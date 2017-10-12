Обзор аркады Drag`n`Boom на iPhone: как приручить боевого дракона

Совсем недавно завершился показ 7-го сезона «Игры престолов», где чуть ли не центральную роль играли драконы. Дрогон, самый большой из них, вместе со своей очаровательной мамой Дайнерис совершил весьма впечатляющую атаку с воздуха на войска Серсеи, сжигая все, что попадалось в зоне поражения. В бесплатной игре Drag`n`Boom на iPhone и iPad у вас будет личный и почти точно такой же дракон. Оседлай его, чтобы сжигать противников, делай супер-комбо и зарабатывай монетки! В обзоре веселой аркады расскажем, достойна ли она вашего времени, ведь игру скачать можно бесплатно.

Забегая вперед скажу, что этот платформер, по сути, имеет всего один серьезный недостаток — Drag`n`Boom не хватает разнообразия врагов. Но, даже несмотря на это, аркада захватывающая, особенно учитывая то, что разработчик не собирается брать с вас за нее деньги.

Верхом на драконе

Концепция этой бесплатной игрушки на iPhone достаточно проста: летим на драконе по уровню к заветной цели — сундуку, доверху набитому золотом. Если убить всех врагов, то заработаете одну звезду. Вы искусный наездник, а верный дракон под вашим управлением показывает чудеса высшего пилотажа? Значит, сможете собрать все монетки на уровне, что означает еще одну звезду. Вы — ас в управлении древней рептилией и пилотируете ее так, что благородный зверь не получил повреждений? Тогда вы заслуживаете еще одну звезду!

С визуальной точки зрения в Drag`n`Boom вас ждет мультяшное средневековье с забавными персонажами и яркими, совсем не мрачными, красками. Игра графически чем-то напоминает первые Angry Birds. Летать будем над замками, мостами и прочими привычными для Средневековья объектами. В качестве противников в основном выступают рыцари, а иногда поджаривать придется самых настоящих ведьм, ведь какая же это игра про драконов и без летающих на помеле темных волшебниц?

Управление в игрушке осуществляется привычным по многим аркадам способом — кладем пальцы по бокам экрана. Одним управляем полетом дракона, другим стреляем. Все просто и понятно. Управление отзывчивое и внятное, действительно при некоторой тренировке позволяющее демонстрировать высший пилотаж на драконе. Крылатая машина смерти ювелирно протискивается через узкие места, одновременно метко поражая врагов. Естественно, сперва придется потратить время на обучение тонкостям пилотирования дракона, что с лихвой окупится впоследствии. Вы будете лихо обруливать препятствия, пролетать между объектами и с упоением отстреливать рыцарей с ведьмами — то с большой высоты, то пикируя к земле. Процесс весьма захватывающий, тем более что часто стоит менять тактику, дабы выжать максимум из уровня.

«Матрица» в «Игре престолов»

«Фишка» игры Drag`n`Boom для iOS в эффектах слоу-мо, замедленного движения, которые включаются во время прицеливания или изменения траектории дракона. Будто бы попадаешь в «Матрицу», только мультяшную и в компании с драконом. Слоу-мо разнообразит игровой процесс и превращает «стрелялку» в кинематографическое зрелище. Иногда замедлиться можно просто ради удовольствия, но чаще приостанавливать время — необходимость, ведь на полной скорости успешно пролететь на драконе между рядами острых пик сможет разве что Нео.

В Drag`n`Boom есть награда за серию успешных выстрелов, и слоу-мо помогает набить побольше таких комбо. Сложно описать словами ощущения от геймплея, в котором вы стремительным драконом выписываете на уровнях пируэты в воздухе, включая замедление для расстрела врагов, набираете комбо. Но эти ощущения однозначно приятные, игрушка серьезно затягивает.

Обзор этой игры на iPhone будет неполным, если не сказать пару слов о местном арсенале. По мере роста уровней вам будут открываться все новые и новые полки в местном арсенале, серьезно меняющие процесс прохождения уровней и боевой геймплей. К примеру, есть огромный прыгающий шар, которые взрывается при касании врага, или червеподобные пули, неумолимо ползущие по земле к противникам, а также многое другое. У большинства «пушек» довольно короткая дистанция поражения, поэтому приходится подлетать к врагам поближе, где и нужно продемонстрировать мастерство управления драконом и оценить пользу «слоу-мо». Расстреливать врагов издалека всякий сможет, но Drag`n`Boom поблажек игроку не делает.

Как уже говорилось выше, единственная серьезная претензия к этой аркаде для iPhone – небольшое разнообразие врагов и их атак. В начале игры выносим крошечных рыцарей, которые едва способны поцарапать толстенную шкуру дракона, или весьма нерасторопных лучников. Постепенно в Drag`n`Boom появляются более серьезные противники — рыцари со щитами, которых приходится атаковать сзади, а также ведьмы, постоянно исчезающие, так что попасть в чертовок весьма проблематично. Однако, новых врагов по пальцем можно посчитать — лучник, выпускающий сразу три стрелы, и бросающий бомбочки юнит. Увы разработчику, ведь в этой бесплатной игрушке полсотни уровней, да еще и бесконечный режим! И ведь прикольных противников у студии делать явно получается. Почему в Drag`n`Boom не доложили еще больше смешных врагов? Неизвестно, остается только надеяться на соответствующее обновление.

Вердикт

Несмотря на сравнительно небольшой ассортимент противников, «стрелялка» Drag`n`Boom для iPhone — увлекательна и отлично подходит под чисто мобильный геймплей с его короткими игровыми сессиями. Тайм-киллер? Да, причем неплохой. В игре есть разное прикольное оружие, слоу-мо (замедление времени), чуткое управление и конечно же юркий дракон, мечта всех ценителей «Игры престолов». Особенно приятно прокатиться на древнем ящере, пересмотрев седьмой сезон и скрашивая время, оставшееся до 8-го (целый год!). Если пройти все 50 уровней игры, то откроется бесконечный режим, а там и новый сезон любимого сериала выйдет.

Графически игра выглядит сочно и красочно благодаря «мультяшной» графике и живописным средневековым пейзажам. Враги симпатичные и забавные, иногда и сжигать их не хочется. Но работа (драконом) есть работа... Атмосферу дополняют красочная феерия взрывов и огня, а также удачно подобранные звуковые эффекты.

Огромный плюс Drag`n`Boom — это полностью бесплатная игра на iPhone и iPad, если не считать рекламных вставок примерно каждые три уровня. Всего за 150 рублей от рекламной нечисти вы можете избавиться через встроенные покупки, хотя это по желанию. Контента в Drag`n`Boom много, поэтому играть в нее можно долго, причем совершенно бесплатно. Все любители «Игры престолов», драконов и просто качественных аркад для iOS просто обязаны нажать на ссылку для скачивания ниже, чтобы оценить эту классную игрушку.

Скачать бесплатно на iPhone или iPad игру Drag`n`Boom:

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30988.html