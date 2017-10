Talos Principle: предварительный обзор именитой головоломки от «первого лица» на Android и iPhone

Совсем недавно в App Store появился инди-хит The Witness, необычная логическая игра в полном 3D с открытым миром, а теперь на iPhone можно скачать чумовую головоломку The Talos Principle от волшебников из Croteam и Devolver Digital. Ключевая особенность новой игры – захватывающая дух «консольная» трехмерная графика, что для жанра головоломок весьма необычный выбор. Скачать игрушку могут и обладатели Android. В обзоре оценим все плюсы и минусы головоломки.

Хотя «на бумаге» головоломки The Witness и The Talos Principle выглядят похожими, на деле в них довольно много отличий. Есть геймеры, которые без ума от обеих, есть те, кто предпочитает лишь одну игру, а некоторым не нравятся обе. Главное, что объединяет обе этих логических игры – их высокое качество и роскошная 3D-графика.

Игру The Talos Principle для iOS иногда сравниваются с серией Portal, что даже более адекватное сравнение, чем с The Witness. Обе предполагают решение головоломок в «комнатах», однако в отличие от порталов, как в классике от Valve, The Talos Principle предлагает игроку несколько различных устройств, с помощью которых и создаются сейфы, хранящие в себе отгадку от каждой головоломки. Так же, как и в Portal, в распоряжении игрока оказываются все элементы, необходимые для решения головоломки. Но чтобы понять связывающую их логику, необходимо «выйти за пределы квадрата», т.е найти неочевидные на первый взгляд закономерности.

Во всех трех упомянутых играх головоломки – далеко не единственное, что составляет геймплей и в целом игровую атмосферу. В The Talos Principle для iPhone и Android разработчиками затрагивают философские темы, заставляющие думать о смысле жизни. Игроку волей-неволей придется задумываться о действительном смысле слова «реальность», а также ответить на острый вопрос – «что значит быть человеком». Конечно, сюжетную канву в этой логической игре на Android и iOS можно полностью игнорировать, целиком и полностью погрузившись в решение разнообразных хитрых головоломок, но тогда вы лишаете себя львиной доли удовольствия от качественного сюжета и погружение в продуманный игровой мир не происходит.

The Talos Principle, наверное, одна из самых красивейших 3D-головоломок на iPhone и Android. Речь идет не столько о стиле и визуале, сколько о технологиях. В отличие от сюрреалистичной графики The Witness, новинка очень технологична – здесь смешана реалистичная живая природа с различными устройствами, андроидами и прочими продуктами мира хай-тэк.

За местные стильные красоты графики приходится расплачиваться – даже мощный iPhone 7 Plus иногда не справляется с отрисовкой ультра-реалистичной картинки и роняет частоту кадров до неприличного минимума. Хотелось бы иметь в своем распоряжении настройки графики в игре, чтобы подрезать спецэффекты, взамен получив плавность. Да и аккумулятор The Talos Principle высаживает довольно быстро. Не только самая технологичная, но и самая прожорливая с точки зрения ресурсов головоломка на iOS и Android.

Управление в игре The Talos Principle позволяет переключаться между традиционным для смартфонов интерфейсом «тапами» и виртуальными джойстиками, еще одной стандартной схемой. Последняя в 3D-игре, пусть это и головоломка, показалась нам более удобной. Приятно, что разработчики этой роскошной логической игрушки на iPhone дают игрокам выбор.

Вердикт

Оставив в стороне все простительные недочеты, The Talos Principle предстает перед нами в виде колоссальной для смартфонов игры. Уникальное сочетание адвенчуры и головоломки с потрясающей графикой. Обычно такие игры можно встретить только на PC или консолях. Похоже, что в App Store и Google Play наметился тренда появления серьезных и качественных игр, возвышающихся над болотом приевшихся «казуалок». Читайте обзоры классных игр на iOS и Android, чтобы не тратить время на одноразовый трэш.

Скачать бесплатно головоломку себе на iPhone или Android не получится. Как The Witness и другие по-настоящему качественные игры, The Talos Principle игра изначально платная, но зато лишенная встроенных покупок и рекламы. Версия на iOS стоит 379 рублей, а владельцы Android получат годную 3D-головоломку с небольшой скидкой – за 329 рублей. Главное, чтобы смартфон потянул крышесносящую графику этой игрушки.

Скачиваем игру The Talos Principle на Android, iPhone или iPad:

