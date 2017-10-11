На рыбалку с Андроид: ТОП-7 казуальных игр-симуляторов рыбной ловли

Рыбная ловля, наверное, самый популярный и доступный вид отдыха на природе у жителей нашей страны. Однако, выбраться порыбачить удается далеко не всегда. Унять рыболовный зуд поможет верный смартфон на Андроид, экран которого в одно касание превращается в уютный водоем, где клюет вне зависимости от капризов погоды и перемен давления. Обзор лучших игр про рыбалку для Android поможет сориентироваться в многообразии Google Play и скачать бесплатно только топовые симуляторы ужения рыбы.

Симулятор рыбалки на Андроид по праву можно назвать беспроигрышным «тайм-киллером». Уж что-что, а ловить рыбу любят и умеют практически все. Скачать игры бесплатно и без регистрации можно и у нас на сайте. В сегодняшний обзор попали отборные игрушки, где можно расположиться на берегу с обычной поплавочной удочкой, отправиться на экстремальную рыбалку в Арктику или покидать фирменные воблеры с борта мощного катера.

Топ-7 симуляторов рыбалки на Андроид

«Рыболовный крючок»

Бесплатная игра, отличается фантастически красивыми фонами и продуманной системой рыбной ловли. Тут все как на настоящей рыбалке – множество живописных водоемов, целый арсенал профессиональных снастей и, конечно же, масса трофеев.

Красочная игрушка придется по душе прежде всего спиннингистам, ведь именно этот увлекательный вид ловли довольно тщательно реализованы в «Рыболовном крючке». Рыбачить предстоит с борта мощного катера на бескрайних просторах морей и океанов. Разумеется, есть и береговые локации. В числе трофеев экзотические и мощные рыбы, которые в нашей стране попросту не водятся. Игра – отличный повод задуматься о морской рыбалке, если вы никогда на ней не были.

«Рыболовный крючок» умеет работать без доступа к интернету, вся игра полностью устанавливается на смартфон. Еще один плюс того, что игрушка работает в оффлайне – так можно избавиться от рекламы, с которой разработчик явно перебрал. Имеются встроенные покупки. Игра переведена на русский язык, хотя перевод и не отличается качеством.

Скачать бесплатно игру «Рыболовный крючок»:

«Рыбалка с Rapala»

Всемирно известный производитель высококачественных приманок для рыбалки отметился неплохим симулятором для Android. В бесплатной игре «Рыбалка с Rapala» вас ждет полностью трехмерный мир речек, прудов и озер, где водятся мощные хищные рыбы. Поймать настоящий трофей помогут фирменные воблеры из обширного каталог приманок Rapala для спиннинга.

В отличие от других игр в нашем обзоре, симулятор от Rapala подходит к реализации процесса рыбной ловли весьма серьезно – есть возможность понаблюдать за приманкой и ее будущими жертвами под водой, посмотреть как хищники атакуют воблеры. В игрушке воссозданы реальные рыболовные точки Северной Америке, что еще раз подчеркивает серьезность этого симулятора. Ловить будем в пресной воде, поэтому вас ждут знакомые по нашим водоемам рыбы – окунь, щука, жерех и так далее. В качестве бонуса – ежедневные турниры и возможность обменять улов на приятные награды.

«Рыбалка с Rapala» - наиболее продуманный и солидный симулятор в нашем обзоре, порадует любого спиннингиста и тех, кто только начинает погружаться в увлекательный мир воблеров, плетенок, блесен и джига. Игра полностью бесплатная, хотя есть реклама и встроенные покупки. Русского языка нет – это может стать для кого-то минусом, имейте в виду.

Скачиваем «Рыбалка с Rapala» бесплатно на свой Андроид:

«Улетный клев»

Еще одна бесплатная трехмерная игра в нашем обзоре, целиком и полностью посвященная рыбалке. Есть короткое обучение для тех, кто слабо разбирается в процессе рыбной ловли. Управление традиционное для казуальных игр – в одно касание. 3D-графика не блещет изысками, но для развлекательного симулятора вполне подойдет.

В «Улетном клеве» есть довольно много тонких «рыболовных» настроек, огромный выбор мест для рыбалки – от туманного залива Ханаума, где водится легендарная рыба фугу, до мутных вод Амазонки, кишащей плотоядными пираньями. Настоящая рыбалка вокруг света!

Симулятор позволяет улучшать и докупать снасти, собирать трофейную рыбу и сравнивать свои результаты с рейтингами других игроков-рыболовов. Есть перевод на русский язык. Игра бесплатная, но присутствуют реклама и вездесущие встроенные покупки. Не самый реалистичный, но вполне заслуживающий внимания симулятор рыбалки для смартфонов на Андроид.

Скачать бесплатную игру «Улетный клев» на Android:

«Карманная рыбалка»

Казуальный симулятор рыбака от российского разработчика PageNet. Обзор этой игры на Андроид мы уже делали, но стоит повторится. «Карманная рыбалка» отличается аккуратной двухмерной графикой, продуманной системой роста уровней рыбака и множеством самых разных улучшений: приманок, удилищ, катушек, лодок и так далее.

В игре с десяток локаций для ловли рыбы, преимущественно на территории нашей страны, а также довольно правдоподобная механика вываживания трофеев, в числе которых знакомая любому рыбаку плотва, густера, лещ, окунь и так далее. Особого внимание заслуживает система заброса – вы буквально бросаете оснастку, взмахивая смартфоном. Отлично работает на атмосферу настоящей рыбалки.

В игрушке есть достижения, а также довольно подробные описания всех рыб. «Карманная рыбалка» сделано качественно, игровой процесс увлекателен, а внимание к мелочам разработчика не может не радовать. Отдельный плюс именно этого симулятора – полностью на качественном русском языке.

Скачай на Андроид бесплатно игру «Карманная рыбалка»:

«Давай порыбачим»

Невероятно красивый и качественный симулятор рыбалка для Андроид в нашем обзоре. Число скачиваний это бесплатно игры говорит само за себя – более 10 000 000 установок! В «Давай порыбачим» вас ждут более 600 различных рыб и полсотни мест для рыбалки, включая такие рыболовные «мекки», как озеро Байкал и реку Амур. Впрочем, одной Россией игра не ограничивается – можно отправиться в суровые норвежские фьорды за лососем или на берега жарких тропических рек за экзотическими трофеями. В общей сложности в этом симуляторе разработчики собрали несколько десятков водоемов, существующих в реальности.

Процесс рыбной ловли воссоздан в этой бесплатной игре довольно правдоподобно, а заядлых игроков порадует огромные ассортимент приманок, удилищ, снастей и экипировки. Есть даже наборы для зимней рыбалки, что редкость. По крайней мере, в нашем обзоре ловить рыбу зимой со льда предлагает только «Давай порыбачим».

Содержит солидные порции рекламы и встроенные покупки, завязанные на местный рыболовный магазин.

Скачать бесплатно на Андроид «Давай порыбачим»:

«Мир Рыбаков»

Наверное, наиболее продуманный симулятор рыбалки на Адроид, не уступающий десктопной «На рыбалку!» В этой бесплатной игре собрано более 1000 видов рыб, которых можно выловить с помощью обширного арсенала снастей! Разработчики уверяют, что консультировались с профессиональными рыболовами, чтобы воссоздать все тонкости и атмосферу настоящей рыбалки.

В числе водоемов как крупные реки вроде Днепра, Дуная, Волги, Нила и Миссисипи, так и популярные озера (Байкал, Ладожское, Иссык-Куль, Анреаль). Есть и экстремальная морская рыбалка в мрачных свинцовых водах Северо-Ледовитого океана, а также по-настоящему райская рыбная ловля с безмятежных берегов Новой Зеландии.

«Мир рыбаков» предлагает полноценную РПГ-систему с развитием навыков, наборов опыта и просто тоннами рыболовных снастей, приманок, экипировки и т.д. Заскучать не дадут 500 квестов и 3 000 заданий, есть даже NPC, выдающие миссии.

Графика этого симулятора рыбалки не поражает невероятными спецэффектами, зато она по-домашнему уютна, с ней справится даже бюджетный смартфон. Особенно радуют тщательно прорисованные меню, приманки, персонажи и т.д. Художники постарались на славу. Отдельный плюс – полностью на русском, ведь игру создали наши соотечественники, студия Fobos 17.

В игре «Мир рыбаков» есть встроенные покупки, рекламы не замечено. Подходит даже для маленьких рыбаков от 3 лет.

Скачиваем бесплатно игру «Мир рыбаков» на Андроид тут:

«Реальная рыбалка»

Еще один бесплатный и симпатичный симулятор рыбалки на Андроид. Приятно, что от наших соотечественников (уже третья игра от российского разработчика в обзоре!) из Иркутска, студии Andromeda Coders. Скромная, но аккуратная графика «Реальной рыбалки» будет отлично смотреться на экране любого смартфона. Требования к «железу» аппарата весьма терпимые.

В «Реальной рыбалке» почти два десятка локаций для рыбной ловли, более сотни рыб, которые можно выловить из разнообразных водоемов и десятки типов снастей, наживок и т.д. Есть смена дня и ночи, эффекты погоды, что хорошо работает на атмосферу настоящей рыбалки.

Разработчики уделили максимум внимания реалистичности, поэтому бешеного клева, как на «Черных камнях», ожидать не стоит. Как и в жизни, на активность рыбы в игре влияет погода, наживка, выставленная глубина и место заброса. Более того, ваши трофеи не стоят на месте – придется перемещаться по водоему, если хотите хороший улов.

«Реальная рыбалка» - бесплатная игра, однако содержит рекламу и встроенные покупки. Поддерживает планшеты и ландшафтную ориентацию.

Скачай «Реальную рыбалку» бесплатно на Андроид по этой ссылке:

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