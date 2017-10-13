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Blocksy: Aim & Shoot – бесплатная головоломка с элементами аркады на iPhone и iPad

13 октября, 2017
Blocksy: Aim & Shoot – бесплатная головоломка с элементами аркады на iPhone и iPad

Полностью бесплатная казуальная игра, с пылу с жару в App Store, от славянского разработчика. Создатель описывает ее как «стратегическую головоломку на iPhone с аркадным уклоном». Цель игрока в Blocksy – не дать кубикам заполнить весь экран, почти как в тетрисе. Нашествие кубов можно остановить только аннигиляцией! Уничтожайте кубики, любуйтесь местными спецэффектами, получайте бонусы и удивляйте друзей набранными очками. Скачать эту игру на iOS можно бесплатно (поддерживается как iPhone, так и iPad).

Правила Blocksy напоминают «Зуму» и другие головоломки в жанре «шарики». Игровое поле постепенно заполняется кубиками разных цветов, а в ваших руках мощное оружие, стреляющие разноцветными шариками. Целиться, естественно, следует в скопления кубиков того же цвета. Чем больше игровых элементов уничтожите за раз, тем больше очков получите. А еще есть полезные и разнообразящие игровой процесс «повер-апы». Blocksy расслабляет, тренирует внимательность и логическое мышление.

Графика в этой бесплатной головоломке на iOS аккуратная и симпатичная, визуальные эффекты органично вписываются в атмосферу добротной казуальной игры. В Blocksy целых два игровых режима – обычный и аркадный. В обычном ничто не будет отвлекать вас от заветной цели – набрать как можно больше очков, можете обдумывать следующий ход сколько хотите. Аркадный добавляют в головоломку «перчика», т.е. время – кубики постоянно наступают, поэтому действовать приходится быстро, а соображать еще быстрее!

Наконец, каждые два часа игра радует бесплатным подарком, который поможет набрать максимальное количество очков.

Blocksy: Aim & Shoot – полностью бесплатная игра для iPhone и iPad, содержащая опциональную рекламу (монетки за просмотры) и совсем необязательные «косметические» встроенные покупки – темы, хотя есть и апгрейды. Таймеров или системы энергии не замечено. Первые впечатление от этой головоломки на iOS весьма положительные, так что если вы подыскиваете свежий тайм-киллер – смело качайте.

Скачать бесплатно головоломку Blocksy: Aim & Shoot на iPhone или iPad:

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Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30990.html



Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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