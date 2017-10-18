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3D-головоломка Returner 77 на iPhone: пришельцы, спасение человечества и логические загадки

18 октября, 2017
3D-головоломка Returner 77 на iPhone: пришельцы, спасение человечества и логические загадки

Похоже, App Store постепенно превращается в магазин для качественных и продуманных головоломок, да еще и в полноценных трехмерных мирах, красотам которых может позавидовать иной шутер. Недавно владельцы iPhone получили возможность скачать сюрреалистически красивую The Wintess, головоломку с открытым 3D-миром, следом вышла роскошная Talos Principle от Croteam, также про решение логических задачек в полном 3D, а в дополнение к ним уже спешит Returner 77 от небезынтересной команды Fantastic, yes. Очередная головоломка с продуманным сюжетом и красочным 3D-миром станет доступна для скачивания уже на этой неделе.

В головоломке Returner 77 на iOS игрок обнаруживает себя на борту космического корабля пришельцев. Именно ему выпала миссия спасти человечество. Как заведено в добротных научно-фантастических сюжетах, земляне оказались на грани вымирания, и единственная надежда – это вы. Точнее – ваш мозг. Ведь именно ему придется потрудиться, чтобы решить массу логических загадок, которые зачем-то разместили на своем корабле инопланетяне. Головоломки не только обещают быть увлекательными, но и отличаются визуальными красотами, ведь игрушка в полном 3D. Returner 77 будет роскошно смотреться (и играться) на планшетах iPad. Сможем проверить уже на этой неделе, когда головоломка выйдет в App Store.

Разработчики, команда Fantastic, yes, заслуживают отдельного упоминания. Среди основателей выделяется Дэвид Фелла, создатель одного из крупнейших в мире дизайнерских агентств. А еще над головоломкой работал Саймон Фелла, известный художник.

Студия хочет расширить границы мобильных игр своей головоломкой Returner 77, и у них это вполне может получиться. Такие знаковые игрушки как The Room однозначно меняли индустрию игр на Android и iPhone. Ждите обзора после выхода игры, а пока можете скоротать время за любой из качественных игрушек на iOS, обзоры которых мы уже опубликовали.

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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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