Аркадные гонки REKT! на iPhone: обзор неоновой феерии

Аркадная игра REKT! от Little Chicken Game Company – динамичные «гоночки», в которых игрок выполняет крышесносящие трюки на классные машинках. Игрушка приведет в восторг всех, кто любит скорость, разрушения, быстрый геймплей и стильную графику. В обзоре сумасшедших аркадных гонок REKT! на iPhone и iPad расскажем обо всех их достоинствах и недостатках.

Гонки – неплохой способ убить время или отвлечься от суетливых будней, побаловав себя доброй порцией адреналина. REKT! неплохо помогает расслабиться, ведь это не классические гонки, где нужно просто наматывать круги и проходить трассы, а своеобразный симулятор сумасшедшего каскадера, которого скрестили с Шумахером. Плюс стильная «неоновая» графика, напоминающая легендарный TRON.

Графика и звук

Визуально игра REKT! смотрится превосходно на экране iPhone и тем более iPad благодаря уникальной и футуристической низкополигональной эстетике. Эти гонки полностью сделаны в 3D, поэтому погружение в тутошний мир автомобильных трюков происходит полное и безоговорочное. Арена, по которой мы гоняем на разных машинках и делаем трюки, напоминает знаменитый TRON, что должно понравится многим любителям видеоигр.

На гоночной арене масса колец, рамп, трамплинов и других полезных для выполнения зрелищных трюков на автомобиле штук. Грани объектов в REKT! мерцают неоном, вместе с остальной графикой создавая уникальную атмосферу фантастического виртуального мира. Цветовая палитра в игре богатая и сочная, что не может не радовать владельцев iPhone и iPad с роскошными Retina-экранами.

С точки зрения производительности гонки идут как по маслу, частота кадров не опускается ниже 60 фпс, не в последнюю очередь благодаря необычной графике.

В аркадных гонках REKT! присутствует соответствующий жанру бодрый саундтрек, впрыскивающий в кровь дополнительную дозу адреналина и мотивирующий делать совсем уж безбашенные трюк на арене.

В целом с точки зрения аудио и визуального компонентов разработчики этой игры на iOS поработали на славу. Упрекнуть их буквально не в чем.

Геймплей и управление

В гонках REKT! для iOS есть только один игровой режим. Выбираем машину, которую хотим использовать (на старте доступен единственный автомобильчик) и выкатываем на арену. Основная задача – набрать как можно больше очков, зарабатывая их на разного рода трюках и зрелищных выкрутасах, выполняемых на выбранном авто. Чем сложнее каскадерские трюки и чем больше их вы сделаете, тем выше будет итоговая награда.

Каждый заезд длиться всего минуту, поэтому соревноваться в гоночках придется с безжалостным временем. На арене можно подобрать часики, добавляющие к таймеру дополнительное время, но для этого следует мчать очень быстро. Другие машины в гонках разблокируются по мере набора определенного количества очков. Авто влияет на награду за трюки, поэтому стоит пересаживать за руль новой тачки, как только такая возможность появляется.

Управление в REKT! простейшее. Машинка разгоняется автоматически, поэтому жать на педальку акселератора не надо. Чтобы повернуть вправо или влево, достаточно коснуться соответствующей стороны экрана. Невидимая педаль тормоза расположена внизу по центру, жмем на нее, чтобы замедлить несущийся по арене автомобиль. Долгий тап по виртуальному тормозу включает заднюю передачу, машина едет назад. Изящная и простая схема управления, освоить которую можно буквально за минуту.

Вертикальным свайпом делаем переворот назад или вперед, а горизонтальным заставляем авто вращаться. Длинный тап в воздухе (имеется в виду, в игровом) замедляем вращение или перевороты. Так можно добиться идеального приземления на все четыре колеса.

Хотя управление в игре продуманное, понятное и отзывчивое, стать каскадером-асом в REKT! прямо со старта не получится – придется потренироваться, отточить навык.

Единственное, что в гоночках мне не понравилось – так это одна-единственная арена, по которой приходится разъезжать всю игру. Впрочем, разработчик во всю старается разнообразить игровой процесс, подкидывая различные задания – «Сделать дрифт», «Добиться идеального приземления», «Разнести несколько коробок» и т.д. Как только задание выполнено, игрок награждается синими монетками, а в брифинге появляется новая миссия.

Что за синие монетки? Они пригодятся в местном казино, где можно выиграть новую машину (увы, всего лишь виртуальную). Ставки в местной рулетке драконовские – 1000 монеток за один раунд, при это выполненное задание приносит всего 30 монет.

Плюсы

REKT! – веселая гоночная аркада с трюками, затягивающий тайм-киллер. Стильная графика на 60 кадрах в секунду смотрится просто роскошна на iPhone и iPad. Футуристический дизайн арены восхитителен, особенно на фоне остальных гонок на iOS, изо всех сил пытающихся выглядеть реалистично. Машинки же, наоборот, тщательно прорисованы и производят достойное впечатление. Музыка бодрая, управление удобное и понятное. Игровая механика затягивает и довольно реалистична, а многообразие миссий не дают заскучать на одной доступной арене.

Минусы

Увы, но гонки REKT! не совершенны. Хотелось бы заполучить в свое распоряжение больше арен для покатушек, поскольку ездить по одной и той же локации все-таки надоедает, несмотря на задания. Кроме того, цены в местном казино весьма высоки, что разочаровывает, ведь зарабатывать монетки всего на один раунд придется довольно долго.

Вердикт

В целом необычные гонки REKT! стоят своих денег (150 рублей) и вполне справятся со званием тайм-киллера недели. Бодренький геймплей, головокружительные трюки, разнообразие игровых ситуаций. Есть стимул зарабатывать очки, ведь впереди много новых машин. Разработчик обещает добавить больше больше арен в будущем, поэтому игрушка может стать долгожителем на вашем смартфоне. Рекомендуем REKT! всем, кто хочет заполучить качественные аркадные гонки в стильной графической оболочке.

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