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Загружаем фотки в Instagram с компьютера при помощи этого приложения

12 октября, 2017

Windowed – простое и полностью бесплатное приложение, позволяющее напрямую загружать фотографии в Instagram с Mac или компьютера на базе Windows. Приложение особенно пригодится людям, которые профессионально работают с социальной сетью, загружая туда большие объемы фотографий на регулярной основе. Программа создана фотографом и программистом по имени Феликс Сан, и фактически представляет собой по максимуму облегченный мобильный браузер, с помощью которого можно зайти на веб-сайт Instagram для размещения фотографий.

Зачем нужно такое специфическое приложение? Дело в том, что загрузить фотографии в Instagram можно только со смартфона – либо с помощью официального клиента, либо войдя на сайт через мобильный браузер устройства. Если открыть Instagram в браузере на обычном компьютере, будь то Mac или Windows, то опцию (кнопку) загрузки фото вы не найдете – она попросту отсутствует. Такова политика компании, и изменить ее мы не в силах, однако приложение Windowed позволяет обойти ограничение социальной сети, сфокусированной на публикации фотографий и видео.

По сути, Windowed представляет собой урезанную версию мобильного браузера для компьютеров, созданного с одной-единственной целью – публиковать фотографии в Instagram с PC или Mac.

Загружаем фотки в Instagram с компьютера при помощи этого приложения

«Instagram позволяет загружать фото через браузер, но эта полезная функция доступна исключительно в мобильных браузера», - поясняет Сан, которой по работе приходится часто загружать контент в социальную сеть, - «Windowed, «прикидываясь» мобильным браузером, обходит ограничение Instagram, позволяя удобно работать с сайтом с компьютера на базе Windows или Mac`а».

Как загрузить фотографии в Instagram с компьютера

  • Скачиваем бесплатно приложение Windowed, выбрав нужную версию (для Windows или Mac).
  • Устанавливаем программу как обычно, с помощью инсталлятора.
  • Запускаем Windowed, вводим в соответствующих полях логин и пароль от Instagram.
  • Загружаем любые фотографии прямо с компьютера в Instagram, нажав на иконку фотоаппарата на верхней панели интерфейса сайта.

Поскольку приложение представляет собой, по сути, мобильный браузер, то информации о вашем аккаунте оно не хранит – авторизация происходит на сайте Instagram, пароль и логин вводится именно там.

Приложение Windowed бесплатно на 100%, объем файла установки всего 32 мегабайта (в текущей версии).

Скачать бесплатно приложение можно по этой ссылке.

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Загружаем фотки в Instagram с компьютера при помощи этого приложения Загружаем фотки в Instagram с компьютера при помощи этого приложения
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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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