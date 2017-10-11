На рыбалку с Андроид: ТОП-7 казуальных игр-симуляторов рыбной ловли

Рыбная ловля, наверное, самый популярный и доступный вид отдыха на природе у жителей нашей страны. Однако, выбраться порыбачить удается далеко не всегда. Унять рыболовный зуд поможет верный смартфон на Андроид, экран которого в одно касание превращается в уютный водоем, где клюет вне зависимости от капризов погоды и перемен давления. Обзор лучших игр про рыбалку для Android поможет сориентироваться в многообразии Google Play и скачать бесплатно только топовые симуляторы ужения рыбы.
Симулятор рыбалки на Андроид по праву можно назвать беспроигрышным «тайм-киллером». Уж что-что, а ловить рыбу любят и умеют практически все. Скачать игры бесплатно и без регистрации можно и у нас на сайте. В сегодняшний обзор попали отборные игрушки, где можно расположиться на берегу с обычной поплавочной удочкой, отправиться на экстремальную рыбалку в Арктику или покидать фирменные воблеры с борта мощного катера.
Бесплатная игра, отличается фантастически красивыми фонами и продуманной системой рыбной ловли. Тут все как на настоящей рыбалке – множество живописных водоемов, целый арсенал профессиональных снастей и, конечно же, масса трофеев.
Красочная игрушка придется по душе прежде всего спиннингистам, ведь именно этот увлекательный вид ловли довольно тщательно реализованы в «Рыболовном крючке». Рыбачить предстоит с борта мощного катера на бескрайних просторах морей и океанов. Разумеется, есть и береговые локации. В числе трофеев экзотические и мощные рыбы, которые в нашей стране попросту не водятся. Игра – отличный повод задуматься о морской рыбалке, если вы никогда на ней не были.
«Рыболовный крючок» умеет работать без доступа к интернету, вся игра полностью устанавливается на смартфон. Еще один плюс того, что игрушка работает в оффлайне – так можно избавиться от рекламы, с которой разработчик явно перебрал. Имеются встроенные покупки. Игра переведена на русский язык, хотя перевод и не отличается качеством.
Скачать бесплатно игру «Рыболовный крючок»:
Всемирно известный производитель высококачественных приманок для рыбалки отметился неплохим симулятором для Android. В бесплатной игре «Рыбалка с Rapala» вас ждет полностью трехмерный мир речек, прудов и озер, где водятся мощные хищные рыбы. Поймать настоящий трофей помогут фирменные воблеры из обширного каталог приманок Rapala для спиннинга.
В отличие от других игр в нашем обзоре, симулятор от Rapala подходит к реализации процесса рыбной ловли весьма серьезно – есть возможность понаблюдать за приманкой и ее будущими жертвами под водой, посмотреть как хищники атакуют воблеры. В игрушке воссозданы реальные рыболовные точки Северной Америке, что еще раз подчеркивает серьезность этого симулятора. Ловить будем в пресной воде, поэтому вас ждут знакомые по нашим водоемам рыбы – окунь, щука, жерех и так далее. В качестве бонуса – ежедневные турниры и возможность обменять улов на приятные награды.
«Рыбалка с Rapala» - наиболее продуманный и солидный симулятор в нашем обзоре, порадует любого спиннингиста и тех, кто только начинает погружаться в увлекательный мир воблеров, плетенок, блесен и джига. Игра полностью бесплатная, хотя есть реклама и встроенные покупки. Русского языка нет – это может стать для кого-то минусом, имейте в виду.
Скачиваем «Рыбалка с Rapala» бесплатно на свой Андроид:
Еще одна бесплатная трехмерная игра в нашем обзоре, целиком и полностью посвященная рыбалке. Есть короткое обучение для тех, кто слабо разбирается в процессе рыбной ловли. Управление традиционное для казуальных игр – в одно касание. 3D-графика не блещет изысками, но для развлекательного симулятора вполне подойдет.
В «Улетном клеве» есть довольно много тонких «рыболовных» настроек, огромный выбор мест для рыбалки – от туманного залива Ханаума, где водится легендарная рыба фугу, до мутных вод Амазонки, кишащей плотоядными пираньями. Настоящая рыбалка вокруг света!
Симулятор позволяет улучшать и докупать снасти, собирать трофейную рыбу и сравнивать свои результаты с рейтингами других игроков-рыболовов. Есть перевод на русский язык. Игра бесплатная, но присутствуют реклама и вездесущие встроенные покупки. Не самый реалистичный, но вполне заслуживающий внимания симулятор рыбалки для смартфонов на Андроид.
Скачать бесплатную игру «Улетный клев» на Android:
Казуальный симулятор рыбака от российского разработчика PageNet. Обзор этой игры на Андроид мы уже делали, но стоит повторится. «Карманная рыбалка» отличается аккуратной двухмерной графикой, продуманной системой роста уровней рыбака и множеством самых разных улучшений: приманок, удилищ, катушек, лодок и так далее.
В игре с десяток локаций для ловли рыбы, преимущественно на территории нашей страны, а также довольно правдоподобная механика вываживания трофеев, в числе которых знакомая любому рыбаку плотва, густера, лещ, окунь и так далее. Особого внимание заслуживает система заброса – вы буквально бросаете оснастку, взмахивая смартфоном. Отлично работает на атмосферу настоящей рыбалки.
В игрушке есть достижения, а также довольно подробные описания всех рыб. «Карманная рыбалка» сделано качественно, игровой процесс увлекателен, а внимание к мелочам разработчика не может не радовать. Отдельный плюс именно этого симулятора – полностью на качественном русском языке.
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Невероятно красивый и качественный симулятор рыбалка для Андроид в нашем обзоре. Число скачиваний это бесплатно игры говорит само за себя – более 10 000 000 установок! В «Давай порыбачим» вас ждут более 600 различных рыб и полсотни мест для рыбалки, включая такие рыболовные «мекки», как озеро Байкал и реку Амур. Впрочем, одной Россией игра не ограничивается – можно отправиться в суровые норвежские фьорды за лососем или на берега жарких тропических рек за экзотическими трофеями. В общей сложности в этом симуляторе разработчики собрали несколько десятков водоемов, существующих в реальности.
Процесс рыбной ловли воссоздан в этой бесплатной игре довольно правдоподобно, а заядлых игроков порадует огромные ассортимент приманок, удилищ, снастей и экипировки. Есть даже наборы для зимней рыбалки, что редкость. По крайней мере, в нашем обзоре ловить рыбу зимой со льда предлагает только «Давай порыбачим».
Содержит солидные порции рекламы и встроенные покупки, завязанные на местный рыболовный магазин.
Скачать бесплатно на Андроид «Давай порыбачим»:
Наверное, наиболее продуманный симулятор рыбалки на Адроид, не уступающий десктопной «На рыбалку!» В этой бесплатной игре собрано более 1000 видов рыб, которых можно выловить с помощью обширного арсенала снастей! Разработчики уверяют, что консультировались с профессиональными рыболовами, чтобы воссоздать все тонкости и атмосферу настоящей рыбалки.
В числе водоемов как крупные реки вроде Днепра, Дуная, Волги, Нила и Миссисипи, так и популярные озера (Байкал, Ладожское, Иссык-Куль, Анреаль). Есть и экстремальная морская рыбалка в мрачных свинцовых водах Северо-Ледовитого океана, а также по-настоящему райская рыбная ловля с безмятежных берегов Новой Зеландии.
«Мир рыбаков» предлагает полноценную РПГ-систему с развитием навыков, наборов опыта и просто тоннами рыболовных снастей, приманок, экипировки и т.д. Заскучать не дадут 500 квестов и 3 000 заданий, есть даже NPC, выдающие миссии.
Графика этого симулятора рыбалки не поражает невероятными спецэффектами, зато она по-домашнему уютна, с ней справится даже бюджетный смартфон. Особенно радуют тщательно прорисованные меню, приманки, персонажи и т.д. Художники постарались на славу. Отдельный плюс – полностью на русском, ведь игру создали наши соотечественники, студия Fobos 17.
В игре «Мир рыбаков» есть встроенные покупки, рекламы не замечено. Подходит даже для маленьких рыбаков от 3 лет.
Скачиваем бесплатно игру «Мир рыбаков» на Андроид тут:
Еще один бесплатный и симпатичный симулятор рыбалки на Андроид. Приятно, что от наших соотечественников (уже третья игра от российского разработчика в обзоре!) из Иркутска, студии Andromeda Coders. Скромная, но аккуратная графика «Реальной рыбалки» будет отлично смотреться на экране любого смартфона. Требования к «железу» аппарата весьма терпимые.
В «Реальной рыбалке» почти два десятка локаций для рыбной ловли, более сотни рыб, которые можно выловить из разнообразных водоемов и десятки типов снастей, наживок и т.д. Есть смена дня и ночи, эффекты погоды, что хорошо работает на атмосферу настоящей рыбалки.
Разработчики уделили максимум внимания реалистичности, поэтому бешеного клева, как на «Черных камнях», ожидать не стоит. Как и в жизни, на активность рыбы в игре влияет погода, наживка, выставленная глубина и место заброса. Более того, ваши трофеи не стоят на месте – придется перемещаться по водоему, если хотите хороший улов.
«Реальная рыбалка» - бесплатная игра, однако содержит рекламу и встроенные покупки. Поддерживает планшеты и ландшафтную ориентацию.
Скачай «Реальную рыбалку» бесплатно на Андроид по этой ссылке:.
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© Дмитрий Серпухов «Мобильный Контент»