Угарная «стрелялка» про зомби Into the Dead 2 вышла на Андроид и iPhone

Вторая часть популярного зомби-шутера уже ждет поклонников жанра в Google Play и App Store. Скачать игру можно бесплатно. Оригинал загрузили более 70 млн раз. В Into the Dead 2 вам предстоит спасти свою семью, которая оказалась в самом эпицентре внезапно разыгравшегося зомби-апокалипсиса. Ходячие мертвецы наступают, а игрок активно вооружается, находя все более и более смертоносное оружие. Трехмерна графика и внушающие уважение спецэффекты делают эту игрушку «маст-хэвом» для всех любителей пострелять на смартфоне.

Into the Dead 2 развивает тему многочисленных игр про зомби на iPhone и Android, где отважный герой с дробовиком или бензопилой разносит толпы мертвечины на мелкие кусочки на протяжении многих уровней. Из недавних стоит особенно отметить тактический и красочный шутер Dead Plague (читаем обзор) от российских разработчиков и весьма необычный Zombie Gunship Survival, где отстреливать зомбаков предлагается с воздуха.

Сиквел предлагает окунуться в жаркие зомби-битвы «от первого лица», ведь перед нами FPS-шутер с отменной графикой. Кроме орд «живых мертвецов», в Into the Dead 2 есть обширный арсенал самого разнообразного оружия – от ножа-«рембоида» до крупнокалиберного пулемета. Не забыты и смачно бухающие дробовики, а также каноничная бензопила.

В отличие от большинства стрелялок про зомби, Into the Dead 2 отличается не только взрослой, почти «консольной» графикой, но и проработанным сюжетом. Просто так крошить зомби быстро надоедать, а вот если увязать угарный отстрел с хорошо прописанной сюжетной линией, то от зомби-шутера понимающего игрока за уши не оттянешь. В игре 7 больших глав, объединяющих в общей сложности 60 уровней. Как и в любом годном и качественном «сюжетном» шутере, в Into the Dead 2 есть несколько концовок.

Смена локаций, игровых ситуаций и заданий также не даст заскучать заядлым зомби-хантерам. Кроме роскошной графики, Into the Dead 2 предлагает постоянную смену декораций – постреляли из дробовика на поле с нефтяными вышками, переходим на мрачную военную базу, выкашивать зомбаков из пулемета, а на горизонте уже маячит с виду мирная ферма, где наверняка найдется бензопила и комплект ходячих мертвецов для проверки ее основного функционала. Скучно не будет! В «стрелялке» имеются также ежедневные и специальные события с эксклюзивными призами.

Проверить ваши тактические возможности призваны разные типы зомби – некоторые весьма быстро бегают, что для «живых мертвецов» не характерно, другие понабрали где-то бронежилетов и весьма неплохо защищены. Справиться с ордами шустрых и не очень противников поможет ваш верный пес! Да-да, в Into the Dead 2 есть компаньон для игрока. Собака предупредить о нападении, отвлечет от игрока зомбаков, да и сама по себе является довольно мощным оружием.

Основные плюсы игры Into the Dead 2:

Классная 3D-графика.

Увлекательный сюжет.

Масса локаций, оружия, заданий.

Собака-компаньон.

Различные типы зомби.

Проверенный первой игрой геймплей.

В шутере есть реклама и встроенные покупки, хотя сама игра доступна бесплатно. Другие классные бесплатные игры в жанре «стрелялки», «бродилки», «шарики» можно скачать прямо из нашего обширного каталога. Цена на встроенные покупки в Into the Dead 2 начинается с 59 рублей, возрастной рейтинг – 17+.

Скачать на Android или iPhone зомби-шутер Into the Dead 2 бесплатно:

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30987.html