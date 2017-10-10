Taichi Panda 3: Dragon Hunter – вышел сиквел одной из лучших ММОРПГ на Андроид и iPhone

Ролевая игра с мощным онлайн-компонентом уже тестировалась в течение нескольких месяцев в рамках «мягкого запуска», теперь же Taichi Panda 3: Dragon Hunter можно скачать бесплатно на iPhone или Android любому пользователю. Студия Snail Games приготовила очередную итерацию весьма любопытной ММОРПГ в фантастически красивом трехмерном мире. В обзор ТОП-25 ММОРПГ на Андроид продолжение серии попадет почти наверняка.

Taichi Panda 3 – свежая бесплатная игра, использующая все возможности современных смартфонов и планшетов. Речь, конечно, идет прежде всего о графике. Визуально эта ММОРПГ что на iOS, что на Андроид выглядит просто роскошно – красочные локации, детально проработанные персонажи, классные «маунты» и фантастически красивые эффекты магии и волшебства.

Одной только графикой, в прочем, эта ММОРПГ для iPhone и Android не ограничивается. В активе у Taichi Panda 3 интереcный сеттинг в стиле «Запад встречается с Востоком», где в локациях азиатская витиеватость соседствует с европейской прямолинейностью и грубостью. В этой бесплатной игре вы сможете охотится на драконов, присоединиться к одной из двух враждующих сторон и исследовать огромный мир, не тратя времени на ожидания загрузок. Локации варьируются от дворцов и лесов, до мрачных подземелий и даже крыш домов фэнтезийных городков.

В ММПОРПГ Taichi Panda 3 для Android и iOS можно приручать различных «маунтов» (животных), включая крылатых, а также ходить в рейды на боссов в режиме корпоративного PvE.

Для общения игроков в игре предусмотрены чаты, а встроенная кнопка для скриншотов позволяет поделиться самыми классными видами типа “мой перс на драконе проносится над вечерним городом». В Taichi Panda 3, как и в любой уважающей себя ММОРПГ, есть аукционы для торговли различными предметами, а вот обменивать ненужный лут на деньги с другими игроками напрямую не получится.

Наконец, «вишенкой на торте» в этой ММОРПГ для ценителей ролевых игр станет продуманная система прокачки персонажей, хотя сперва она может обескуражить некоторой сложностью.

В качестве плюса игры также можно упомянуть возможность ручной настройки графики под свои нужды, что редко встречается в современных играх на Андроид и iOS. Красотами можно пожертвовать в угоду скорости, а чтобы полюбоваться на пейзажи можно выкрутить настройки на максимум, смиряясь с подтормаживаниями.

Единственный заметный недостаток Taichi Panda 3, обнаруженный нами, это отсутствие перевода на русский язык. В игре есть встроенные покупки, реклама не замечена.

Скачать бесплатно на Андроид или iPhone/iPad игру Taichi Panda 3:

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