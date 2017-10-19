Обзор головоломки Push для iPhone: нажми на кнопку

Очередная медитативная головоломка на iOS от инди-разработчика, подарившего казуальным геймерам отличный трехмерный «паззлер» Art of Gravity. Изящная простота Push ставите ее в один ряд с такими свежими логическими играми, как Motif. или Windin. Очевидностью геймплея Push не уступает такой классике, как «шарики», «тетрис» и «линии», а свежестью намного их превосходит. Качественную головоломку на iPhone сейчас еще поискать. В обзоре Push разберемся, заслуживает ли она вашего времени.

Головоломка с понятной игровой механикой и несложными правилами может стать отличным «тайм-киллером» и способом отвлечься от суетного бытия. Логических игр в App Store много, но хороших – считанные десятки. Разработчик Push отметился уже тройкой оригинальных головоломок на iPhone, поэтому у его новой игрушки повышенный кредит доверия.

Графика и звук

Визуально головоломка Push для iOS отличается модным у нынешних разработчиков минимализмом, хотя в App Store и появляются сложные трехмерные головоломки-адвенчуры вроде The Witness и Talos Principle с роскошной графикой. Впрочем, герой нашего обзора тоже создан в полном 3D (разработчик создает исключительно трехмерные игры), но тут графика не блещет текстурами и спецэффектами, что для логического «тайм-киллера» ход вполне понятный. В Push упор сделан на оптические иллюзии, и решение головоломок зависит от того, с какого угла вы будете смотреть на игровые объекты. Цветовая палитра в игре спокойная и выдержанная – мягкие пастельные краски, различные оттенки белого, черного и серого. Эффект сияния на кнопках, когда вам удается угадать правильную комбинацию, оживляет расслабляющую атмосферу этой iOS-головоломки.

Анимация в игре плавная, без задержек и тормозов, что при довольно скромной, хоть и трехмерной графике, вполне ожидаемо. Успокаивающий атмосферный саундтрек, играющий на заднем плане и дополненный уместными звуковыми эффектами, также помогает погрузиться в мир логики, забыв о проблемах. В целом к визуальному и аудио дизайну головоломки нет никаких претензий.

Геймплей и управление

Как и львиная доля головоломок для iPhone, Push разбита на уровни. Прежде чем перейти к более сложной задачке, следует решить текущую. Цель игры простая и понятная – нажать на кнопки, отгадав правильную последовательность, чтобы все кнопки остались нажатыми. Поиск этого алгоритма и составляет суть игрового процесса. В игре нет ограничений по времени или ходам, нет очков, наград в виде трех звезд, бонусов, рейтингов и прочих искусственных мотиваторов, помогающих разработчику задержать игрока в игре подольше. В Push главное – это игровой процесс, и отвлекаться от него вы не будете.

Управление в iOS-головоломке максимально логичное и простое. Чтобы нажать кнопку на объекте, просто коснитесь ее. Разумеется, просто жать по кнопкам не получится – необходимо найти верный алгоритм, иначе они будут отжиматься, и все ваши усилия пойдут прахом. На некоторых уровнях в этой любопытной головоломке на iPhone придется оперировать трехмерными объектами, буквально усыпанными кнопочками. Придется крутить игровые объекты, чтобы видеть все кнопки. Как только все кнопки оказываются нажатыми, уровень считается пройденным и игрок получает почетное звание победителя.

Геймплей головоломки на словах достаточно прост, однако, на деле в игре масса тонкостей. В начале вас встретят цифры, нанесенные на кнопки. В каком порядке их нажимать, убывания или возрастания, придется разгадать. После попадаются кнопки с нанесенными стрелочками, кубы, которые можно вращать, и так далее. Как и полагается, головоломка начинается с простеньких уровней, которые постепенно становятся сложней и замысловатей.

Push – отличная головоломка в коллекцию любого любителя логических игр, либо просто казуального игрока, ищущего, чем бы убить свободное время. На экране iPhone игрушка смотрится превосходно благодаря трендовому минимализму и удачному графическому стилю, а мастерски подобранная музыка настраивает на «логический» лад. Хотя в игре нет помощи или обучения, проблем с пониманием игровой механики не возникает, поэтому нет и необходимости переводить интерфейс, будь он хоть на китайском (в игре доступен, впрочем, только английский язык). Управление внятное, а кривая роста сложности достаточно плавная.

Впрочем, если вы не фанат головоломок, то Push как тайм-киллер вам может не подойти. Лучше обратите внимание на быстрые аркады вроде Drag`n`Boom, гонки REKT! или «стрелялку» Kick Ass Commandos.

Вердикт

Push – выбор тех, кто любит логические игры, решение загадок и пазлы. Эта головоломка на iPhone отличается симпатичной графикой, «однопальцевым» управлением и медитативной атмосферой. Всего за 75 рублей вы получаете часы головоломного геймплея без раздражающей рекламы и навязчивых встроенных покупок. Также эта iOS-игра лишена всех и всяческих социальных компонентов – рейтингов, бонусов, «залов славы» и т.д. Для многих это только плюс. Другие качественные игры для iPhone и Android ищите в нашей рубрике «Обзоры».

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