Обзор футуристической «стрелялки» ATOMINE на iPhone и iPad: уничтожаем компьютерный вирус

Свежая игра в жанре быстрого аркадного шутера от Broken Arms Games смотрится на экране «яблочного» смартфона технично и футуристично, перемещая игрока в виртуальный мир компьютерных программ. Если вы устали от напрягающих мозг красот 3D-головоломки The Talos Principle и уже разгадали все тайны научно-фантастического шутера Morphite, то самое время погрузиться в необычный мир динамичной «стрелялки» ATOMINE. В обзоре этой игры на iPhone/iPad расскажем о ее достоинствах и недостатка.

Игра ATOMINE на iOS не собирается поражать игрока диковинными художественными эффектами или заморачивать оригинальным геймплеем. Перед нами – «двустиковый» шутер с классическим управлением, где главная задача – пострелять все живое на уровне. «Стрелялка» также получила от разработчиков годный сюжет и необычную графику, так что игрушка однозначно заслуживает. В этом жанре думать не принято, а основную идею геймплея можно описать как «стреляй во все живое».

Графика и звук

ATOMINE не похожа ни на одну другую «стрелялку» на iPhone. Это полностью трехмерная игра, с видом сверху-сбоку. Графика отличается явным минимализмом, но это диктует сюжет, ведь действие шутера разворачивается в мире компьютерных программ, поэтому на экране мы видим своеобразные цифровые схемы и различные геометрические формы. Чем-то «стрелялка» напоминает Deus Ex GO, хотя до его отшлифованности в графическом плане творению индии-студии далеко. Цветовая палитра разнообразна, а благодаря HD-графика игрушка на Retina-экране смотрится на твердую четверку с плюсом.

Взрывы в этой «стрелялке» на iOS сделаны просто отлично, радуя глаз фантастическими эффектами частиц. Если вам нравятся игры с необычными графическими спецэффектами, то герой нашего обзора вам точно придется по душе – обратите внимание на эффект попадания в протагониста (не будем портить впечатление, узнаете что это за эффект сами). На iPhone 7 игрушка идет плавно, без тормозов и подвисаний.

В качестве звукового сопровождения динамичному действу на экране разработчики использовали впрыскивающую в кровь адреналин электронную тему, что отлично вписывается в высокотехнологичный геймплей. В целом с точки зрения графики и звука к этой свежей «стрелялки» для iPhone претензий нет.

Геймплей, управление и сюжет

На сюжет в ATOMINE можно попросту забить, сразу отправившись отстреливать врагов, чтобы отвлечься от суеты будней и получить дозу адреналина, однако он в игре есть и заслуживает упоминания.

История «стрелялки» начинается в шесть лет назад, когда Сергей Юлусов напал на след мощного компьютерного вируса STUXNET, распространявшегося через операционную систему Windows. Целью вируса была системы управления промышленным оборудованием Siemens. Виртуальный червь ждал своего часа годами, проникая во все новые и новые промышленные комплексы. STUXNET стал первым в мире компьютерным вирусом, сумевшим взломать и шпионить за промышленными сетями. Детище неизвестных злоумышленников проникло даже в системы управления атомными станциями и нефтяными буровыми установками.

ATOMINE – противоядие, «добрый» вирус, чья задача – уничтожить STUXNET. Но есть проблема, ведь противник силена, а наш вирус слаб. Задача игрока – сделать его сильным, чтобы вирус-спаситель смог добраться и инфицировать STUXNET, скомпилировав себя в исходный код.

В «стрелялке» Broken Arms Games для iOS игрок оказывается на уровне, где он должен уничтожить процедурно сгенерированные волны врагов, прежде чем сможет продолжить охоту за вирусом. Выстояли? Тогда открывается портал, перемещающий на следующий уровень. Каждый уровень разделен на 12 стадий (девять обычных локаций и три битвы с боссами). На первый взгляд немного, но этот шутер довольно сложный, поэтому быстро пройти его не получится.

Управление в ATOMINE простое и понятное. В нижнем левом углу виртуальный джойстик, перемещающий вирус по локации (им и управляет игрок), а в нижнем правом углу джойстик для прицеливания и атаки. Едва заметная линия подсказывает, куда направлено ваше оружие. Джойстики не зафиксированы «намертво», их можно перемещать, выбирая наиболее удобную для себя позицию.

Пораженные враги роняют зеленые орбы, в которых заключены очки опыта, энергии и модули оружия. Набрав достаточно опыта, вы повышаете уровень вируса, становясь более мощными. Энергия – альтернатива жизни в этой «стрелялке», т.е. каждое удачное попадания в вас врага снимает немного энергии. Пополнять потраченное здоровье вируса можно с помощью орбов.

Модули оружия – самые ценные предметы, выпадающие из врагов. Они позволяют разблокировать различные опции кастомизации вируса, давая возможность модифицировать оружие и менять стиль игры. С их помощью можно выбрать другой тип боеприпасов, сменить темп стрельбы и так далее. Модулей много, на любой вкус и цвет. Такое разнообразие не дает скучать, освежая геймплей аркадного шутера. Все открытое оружие и его модификации остаются с вами навечно, так что вы всегда можете вернуться к наиболее удачно схеме.

Плюсы

Отличное дополнение любой коллекции аркадных шутеров. Действие разворачивается в цифровом мире, а местные взрывы (как и графика в целом) заставят любого игрока благостно улыбаться от удовольствия. Визуально «стрелялка» выдялется на общем фоне других аркад своим хай-тек стилем. Бодрый электронный саундтрек – отличная вишенка на торт. Управление не только понятное, но и настраиваемое.

Хотя игра и кажется короткой (по дюжине локаций на каждом уровне), динамичный геймплей и быстрый темп делают ее настоящим испытанием для любого ценителя «стрелялок». Враги реагируют на ваше присутствие, поэтому времени на раздумья после появление в новой локации попросту нет. Кроме того, типов врагов много, а это еще один обязательные ингредиент для увлекательного аркадного шутера.

Оружейные модули – еще один правильный ход разработчика, позволяющий геймеру чуть ли не до бесконечности модифицировать боевые возможности вируса. Количество комбинаций огромное множество, так что скучать с одной и той же «пушкой» не придется.

Минусы

Единственный заметные минус этой «стрелялки» - ее сложность, которая может показаться завышенной, особенно казуальным игрокам, не привыкшим к быстрому геймплею аркадных шутеров. Впрочем, им поможет только практика – потренировавшись, можно демонстрировать в Atomine настоящие чудеса отстрела виртуальных противников.

Вердикт

Отличная стильная «стрелялка» на iPhone и Pad (версии для Android нет), которая поможет убить время и отвлечься от повседневности. В активе у Atomine необычная 3D-графика, мощная система апгрейдов оружия и необычный «цифровой» мир, где разворачиваются события игры. Рекомендуем с скачиванию, наряду с такими «стрелялками», как Kick Ass Commandos и Armored Kitten. Другие классные игры на iOS ищите в нашей рубрике обзоров.

Скачать бесплатно игру Atomine на iPhone или iPad не получится, это платный шутер. Зато в нем начисто отсутствуют встроенные покупки и надоедливая реклама. Цена на момент публикации обзора – 230 рублей.

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