Лайт-версия приложения Facebook Messenger на Android: экономия и быстрота

Facebook сделал облегченную версию приложения фирменного мессенджера на Андроид доступной еще в ряде стран. Вероятно, вы даже и не подозревали о существовании лайт-версии этого приложения, хотя оно сравнительно давно доступно в Google Play. В нем отсутствует многие дополнительные и для многих бесполезные функции полной версии, такие как истории Facebook и гифки. Благодаря урезанию лишнего функционала, приложение занимает минимум памяти, тратит совсем немного мобильного интернета и работает максимально быстро.

Облегченная версия приложения Facebook Messenger пригодится пользователям, желающим сэкономить на мобильном интернете, либо ищущим мессенджер, которые не отбирает ресурсы у недорого или старенького смартфона. Разумеется, у лайт-версии есть и минусы. Прежде всего, продвинутые функции в приложении будут не доступны, однако для работы с ними всегда можно воспользоваться обычной версией мессенджера.

Приложение Facebook Messenger Lite доступно практически всем владельцам Android-смартфонов, начиная с версии 2.3 (трудно найти телефон, на котором облегченный мессенджер не запустится). Для установки оно требует всего 10 мегабайт встроенной памяти. Версии для iPhone, увы, пока не существует. Скачать бесплатно приложение можно по ссылке ниже из официального магазина Google Play.

3 причины использоваться лайт-версию Facebook Messenger

Экономия на мобильном интернете . Если вы платите за интернет помегабайтно (особенно в роуминге), то облегченный мессенджер точно для вас. Также экономичной в плане трафика приложение будет работать даже в медленных мобильных сетях. В лайт-версии вы не получите увесистую гифку или файл, так что можно не беспокоится за повышенное потребление мобильного интернета.

. Если вы платите за интернет помегабайтно (особенно в роуминге), то облегченный мессенджер точно для вас. Также экономичной в плане трафика приложение будет работать даже в медленных мобильных сетях. В лайт-версии вы не получите увесистую гифку или файл, так что можно не беспокоится за повышенное потребление мобильного интернета.

Работает на любом смартфоне . Приложение изначально создавалось для развивающихся рынков, поэтому перед командой разработчиков стояла задача сделать мессенджер, совместимы с максимальным количеством моделей телефонов, включая самое слабое и устаревшее железо. Если в силу древности или ультрадешевизны на вашем смартфоне не работает обычный Facebook Messenger, то облегченная версия приложения запустится почти наверняка.

. Приложение изначально создавалось для развивающихся рынков, поэтому перед командой разработчиков стояла задача сделать мессенджер, совместимы с максимальным количеством моделей телефонов, включая самое слабое и устаревшее железо. Если в силу древности или ультрадешевизны на вашем смартфоне не работает обычный Facebook Messenger, то облегченная версия приложения запустится почти наверняка.

Только действительно нужные функции. Наконец, лайт-версия мессенджера Facebook лишена дополнительного функционала, добавленного в приложение за последние годы. Акцент сделан на чате, поэтому фильтров для сэлфи и прочих «рюшечек» в облегченной версии приложения нет.

Лайт-версия приложения Facebook Messenger позволяет:

Совершать голосовые звонки.

Украшать чаты стикерами.

Делиться фотографиями, видео, ссылками.

Искать пользователей.

Общаться в групповых чатах.

Выход приложения состоялся после того, как Facebook запретил использовать мессенджер на своем сайте, что раньше можно было использовать как облегченную версию сервиса. Похоже, компания Цукерберга решила таким образом вынудить пользователей загрузить себе на телефоны приложение мессенджера, увеличивая охват сервисов Facebook и нужные компании показатели вовлечения аудитории.

Скачать бесплатно лайт-версию приложениия Facebook Messenger на Android:

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