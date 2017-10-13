Morphite: обзор добротной «стрелялки» на iPhone и iPad с модной графикой в космосе [FPS, iOS]

Недостатка аркадных шутеров (aka «стрелялок») в App Store нет, взять хотя бы улетный Kick Ass Commander, чумовой Dead Plague с ордами голодных зомби или совершенно безбашенный Armored Kitten. А вот преемников таких глубоких игр как Half-Life или Halo с продуманным миром и сюжетной линией не наблюдается. Ситуацию спешит исправить новенькая серьезная «стрелялка» Morphite от известной студии Crescent Moon Games. В обзоре свежего шутера на iPhone и iPad посмотрим, стоит ли он своих шести сотен рублей.

Morphite для iOS щеголяет стильной низкополигональной графикой и завлекает настоящим научно-фантастическим приключением в космосе, путешествием по другим мирам. Шутер наверняка понравится ценителям уже старенькой франшизы N.O.V.A, любителям sci-fi в играх и графического стиля как в Horizon Chase.

Графика

Визуально Morphite поддерживает уникальный низкополигональный графический стиль, ставший трендом в последнее время (вспомнить хотя бы свежие гоночки REKT!, читаем обзор этой игры на iOS). Судите сами по скриншотам и видео – мир состоит из слабо детализированных угловатых объектов, лица персонажей нарисованы схематично, оружие тоже не отличается особой проработкой деталей. Зато в Morphite царит полное 3D.

Цветовая палитра у игры обширная – от приглушенных землистых тонов, до ярких и сочных оттенков всех цветов радуги. «Стрелялка», не в последнюю очередь благодаря low-poly графике, идет на iPhone плавно, без тормозов. Музыку к игровому процессу подобрали вполне подходящую, звучит она загадочно и атмосферно. Озвучка и звуковые эффекты также на неплохом уровне. В целом Morphite с точки зрения визуала и аудио производит вполне благоприятное впечатление, придраться не к чему (разумеется, оставаясь в рамках выбранного разработчиками стиля).

Сюжет, управление и геймплей

Поскольку Morphite – шутер на iPhone от первого лица, да еще и посвященный исследованию новых миров, сюжет разворачивается линейно. В начале игры нас знакомят с Мирой Кэйл, девушкой, живущей на космической станции вместе со своим отчимом, господином Мейсоном. Он регулярно посылает свою приемную дочь на исследовательские миссии – заняться собором ресурсов или найти признаки жизни на различных планетах. Разумеется, набор заданий этим не ограничивается, но идти по сюжету Morphite лучше самостоятельно, не будем раскрывать всех секретов. В конце концов Мира узнает правду о своем прошлом и связи с редким и дорогим материалом, который называется морфит (он же дал игре название).

Несмотря на линейный сюжет и миссии, которые следует выполнять в хронологическом порядке, миры серьезной «стрелялки» Morphite генерируются процедурно (за исключением сюжетных миссий, разумеется), поэтому у каждого игрока будет свой собственный фантастический мир. В этом шутере для iOS множество различных существ, пейзажей и локаций для исследования, и все они уникальны. Уникальность – самый большой плюс игрушки.

Управление не слишком замороченное, освоится в игре несложно. Однако есть некоторые недочеты. Например, кнопка смены пистолета на сканер и обратно почему-то размещена в нижнем левом углу, а переключаться между ними приходится довольно часто. Тапать в нее не очень удобно. Выше – джойстик для перемещения по мирам, а в нижнем правом углу кнопка выстрела/активации сканера. Над ней кнопка прыжка.

Находясь в корабле, вы в роли Миры можете выбрать пункт назначение в солнечно системе с помощью звездной карты. Однако, следите за топливом – оно нужно для межпланетных перелетов, и до отдаленных точек добраться просто невозможно, если вы забыли заправиться на космической станции, вашем доме. На станции также можно посмотреть подробную информацию о корабле, проверить активные миссии, заменить оружие, выгрузить собранные ресурсы, оставить найденные предметы, передать результаты сканирования на обработку и так далее. В общем, станция – это ваша база. В процессе перелетов возможные случайные стычки, поэтому к бою следует быть готовым всегда.

Проблема с управлением в этом iOS-шутере заключается в неудобно расположенной кнопке переключения между сканером и пистолетом. Картинкой на экране хочется любоваться, не отвлекаясь на интерфейс. Поэтом вы почти наверняка зайдете в настройки, чтобы выкрутить его прозрачность на минимум. После чего обнаружите, что вместо джойстика перемещения часто жмете на кнопку смены оружия, что изрядно раздражает. Такая же проблема и с правой секцией управления – вместо стрельбы персонаж начинает прыгать. Поэтому придется а) привыкать к управлению в «стрелялке» и б) не выкручивать прозрачность интерфейса в ноль. В принципе, вполне терпимо. Счастливым обладателям MFi-контроллеров и вовсе можно не обращать на огрехи управления, Morphite их поддерживает.

В отличие от бездумных «стрелялок», у которых, конечно, есть свое очарование, Morphite под завязку набит элементами исследования, открытый, перестрелок в режиме реального времени с различными формами жизни и инопланетными «боссами». В этому шутере на iPhone нашлось даже место решению головоломок. Кроме сюжетной линии, у игрока есть возможность выполнять массу побочных квестов, а любители экипировки могут утолить жажду к апгрейдам, улучшая космический костюм главной героини и оружие. Цена на игру довольно высока, но и контента в ней много.

Вердикт

Morphite – солидная «стрелялка» с крепким научно-фантастическим сюжетом и стильно, низкополигональной графикой. Шутер в жанре sci-fi – редкость в App Store, качественная игра в этом жанре – и вовсе уникум. В творении Crescent Moon Games есть чем заняться в течение многих часов, а единственная серьезная претензия – к не вполне удобному управлению. Да, русский язык в шутере также отсутствует, что скорее недочет, чем реальный минус. Даже существенная цена в 600 рублей вряд ли остановит настоящих поклонников качественных шутеров для iOS от скачивания. Рекомендуем.

Скачать на iPhone или iPad «стрелялку» Morphite:

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