – малый весь, скромные требования к мощности смартфона и уникальная, «авторская» атмосфера, что отлично подходит жанру РПГ. Несмотря на визуальные 3D-шедевры вроде Naval Storm или Robot Warfare, 2D-графика все-таки смотрится в классическим ролевых играх более уместной.

Богатая цветовая палитра игры отлично смотрится на роскошных современных экранах смартфонов и планшетов, а утонченные спецэффекты дополняют атмосферу Terra Battle 2. Музыка достаточно подходящая для жанра, от одного из известных японских игровых композиторов, звуковые эффекты неплохо проработаны и вполне органичны.

С графической точки зрения у Terra Battle 2 есть один заметный недостаток – меню немного захламленные, что иногда раздражает. С другой стороны, в социальных РПГ почти всегда царит некоторый хаос, ведь возможностей и информации здесь очень много, не то, что в казуальных играх вроде классических «шариков» или умиротворяющих «ферм».

Геймплей, управление и сюжет

Сиквел игры структурно отличается от оригинала, так что поклонникам придется немного переучиваться. В Terra Battle 2 игровой процесс сосредоточен на сюжете, в котором игрока ждет четверка главных героев. Именно ими и предстоит управлять на местной карте мира.

Карта мира в игре больше похожа на поле боя, по которой перемещается «фишка» персонажа и собирает союзные плитки, такие как магниты. На карте встречаются и враги, которых можно подвинуть, переместив на них собственного «перса». Такое нововведение позволяет стратегически расположить персонаже на поле боя, чего не было в первой игре. На геймплей также влияет и тип поверхности, по которому путешествуют персонажи. К примеру, воинов могут разделить различные препятствия вроде холмов или гор.

По сюжету игроки должны помочь главным героям добраться до пунктов назначения, а затем перейти к следующей главе игры. Звучит просто, однако мешать безмятежному путешествию по карте будут враги, причем каждый раз их силы будут повышаться, т.е. мы имеем дело с классическим линейным ростом сложности, традиционным для РПГ.

В Terra Battle 2 имеются побочные «Квесты», выполняемые независимо от основного сюжета. Они больше похожи на специальные события, в которых игроки могут принять участие. События быстро завершаются, в каждый конкретный день их немного, а сложность у них повышенная. К тому же, за участие в квестах придется расплачиваться запасом энергии. Поэтому отправляться на приключения стоит подготовленными. Награды, впрочем, часто компенсируют усилия игрока.

Боевая система в Terra Battle 2 не слишком изменилась по сравнению с оригиналом. Чтобы атаковать, необходимо выставить перед врагом (или врагами) как минимум двух членов партии по обоим флангам. Поменять расположение других партийцев или даже врагов можно, если поместить на тайл «фишку» своего персонажа. Врагов с пурпурным обрамлением передвигать нельзя. Чем больше персонажей вы выстроите в один отряд (шеренгу или колонну) на игровой сетке, тем мощнее будут ваши навыки и атакующий потенциал.

Благодаря новой карте, игроки могут атаковать сразу большие группы врагов. Хотя на первый взгляд атака целого войска противника и кажется пугающей и опасной, на деле сражаться с группой врагов проще, чем с отдельными противниками. Грамотно расставляя своих персонажей на игровом поле с учетом их навыков, можно легко расправляться с целыми войсками врагов. А чем больше противников вы победите за один раз, тем больше очков опыта получите. В свою очередь, поглощение опыта большими порциями позволяет быстрее наращивать уровни своих героев и повышает шанс выпадения сокровищ.

Самое заметно отличие Terra Battle 2 от оригинала (за исключением карты), это персонажи. В первой игре они были простенькими – их можно было прокачивать и повышать «мощность». Теперь к услугами игрока четыре ключевых персонажа, а остальных можно назначить охранниками для «ядра» вашей партии. Теперь во время атаки игра отображается не только основного персонажа, но и его «охранника», что дает больший простор для тактических действий.

Кроме того, в Terra Battle 2 персонажи научились носить различную экипировку, влияющую на их характеристики и возможности. Разумеется, лучше всего надевать специальные предметы на персонажа, подходящего по навыкам, чтобы максимизировать эффект от «эквипа». Еще одна фишка сиквела – прокачивать можно и экипировку, которая после каждой битвы получает опыт и становится мощнее.

Плюсы

Terra Battle 2 – прекрасная двухмерная РПГ с мощной тактической составляющей, как и оригинал. Музыка и звуковые эффекты – вишенка на торте. Сиквел оброс «мясом», у игрока теперь больше возможностей, а новая карта делает игровой процесс еще интересней. Стало больше свободы – вы вольны по-разному располагать войска на поле боя, играться с артефактами, подбирать подходящих друг другу персонажей и так далее.

Минусы

Масса игровых возможностей в Terra Battle 2 имеет и обратную сторону – игра стала слишком «замороченной», особенно для обычного игрока. К примеру, система охранников кажется надуманной, вполне можно было бы обойтись расширением ассортимента персонажей. Управление на карте излишне чувствительное, так что приходится быть внимательным. Сюжетная часть сиквела с четверкой персонажей выглядит немного куцей, проходится за несколько часов. Будем надеятся, что разработчик с новым апдейтом добавит контента. Иногда игрушка что-то подгружает, и приходится ждать несколько минут.

Вердикт

В отличие от первой игры, сиквел хотя и увлекает новыми возможностями, но к новичкам по-военному беспощаден – разбираться с местной игровой механикой придется довольно долго. К тому же, Terra Battle 2 сейчас страдает от некоторых багов, включая излишне чувствительное управление и реглярные подргрузки. В остальном это стильная РПГ в графической «анимешной» обертке с множеством интересных возможностей и симпатичным двухмерным «визуалом».

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