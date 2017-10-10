Игра Grapple Gum на iPhone: обзор симпатичной аркады с жвачкой-зацепером в нарисованном мире

Эстетика набросков на разлинованной в клеточку «тетрадной» бумаге часто используется в казуальных играх, вызывая ностальгические чувства у игроков. Grapple Gum для iPhone и iPad использует необычный визуальный стиль, отлично подходящий для веселой и ненапряжной игрушки. В обзоре этой iOS-игры обсудим все ее плюсы и минусы.

Гемплей и управление

Grapple Gum – смесь аркады, «бегалки» и отчасти головоломки, игровой процесс отлично подходит под определение «тайм-киллер», в котором ярко, весело, не надо много думать, а игровая сессия может занять всего несколько минут. Сотни подобных игр скачать бесплатно можно здесь. В новинке для iPhone и iPad игроку отведена скромная роль кусочка жевательной резинки, путешествующей по открытому миру, заполненному парящими воздушными шарами, опасными нарисованными существами и необычными «боссами».

Цель игрового процесса – собрать 3 звезды, путешествуя по нарисованному миру. Передвигаться придется короткими перебежками или, вернее, прыжками – с одного воздушного шара на другой. Различные нарисованные враги попытаются уничтожить отважную жвачку, но от них можно увертываться или вовсе расстреливать противников. Между уровнями игрок волен покупать новое различное оружие и способности, обменивая их на собранную в процессе прохождения местную валюту. Деньги добываются привычным образом – выпадают из поверженных врагов. Некоторые характеристики можно забирать с собой на другие уровни. Игровая механика в Grapple Gum, в отличие от традиционных аркад вроде «Героев неба» или «Морского боя» непривычная, к ней придется приспособиться, хотя это происходит довольно быстро.

Управление в игрушке также покоряется игроку не с первого захода, хотя на поверку оно оказывается вполне вменяемым. К счастью особых проблем с ним нет, ведь эта казуальная игра довольно быстрая. Цепляться жвачкой можно к двум типам воздушных шаров – красным и зеленым. Процедура зацепа происходит банальным тапом. После того, как жвачка прицепилась к шарику, следует тапнуть по ней и потянуть пальцем в направлении следующего броска.

Шарики лопаются после отстыковки от них жвачки. Красные прибавляют немного здоровья. Также можно уничтожать врагов, тапая и указывая направление огня свайпом в их сторону.

Вот, собственно, и все хитрости управления в Grapple Gum, которые стоит освоить, чтобы с удовольствием путешествовать по нарисованному миру это прикольной аркады. В некоторых ситуациях придется быстро и точно использовать все доступные движения в разных комбинациях. По мере прохождения уровней вы будете все ловчее и ловчее управляться с жвачкой-зацепером, что дает знакомое многим геймерам чувство удовлетворенности.

Враги – одно из основных препятствий в этой казуальной игре на пути к завершению уровня, если не считать прокладку маршрута и собственно процесс передвижения. Некоторые противники норовят подобраться поближе, чтобы сжевать подержанную жвачку, другие попытаются перехватить вас в полете, а особо злостные расстреливают главгероя на расстоянии.

Боссы, которые поджидают в конце уровня, обладают уникальными способностями, поэтому каждая битва требует особенной тактики. Какой? Узнайте сами, не буду портить впечатление от геймплея спойлерами. В общей сложности в игре десяток боссов на десятке же уровней. Боссы придают дополнительную мотивацию – всегда интересно узнать, что же за противник ждет в конце следующего уровня.

Плюсы и минусы

У Grapple Gum отличная нарисованная графика, начиная с открытого мира, разворачивающегося на листе тетради в клеточку, и заканчивая отрисованными вручную меню. Эстетически аркада производит впечатление цельного и законченного продукта, работу художников можно только похвалить. Все в игре кажется ожившими набросками мастера, выплеснувшимися на экран iPhone в погоне за небольшим кусочком жвачки.

В игрушке приятный и необычный геймплей, удачное управление и увлекательный игровой процесс.

Однако, все плюсы Grapple Gum немного нивелируются ее минусами, а именно – невысоким уровнем сложности, относительно длинными игровыми сессиями и сравнительно небольшой продолжительностью самой игры. Только-только освоишься с управлением, а уже 8 уровень (из десятка доступных). В аркаде есть рейтинги игроков, которые в теории добавляют ей реиграбельности, однако ими сейчас никого не удивишь. В любом случае, игра кажется короткой. Разнообразие оружия и бонусы, которые можно переносить с собой между уровнями кажутся избыточными для такой короткой игрушки, хотя и изрядно украшают геймплей, внося приятное разнообразие. К тому же, на последних уровнях игровые сессии удлиняются, что может не понравиться многим, кто привык к коротким «забегам» в мобильных играх. Нельзя отнести к совсем уж минусом, однако эта особенность в игре имеет место быть, и о ней нельзя не упомянуть. К тому же, если вы выходите из игры – то весь прогресс теряется, увы и ах. Уровень придется начинать сначала, а он может быть довольно длинным.

Вердикт

Grapple Gum, несмотря на все свои недостатки, приятная аркада, вполне качественная игра с необычным геймплеем и уникальной нарисованной графикой. Весело прыгаем от шара к шару, поражаем врагов различными типами оружия и любуемся необычным «эскизным» миром на экране «яблочного» смартфона. Хотелось бы, чтобы геймплей был более сложным (несколько уровней сложностей в настройках решать проблему), иначе смысла в перманентных бонусах мало. Разработчику можно посоветовать добавить в игру еще хотя быть пяток уровней. В остальном – отменная аркада, которая стоит своих денег (150 рублей) и вполне может стать для вас тайм-киллером недели.

Скачать на iPhone или iPad игру Grapple Gum:

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