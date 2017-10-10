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«Распухание» аккумуляторов iPhone 8: Apple занялся расследованием

10 октября, 2017

Похоже, что фиаско Galaxy Note 7 может повторить новенький яблочный смартфон. Apple официально подтвердил жалобы покупателей на распухшие аккумуляторы iPhone 8, отделяющие экран от корпуса. Сообщения о «распухших» телефонах стали поступать в конце сентября. Серьезные дефекты 8-го iPhone выявлены в Японии, Греции, Канаде, Китае и на Тайване. На фотографиях, опубликованных пользователями в социальных сетях, видно, что аккумулятор сильно раздулся, буквально вытолкнув экран iPhone из корпуса.

Пока речь идет о менее чем десяти подтвержденных случаев, производитель уже сообщил о начале официального расследования. Некоторые «распухшие» iPhone 8 уже были в употребление, другие деформировались еще в коробке, «обрадовав» покупателей весьма неприятным сюрпризом. Часть смартфонов «распухла» после первой зарядки в течение ночи. Зафиксированы пока буквально считанные случаи проблем с аккумулятором в iPhone 8, что на фоне миллионов проданных смартфонов можно считать вполне допустимым. Напомним, что в случае с Galaxy Note 7 речь шла о сотнях взрывающихся планшетофонов.

Распухание аккумуляторов iPhone 8: Apple занялся расследованием

Взрывы или возгорания iPhone 8 зафиксированы не были, поэтому владельцы новеньких «яблочных» смартфонов могут спать спокойно. Смартфоны корейского производителя загорались довольно часто, поэтому Samsung пришлось провести масштабную отзывную кампанию. Проблемы с аккумуляторами в Note 7 стоили компании порядка 5 млрд. долларов потерянной выручки.

Apple довольно скупо прокомментировал информацию о «распухании» iPhone 8, заявив, что начато расследование. Более никаких подробностей производитель не сообщил. Источники, впрочем, поясняют, что топ-менеджеры «яблочной» компании перешли в «кризисный режим», пытаясь выяснить, не свидетельствуют ли единичные проблемы с аккумулятором в iPhone 8 о более масштабной проблемы. Фиаско, подобное случившемуся с Galaxy Note 7, может нанести сокрушительный удар по продажам iPhone 8 и репутации бренда.

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«Распухание» аккумуляторов iPhone 8: Apple занялся расследованием «Распухание» аккумуляторов iPhone 8: Apple занялся расследованием
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Издатель: Procontent.ru , источник: Mashable  
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