В iTunes вернулся App Store: Apple выложил специальную версию приложения

В новой версии iTunes для компьютеров отсутствует App Store, так что теперь посмотреть на рейтинги приложений можно только на iPhone или iPad. Однако, пользователи раскопали специальную версию iTunes за номером 12.6.3, в которой сохранены функции, неожиданно вырезанные в текущей 12.7. Apple позиционирует этот отдельный билд iTunes как корпоративный, необходимый некоторым компания для внутренней публикации приложений, однако скачать бесплатно iTunes с доступным App Store может любой пользователь.

Версия iTunes 12.6.3 доступна как для Windows, так и для Mac. Установить ее можно даже в том случае, если вы уже обновились до 12.7 (систему не смутит установка более раннего билда). Программа пригодится всем, кто разочарован удаление разделов «Рингтоны» и «Приложения» из обычного iTunes для компьютера.

Apple ранее выпустил iTunes 12.7 с «акцентом» на музыке, ТВ-контенте, подкастах и аудиокнигах. Обновленная версия стала первым шагом на пути к приведению в порядок одного из наиболее навороченных приложений Apple для Mac.

Однако, вырезание функционала было сделано без предупреждения, и даже собственный веб-сайт iTunes Preview некоторое время не функционировал, запуская бесконечное количество новых вкладок в браузере, поскольку система пыталась открыть страницу приложения в iTunes, но этот компонент из него уже был удален.

iTunes 12.6.3 содержит удаленные функции, в то же время поддерживая iPhone 8, iPhone X и устройства, обновленные до iOS 11. После установки этой специальной версии программы пользователь перестанет получать уведомления о выходе обновлений.

12.6.3 с возвращенным App Store выглядит очевидно временным решением, поскольку Apple предлагает программу исключительно для удовлетворения корпоративных нужд. Техническая поддержка обещана только «настоящему» iTunes.

Версию iTunes с возвращенным функционалом можно скачать бесплатно с официального сайта Apple. Будем надеяться, что Apple скоро сделает из веб-сайта iTunes Preview полноценную замену App Store для браузеров и добавить возможность загружать приложения на iPhone и iPad по интернету.

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