Лайт-версия приложения Facebook Messenger на Android: экономия и быстрота

Facebook сделал облегченную версию приложения фирменного мессенджера на Андроид доступной еще в ряде стран. Вероятно, вы даже и не подозревали о существовании лайт-версии этого приложения, хотя оно сравнительно давно доступно в Google Play. В нем отсутствует многие дополнительные и для многих бесполезные функции полной версии, такие как истории Facebook и гифки. Благодаря урезанию лишнего функционала, приложение занимает минимум памяти, тратит совсем немного мобильного интернета и работает максимально быстро.
Облегченная версия приложения Facebook Messenger пригодится пользователям, желающим сэкономить на мобильном интернете, либо ищущим мессенджер, которые не отбирает ресурсы у недорого или старенького смартфона. Разумеется, у лайт-версии есть и минусы. Прежде всего, продвинутые функции в приложении будут не доступны, однако для работы с ними всегда можно воспользоваться обычной версией мессенджера.
Приложение Facebook Messenger Lite доступно практически всем владельцам Android-смартфонов, начиная с версии 2.3 (трудно найти телефон, на котором облегченный мессенджер не запустится). Для установки оно требует всего 10 мегабайт встроенной памяти. Версии для iPhone, увы, пока не существует. Скачать бесплатно приложение можно по ссылке ниже из официального магазина Google Play.
Лайт-версия приложения Facebook Messenger позволяет:
Выход приложения состоялся после того, как Facebook запретил использовать мессенджер на своем сайте, что раньше можно было использовать как облегченную версию сервиса. Похоже, компания Цукерберга решила таким образом вынудить пользователей загрузить себе на телефоны приложение мессенджера, увеличивая охват сервисов Facebook и нужные компании показатели вовлечения аудитории.
Скачать бесплатно лайт-версию приложениия Facebook Messenger на Android:.
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© Дмитрий Серпухов «Мобильный Контент»