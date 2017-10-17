Головоломка Motif. на iPhone: обзор изящной логической игры в минималистском стиле

Минимализм, похоже, стал очевидным трендом у разработчиков хороших игр на Android и iOS, вспомнить хотя бы недавние Blocksy или Just Ski. Motif., эксклюзив на iPhone, продолжает традицию игрушек со спартанской графикой и увлекательным геймплеем. Минимум цветов и ненужных украшений. Головоломка как бы настраивает вас на логический лад, отсекая лишние раздражители. В обзоре этой логической игры на iOS поговорим о ее плюсах и минусах.

Качественная головоломка, пусть это будут банальные «шарики» или «линии» вроде отличной серии «Сокровища Монтесумы», отличный способ отвлечься от повседневной рутины, скучной лекции или ликвидировать последствия стресса, вечного спутника жителя современного мегаполиса. Понятные правила, простое управление и приятная музыка – основные ингредиенты качественной головоломки на Android и iOS. Да, главное – игровой процесс должен затягивать, иначе никакой магии не получится. Motif. вполне может стать для вас головоломкой недели или даже месяца.

Графика и звук

Визуально Motif. является образцовым примером уместного минимализма в головоломках для iOS. Эта логическая игра полностью лишена цвета – из миллионов цветов, которые способен отобразить роскошный Retina-экран, разработчик игры выбрал всего лишь два. Базовые черный и белый. Графические элементы так же элегантно просты – двухмерные геометрические фигуры, составленные из простых и четких линий. Единственное проявление цвета в головоломке – красная точка, за которую можно подцеплять игровые элементы и перетаскивать по полю.

Игра полностью двухмерная, без каких-либо намеков на 3D, пусть и мнимое. Спартанский минимализм, который наверняка оценят любители подобной эстетики в играх (не пропустите также «стрелялку» ATOMINE (iOS) и шутер-адвенчуру Morphite (iOS) в похожем стиле). Анимация в игре плавная, без лагов и тормозов, что неудивительно при такой скромной графике. В качестве «спецэффектов» можно назвать разве что падающий в космически-черной пустоте на задней плане «снег».

Музыка в этой головоломке на iPhone и iPad расслабляет и успокаивает – неспешное электронное фортепиано выстраивает звуковой фон, будто бы плетя свою собственную логическую комбинацию нот и полутонов. Звуковые эффекты также минималистичны, прекрасно дополняют общую атмосферу мира чистой дистиллированной логики и загадок.

К графике и звуку в рамках концепции минималистской головоломки на iPhone к разработчику претензий нет, все просто отлично.

Геймплей и управление

Как и большинство головоломок для iPhone, Motif. разбит на уровни, поэтому прохождение предполагается линейное, с постепенным ростом сложности. Пока не пройдете текущий, на следующий, чуть более головоломный, вас не пустят. С выпущенным недавно обновлением в Motif. сейчас содержится более двух сотен головоломок (т.е. уровней).

На каждом уровне у игрока одна и та же цель – воссоздать из игровых элементов узор, показанный в верхней части экрана. Игровое поле поделено на определенно количество частей для каждой стадии, элементы симметричны.

Управление в головоломке Motif на iOS простое и понятное. Двигать можно только один игровой элемент, помеченный красной точкой. Подцепляем его пальцем и наблюдаем за тем, как на экране появляется несколько его копий соответственно числу «ломтиков», на которое поделено игровое поле. В процессе перемещения кусочек будущего узора можно крутить. Расположить элементы нужно так, чтобы в самом конце получился нарисованный в верхней части экрана узор.

Игрушка определяет бедственное положение игрока, когда он начинает долго перемещать элементы, но решения не находит. Как только это случается, в верхнем правом углу появляется подсказка. Впрочем, особо радоваться не стоит – разработчик весьма скуп на помощь игроку, выделяя всего одну подсказку в день, так что использовать их стоит с умом.

В отличие от многих других головоломок для iPhone, в Motif. нет таймеров, заданного числа ходов и других ограничений – никто не собирается подгонять игрока. В этом смысле логическая игра помогает расслабиться, поскольку играть можно в любом темпе, а то и вовсе отвлекаться на что-нибудь, откладывая в сторону смартфон или планшет с запущенной игрушкой.

Плюсы

Визуально Motif. не блещет красотами графики, вызывая теплые воспоминания об играх под DOS у тех, кто помнит, что это за аббревиатура. Однако, концепция этой головоломки на iPhone уникальна и креативна. Управление понятное, «однопальцевое», а сами логические задачки решать интересно. Даже если не получается повторить узор с первого раза, наблюдать за движущимися по космическое черноте экрана простыми геометрическими фигурами под успокаивающие звуки неспешного фортепиано – занятие расслабляющее и медитативное. Самое то, чтобы отвлечься и снять последствия бытовых стрессов.

Минусы

Несмотря на элегантную спартанскую красота графики и геймплей этой iOS-головоломки, у нее есть и недостатки. Прежде всего, огорчает дефицит подсказок. Одна в день – это несерьезно. Минус в карму разработчика. Меньше чем на три «хинта» в день и соглашаться не стоит. Кроме того, игрушке не помешает расширение цветовой гаммы. Хотя черно-белый экран смотрится стильно, но все же через несколько часов игры бедность палитры, пусть и выбранная осознанно, надоедает. Впрочем, если играть короткими «набегами», то этот недостаток незаметен.

Вердикт

Motif. – неплохая головоломка на iOS c простым управлением и интересными «геометрическими» логическими задачками. Визуал в свежем тренде минимализма не раздражает, хотя и не поражает красотами графики. Единственный существенный минус – дефицит подсказок.

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