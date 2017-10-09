Обзор чумовой аркадной «стрелялки» Kick Ass Commandos для iPhone и iPad

Часто в App Store качественная аркада появляется буквально из ниоткуда. Приятный сюрприз, неожиданный и внезапный. Именно таким стала «стрелялка» Kick Ass Commandos – отвязный безбашенный шутер, изначально вышедший на «Стиме» в ноябре прошлого года. Теперь разработчик озаботился выпуском версии на iPhone и iPad, для которых геймплей аркадной игрушки подходит идеально. В обзоре игры поговорим обо всех ее достоинствах и недостатках.

Геймплей и управление

Kick Ass Commandos – классическая аркадная «стрелялка» на iPhone с управлением парой стиков и видом строго сверху. Левым перемещаемся по уровню, правым – целимся. Стрельба ведется в автоматическом режиме. Стандартная схема. Фишка казуального шутера заключается в необычном геймплейном элементе – по мере выкашивания врагов на уровнях вам будут попадаться дружественные коммандос, захваченные противником. Освобождаем их, и воины с радостью примкнут к вашему персонажу. К концу уровня можно набрать в отряд до десятка коммандос! Под управлением игрока оказывается настоящая группа спецназа, сеющая смерть и разрушение всем супостатам.

«Стрелялка», как ни странно, не ограничивается веселым, но бездумным уничтожением всего и вся на уровне. В Kick Ass Commandos есть и чуточку стратегии, разнообразящей игровой процесс. От уровня к уровню выдаваемые миссии различаются – кого-то спасти, убить абсолютно всех врагов в локации или добраться до определенной точки. Поэтому постоянно лезть напролом, не обращая внимания на задания, не получится. Более того, сходу пройти уровень вряд ли получится. Первый заход поможет освоиться, запомнить расположение врагов и в целом оценить ситуацию. Второй раз, разведав обстановку, вы сможете уже более умело расправится с врагами.

В Kick Ass Commandos есть десяток персонажей, которых можно разблокировать в процессе игры. С каждым игрушку можно проходить немного по-другому. Также в этой «стрелялке» вы будете зарабатывать опыт, который можно потратить на развитие персонажа и его навыков. Прикольный момент, дающий стимул использоваться разных спецназовцев в игре.

Присоединившиеся в процессе прохождения уровня коммандос могут с честью умереть на поле боя, а вот основного персонажа стоит беречь, ведь его смерть означает проигрыш. Еще одна «фишка», добавляющая в эту «стрелялку» для iPhone стратегическую глубину.

В игре целых четыре уровня сложности, причем даже выставленные по умолчанию «Легкий» заставляет попотеть. Смельчаков, отважившихся выставить «Фубар», самый высокий уровень сложности, стоит наградить специально медалью. Посмертно.

Вердикт

Kick Ass Commandos – быстрая и весьма оригинальная «стреляка» на iPhone и iPad со стильной ретро-графикой и классическим геймплеем, в котором разработчик использовал несколько собственных находок (присоединяющиеся герои, система развития персонажей, различные коммандос). Отличный выбор для тех, кто любит безумные шутеры с яркой графикой, взрывами, выстрелами, трассерами и другими зубодробильными эффектами ураганного экшена.

Игру можно купить в честь выхода с 50% скидкой, за 230 рублей. Реклама и богомерзкие встроенные покупки в Kick Ass Commandos отсутствуют как класс.

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