Лучшие стрелялки на Андроид 2017: обзор топ-10 шутеров

Пострелять на смартфоне в какой-нибудь ненапряжной аркаде любят все. Будь-то сложный онлайн-шутер от первого лица (читаем обзор топ-7) или казуальная стрелялка, найти качественную игру в завалах Google Play настоящий труд, который мы сделали за вас. Обзор самых интересных стрелялок на Андроид поможет не тратить время на средненькие игры, скачивая бесплатно на телефон только отборные шутеры, проверенные профессиональными геймерами со стажем. После публикации обзор стрелялок регулярно дополняется, смело добавляйте его в закладки.

Обзор стрелялок для Андроид разделен на две основных части: в первой навороченные шутеры, часто с онлайн-режимом, фрагами, элементами РПГ и довольно серьезными требованиями, как к игроку, так и к мощности смартфону. Во второй части материала собраны аркадные стрелялки под Андроид, играть в которые может любой владелец смартфона. Все, кто хочет скачать бесплатно игру со стрельбой без сложных правил, реалистичной графики и считает, что «фраг», это национальное венгерское блюдо, просьба переходить сразу ко второму разделу обзора.

Стрелялки для Андроид, собранные в нашем обзоре, можно скачать бесплатно на телефон, однако почти все они содержат встроенные покупки, а иногда и гомерические порции рекламы. О стоимости покупок и баннерах мы предупредим, а тратить ли деньги на банальные стрелялки – решать вам. Повторимся, что подавляющее большинство игр в обзоре можно скачать на Андроид совершенно бесплатно.

В качестве бонуса к масштабному обзору стрелялок наша команда отобрала несколько заслуживающих внимания игр на тему стрельбы, не попадающих в две первых части: симуляторы тира, охоты и т.д. Настоящие любители стрелялок оценят бонус по достоинству. Наконец, на нашем сайте вы можете скачать игры бесплатно на телефон в жанре стрелялка и другие казуалки.

Топ-5 «серьезных» стрелялок для Андроид 2017 года

UNKILLED

Шутер про зомби с восхитительной графикой, многопользовательским режимом и тоннами уникального оружия. Стрелялка отличается популярной зомби-тематикой и мощным мультиплеером. Выбирайте свою роль в элитной команде бойцов «Волчья статья», чья задача – уничтожить толпы «живых мертвецов», а заодно выяснить (на протяжении аж 150 миссий), что послужило причиной мировой эпидемии зомби-вируса.

В этой стрелялке есть полноценный режим PvP (битв с другими игроками) на пяти картах, наполненный экшеном геймплей, десятки разновидной оружия (включая легендарную «Сайгу» 12-го калибра), а также продуманная система развития навыков персонажа. Любителями зомби тематики качать безоговорочно.

В UNKILLED есть реклама и встроенные покупки (от 65 до 5 900 рублей). Некоторые игроки полагают, что без вложений реальных денег играть сложно. В любом случае, неплохая стрелялка под Андроид.

Скачать бесплатно зомби-шутер UNKILLED:

Modern Combat 5

Пятая итерация одной из лучших стрелялок на Андроид от такого монстра на рынке мобильных игр как Gameloft. Бесподобная графика класса хай-энд, все красоты которой увидят только обладатели наиболее современных мощных смартфонов. Безумной красоты спецэффекты, детализация мира и текстур персонажей. Солидно выглядящее оружие. В общем, если нужен сверхсовременный шутер от первого лица, то скачивайте бесплатно на Андроид стрелялку Modern Combat 5, она вас точно не разочарует.

В стрелялке имеется масштабная сюжетная кампания для соло-игроков, хотя основной акцент сделан именно на многопользовательском компоненте. К услугам любителей шутеров 8 классов бойцов с уникальными навыками, регулярные соревнования, режим «зрителя» для просмотра самых зрелищных заруб известных игроков, PvP в режиме битв двух команд, многочисленные рейтинги и многое другое, включая специальные события с уникальными призами.

Modern Combat 5 поддерживает HID-совместимые игровые контроллеры, включая MOGA Pro в режиме B. Вишенка на торте, привлекательная для любого ценителя качественных стрелялок – огромные арсенал оружия, которое можно апгрейдить и тюнинговать.

В шутере присутствуют встроенные покупки и довольно навязчивая реклама, что неудивительно, ведь создание стрелялки подобного уровня требует весьма солидного бюджета. Цены на покупки стартуют с 15 рублей и доходя до 7 500.

Скачиваем бесплатную стрелялку Modern Combat 5:

Dead Plague

Удивительной красоты тактическая стрелялка про зомби на Андроид от отечественного разработчика с видом от третьего лица. Классная графика, длинные и интересные уровни, адреналиновый геймплей и неплохой выбор оружия. Подробнее – в обзоре зомби-шутера. Там же читателей Procontent.Ru ждет специальный приятный игровой бонус.

Dead Plague: Zombie Outbreak – качественная стрелялка под Андроид от наших разработчиков с прекрасной атмосферой классического тактического шутера вроде легендарной серии Silent Storm или Commandos, известной многим геймерам со стажем.

В игрушке есть реклама и встроенные покупки с минимальной стоимостью 55 рублей. Впрочем, получать удовольствие от стрелялки можно совершенно бесплатно, а убрать баннеры поможет отключение интернета на время игры.

Бесплатная стрелялка Dead Plague доступна для скачивания тут:

Into the Dead 2

Стильная стрелялка с элементами хорора, в которой игрок в очередной раз отбивается самым разным оружием, включая боевой арбалет и каноничную безопилу, от орд настырно прущих на него зомбаков. Продолжение хита, набравшего более 70 млн загрузок.

Кроме необычной графики эта игра под Андроид отиличается массой контента, напряженной, будоражащей нервную систему, атмосферу, и регулярными новыми заданиями и миссиями, не дающими заскучать. А еще игрок может взять в компаньоны собаку, чтобы не так одиноко было вырезать сотни и сотни живых мертвецов. Померяться набранными фрагами можно в рейтингах игроков.

Into the Dead 2 – бесплатная стрелялка для Андроид, содержащая как рекламу, так и встроенные покупки от 60 до 3 100 рублей.

Качаем бесплатно зомби-шутер Into the Dead 2:

Last Day on Earth: Survival

Зомби-тема, похоже, не отпускает создателей стрелялок для Андроид. Сурвайвал-шутер с видом сверху и развитыми тактическими возможностями от команды Kefir!. В нем можно не только вдоволь пострелять по живым мертвецам, но и побродить по красочным локациям, пособирать ценные для любого участника зомби-апокалипсиса вещички, оборудовать собственную базу и многое другое!

Кроме всего прочего, Last Day on Earth еще и ММОРПГ, то есть выживанием можно заниматься совместно с другими игроками. В стрелялке можно собирать транспортные средства, ходить в рейды совместно с соратниками и выполнять массу других самых разных задач.

Неплохая стрелялка с уклоном в модное нынче выживание и зомби-тематику, оснащенная элементами РПГ и бодрого онлайна. Рекламы не содержит, встроенные покупки от 65 рублей.

Скачать бесплатную зомби-стрелялку Last Day on Earth:

Топ-5 лучших аркадных стрелялок на Андроид 2017 года

Sky Force Reloaded

Добротный и необычайно яркий аркадный шутер, заслуженно получивший «Выбор редакции» от команды рецензентов Google Play. Серия этих «стрелялок» довольно давно доступна на Андроид, а Sky Force Reloaded стал квинтэссенцией всего, чему научился разработчик.

Роскошная 3D-графика и буйство спецэффектов с этой стрелялкой под Андроид гаранитрованы. Большое разнообразие миссии и эпические битвы с боссами в воздухе, а также возможность разблокировать новые, вооруженные до зубов самолетики. Как и любой аркадный шутер, Sky Force Reloaded предлагает несколько уровней сложностей, массу апгрейдов любимой боевой машины, включая щиты, пушки, торпедные аппараты, мегабомбы и специальные магниты.

Наконец, и без того бодрый геймплей подстегивает стремительный электронный саундтрек и завораживающие звуковые эффекты. Берегитесь! Эта стрелялка затягивает на все 200%, будь вы геймером со стажем или любителем обычных «шариков».

Sky Force Reloaded – бесплатная стрелялка под Андроид, содержащая встроенные покупки и рекламу. Цены на внтуриигровой контент начинаются с 59 рублей.

Скачиваем бесплатный аркадный шутер Sky Force Reloaded на телефон:

Alien Shooter Free

Легендарная стрелялка теперь бесплатно на Андроид! Окунитесь в мир бесконечной пальбы, легионов врагов и богатого арсенала оружия. Этому шутеру для компьютера многие игроки отдали десятки часов своей жизни, игра детства для многих пользователей смартфонов.

Сюжет этой игры прост. Покинутая военная база, населенная ордами безжалостных существ. А вот и вы, входите, весело размахивая дробовиков. Что делать? Конечно же стрелять направо и налево, заваливая коридоры и комнаты базы трупами агрессивно настроенных созданий.

В безбашенной и угарной стрелялке Alien Shooter Free под Андроид вас ждут часы бешенного отстрела монстров из многочисленных стволов, хрестоматийная графика, тонны оружия массового поражения, различные гаджеты, упрощающие ведение масштабной войны с монстрами, а также удобное управление. Да, и трупы врагов не собираются пропадать… подождите до конца уровня, будет сюрприз!

Скачать бесплатно легендарную стрелялку Alien Shooter Free на Андроид:

Major Mayhem

Аркадная стрелялка для Андроид в самом классическом ее понимании. Удобное управление одним касанием, сочная стильная низкополигональная (в хорошем смысле!) трехмерная графика и масса занятий для любителя пострелять без вреда для окружающих.

В Major Mayhem игрока ждут почти полсотни уровней, четыре игровых режима, добрая сотня достижений и полторы сотни различных заданий. Отстреливать врагов предстоит в трех главных локациях – тропиках, метрополисе и пустыне. Любители оружия оценят два десятка моделей, включая автоматический дробовик, миниган, квадзуку (как базука, только более мощная) и так далее.

Скрасить шутер помогут костюмчики и шляпы для главного героя, ведь массовое уничтожение невообразимо без модного прикида! Поспеши спасти мир, бодро отстреливая многочисленных кровожадных противников.

Скачать бесплатно стрелялку Major Mayhem на Android:

Metal Soldiers

Яркий мультяшный платформер, с солидной примесью стрелялки. Ураганный геймплей увлечет любого надолго, надежно захватывая в мощные адреналиновые тиски. Классическая двухмерность картинки никак не мешает наслаждаться динамичным игровыми процессом.

В этой стрелялке на Андроид есть не только обширный выбор различного стрелкового оружия, но и гранаты с бензопилой! Смена локаций и сочные спецэффекты не дают заскучать. Игрушку скачали уже более 10 млн раз, присоединяйся к пострелушкам на смартфоне и ты!

Скачать бесплатно аркадный шутер Metal Soldiers на Андроид:

Продолжение обзора стрелялок на Андроид в самом ближайшем будущем, следите за обновлениями страницы!

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