Обзор 15 секретных функций Telegram: используй все возможности приложения для общения

Мессенджер Павла Дурова умеет намного больше, чем вы думаете. Приложение Telegram, появившись в 2013 году, стало одним из самых популярных мессенджеров в мире. Более 100 млн активных пользователей ежемесячно – солидная статистика, хотя и немного меркнущая в тени миллиарда WhatsApp. Мессенджер Telegram известен благодаря своей защищенности и безопасности. Обзор 15 скрытых функций приложения поможет сделать общение с его помощью максимально удобным и эффективным.

Telegram доступен в виде приложения как на смартфонах (Android, iOS) так и на компьютерах (Linux, Windows, MacOS). Хотя создатели мессенджера во главу угла ставят безопасность, сервис не раз критиковали за серьезные бреши в защите пользовательских данных.

Во-первых, по умолчанию все сообщения хранятся на сервере. Господин Дуров поясняет, что хранение сообщений на сервере позволяет получить историю сообщений на любом устройстве после входа пользователя в аккаунт, а также препятствует созданию неавторизованных бэкапов сторонними приложениями через API.

Во-вторых, сквозное шифрование доступно только для голосовых звонков, а также зашифрованных «секретных» чатов. Как бы там ни было, Telegram – надежный и удобный мессенджер, позволяющий общаться в чатах, обмениваться контентом, подписываться на новостные каналы и общаться с помощью голосовых вызовов.

15 скрытых функций Telegram

1. Отключаем всплывающие уведомления

Превьюшки сообщений на экране блокировки или шторке уведомлений могут быть полезными, однако личные сообщения может случайно увидеть любой человек, оказавшийся рядом или взявший ненадолго смартфон. К счастью, такие всплывающие уведомления можно отключить в настройках мессенджера.

Чтобы выключить превью новых сообщений в Telegram, необходимо зайти в Настройки -> Уведомления и звуки -> Всплывающие уведомления. Приложение предлагает четыре опции: «Никогда», «Только при включенном экране», «Только когда экран выключен» и «Показывать всегда». Выбираем подходящую для вас настройку. Чтобы полностью отключить всплывающие уведомления в Telegram, выбираем «Никогда».

2. Выбираем цвет светодиода для уведомлений (только Android)

В Telegram для смартфонов на базе Android со светодиодом на передней панели можно выбрать цвет уведомлений, чтобы с одного взгляда понять, что в Telegram пришло новое сообщение.

Для этого необходимой зайти в Настройки -> Уведомления и звук -> Цвет светодиода. Выбрать можно красный, оражневый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, белый или вовсе отключить мигание светодиода. Варианты цветов зависят от модели смартфона. На iPhone такой настройки нет, поскольку в «яблочном» смартфоне нет светодиода.

3. Настройка уведомлений для каждого контакта

Скрытая функция Telegram, позволяющая отключить или временно заблокировать уведомления от конкретных контактов. С ее помощью можно отключать уведомления, к примеру, от личных контактов на время работы, либо отрубить алерты о новых сообщениях в новостных каналах, чтобы не отвлекаться.

Чтобы настроить уведомления для конкретного контакта в Telegram, необходимо зайти с ним в чат (тап по контакту), выбрать настройки (три вертикальных точки в верхнем углу), затем нажать на опцию «Отключить уведомления». Приложение предложит несколько опций: «на 1 час», «на 8 часов», «на 2 дня» и «отключить полностью».

4. Управляем загрузками файлов, картинок, гифок и видео

В приложении Telegram можно послать контакту любой файл, включая мультимедийные, размером до 1,5 гигабайт. Если мобильный интернет у вас не безлимитный (а у российских операторов его теперь практически нет), то стоит обезопасить себя от больших файлов, отключив в настройках автоматическую загрузку файлов (гифок, музыки, голосовых сообщений, фотографий и т.д.).

Чтобы настроить автоматическую загрузку файлов различных типов в Telegram, нужно зайти в Настройки -> Данные и диск. Здесь можно выбрать, какие файлы приложение может скачивать по мобильному интернету, какие по Wi-Fi, а какие в роуминге. Опции для настройки достаточно гибкие: фото, голосовые сообщения, видеосообщения, видео, файлы, музыка, гифки.

Также в настройках Telegram (главное меню) можно отключить Автозапуск GIF, чтобы исключить загрузку лишних данных без ведома пользователя.

5. Как включить всплывающие уведомления с функцией ответа с домашнего экрана (только Android)

Хотя всплывающие уведомления в Telegram могут раздражать, они окажутся полезными, если вы ведете активную переписку в мессенджере. С их помощью можно писать ответы прямо с домашнего экрана смартфона, не открывая само приложение. Отвечать можно будет даже с заблокированного экрана, тратя минимум времени. Эта функция доступна только владельцам телефонов на Android.

Заходим в Настройки -> Уведомления и звук -> Всплывающие уведомления и выбираем либо «Показывать всегда», либо «Когда экран включен/выключен». Выбрав вариант «всегда», вы получите возможность отвечать на уведомления даже с заблокированного экрана.

6. Удаление секретных чатов по таймеру

Секретные чаты в Telegram – функция довольно популярная, поскольку включает надежное сквозное шифрование, уведомления о снятии скриншотов на «другом конце провода» и остальные опции защиты. В мессенджере также есть возможность отсылать самоуничтожающиеся по таймеру сообщения.

Чтобы включить удаление сообщения по таймеру, необходимо нажать на три точки в верхнем правом углу секретного чата и выбрать Удаление по таймеру. Затем устанавливаем промежуток времени, через который сообщение будет уничтожено. После этого все посылаемые и получаемые в секретном чате сообщения будут удаляться без возможности восстановления.

7. Как отключить показ «Последней активности» («был (а)») для конкретных контактов

Секретная функция отключения уведомления о последнем входе в мессенджер есть и в WhatsApp, однако у Telegram она реализована более удобно. В приложении Дурова можно указать исключения, т.е. перестать показывать время входа в приложения для конкретных конактов. Вместо точно времени для них теперь будет показано «был (а) недавно, в течение недели или в течение месяца».

Чтобы скрыть время захода в Telegram от некоторых контактов, необходимо зайти в Настройки -> Конфиденциальность и безопасность -> Последняя активность. Здесь в опциях можно указать показ своей активности – всем, только своим контактам либо никому. Кроме того, с помощью опции «Всегда скрывать от» можно ограничить показ последней активности для выбранных контактов.

8. Поиск по сообщениям

Хотите прочитать ранние сообщения в переписке, но проматывать километры экранов желания нет? Тогда в Telegram можно включить поиск по истории сообщений. Чтобы найти в приложении конкретное сообщение, заходим в обычный или групповой чат, тапаем по трем вертикальным точкам в правом верхнем углу экрана и выбираем Поиск. Дальше все как в Google или Word – вводим ключевое слово, приложение подсвечивает все найденные слова в истории сообщений, стрелочками внизу можно перемещаться между найденными ключевыми словами.

9. Защищаем чаты паролем

В отличие от других мессенджеров, в Telegram есть встроенная функция защиты чатов паролем. Так можно обезопасить переписку от посторонних, даже если они получат в свое распоряжение разблокированный смартфон.

Чтобы защитить чаты в Telegram с помощью пароля, идем в Настройки -> Конфиденциальность и безопасность -> Код-пароль. Включаем эту полезную функцию, вводим пароль и устанавливаем время Автоблокировки. Допустим, выбираем 1 час. Тогда через час с момента последней активности приложение заблокирует чаты, и открыть их можно будет только после ввода пароля. Заблокировать чаты можно и вручную, нажав на иконку замка на главном экране приложения (в правом верхнем углу).

10. Отключаем устройства удаленно и проверяем активные сеансы

Telegram – мультиплатформенный мессенджер, поэтому получить доступ к своему аккаунту и чатам можно практически на любом устройстве, будь то смартфон на Андроид, ноутбук на MacOS или домашний компьютер на Linux. Можно начать общаться на смартфоне, а потом перейти на ноутбук или планшет, не прерывая общения.

Мессенджер Павла Дурова позволяет проверить текущие сеансы вашего аккаунта. Заходим в Настройки -> Конфиденциальность и безопасность -> Активные сеансы. Здесь можно не только просмотреть активные сессии, но и закрыть их или даже удаленно разлогиниться с другого устройства (допустим, вы забыли выйти из аккаунта на рабочем компьютере, которым пользуется кто-то еще). Удобная функция Telegram, о которой знают немногие. Теперь вы в их числе.

11. Предпросмотр и добавление стикеров

Telegram позволяет добавлять полные наборы стикеров, вы даже можете создавать свои собсвенные, используя бота @Stickers. Хотя в самом приложении нет возможности добавить стикеры, можно воспользоваться сторонними веб-сайтами вроде www.stickerstelegram.com/ или даже приложением Telegram Stickers (ищем в Google Play).

Чтобы добавить стикер, зайдите на сайт и через несложную форму добавьте в мессенджер собственные стикеры. С приложением Telegram Stickers на Android это сделать еще проще (оно бесплатное). После того, как стикер добавлен, можете сделать его превью, нажав и подержав.

12. Отсылаем «тихие» сообщения и редактируем послания в Каналах

Не так давно Telegram добавил очень интересную функцию отсылки приглушенных сообщений, а также возможность редактировать отправленные по открытым и частным каналам сообщения.

Заглушенное сообщение доходит до адресата, но приложение на его устройстве не включаем о нем уведомление (звуковое и/или светодиодом). Функция отсылки «тихих» сообщений в Telegram пригодится, если вы не хотите беспокоить собеседника и ничего срочного не требуется.

Чтобы отослать в канале заглушенное сообщение, нажмите соответствующую кнопку рядом с полем ввода текста. Отредактировать сообщение в Telegram можно, сделав по нему тап и выбрав опцию «Редактировать».

13. Используем ботов Telegram

Боты в Telegram – это аккаунты, которых можно запрограммировать на выполнение определенных действий, расширив функционал мессенджера. К примеру, бот @Stickers позволяет использовать разнообразные команды для создания стикеров, их удаления, добавления и т.д. В мессенджере есть множество классных ботов, таких как @Imagebot (поиск картинок по ключевым словам), @Pollbot (создание опросов), @Storebot (поиск новых ботов) и так далее.

Новых ботов можно найти с помощью Telegram Bot Store (https://storebot.me/), либо следует тапнуть по «Новое сообещние» и поискать бота. Ботов можно добавлять в группы и даже делиться ими со своими контактами.

14. Читаем сообщения, не выходя в онлайн

В Telegram можно читать сообщения, не выходя в онлайн, с помощью превью в уведомлении, если это не очень длинное сообщение. Однако, есть способ прочитать любое сообщение в мессенджере, не уведомляя отославший его контакт о факте прочтения. Поступаем следующим образом.

Получили сообщение, которое нужно прочитать тайно – выключаем мобильный интернет/Wi-Fi или включаем режим самолета на смартфоне. Затем открываем Telegram и читаем сообщение. Прочитали? Закрываем приложение, включаем интернет. Все, теперь ваш собеседник не узнает, что вы видели сообщение.

15. Прячем картинки и видео, полученные в Telegram, из Галереи смартфона.

Не хотите, чтобы фотки и ролики из Telegram были видны в стандартной Галерее на телефоне? Их легко спрятать. На Android, идем в Настройки, где отключаем Сохранять в галерее. На iPhone идем в настройки смартфона, безопасность, фото и отключаем Telegram.

16. Удалить или включить самоуничтожение аккаунта Telegram

В Telegram есть функция автоматического уничтожения аккаунта, если вы не пользовались им в течение некоторого времени. Секретная функция спрятана в Настройки -> Безопасность и конфиденциальность. Здесь вы можете установить время, по прошествии которого после вашей последней активности аккаунт будет безвозвратно удален.

Если вы решили удалить аккаунт Telegram прямо сейчас, то это можно сделать на странице деактивации сервиса. Там необходимо будет ввести номер телефона, к которому привязан аккаунт мессенджера. Учтите, что удаление означает уничтожение чатов, контактов, групп и всех сообщений навсегда, без возможности восстановления.

17. Превращаем группу в супергруппу

Telegram позволяет делать из маленькой группы большую, т.е. супрегруппу. В супергруппе могут состоять до 1000 человек! У нее есть собственные супер-функции. К примеру, новые пользователи могут просматривать все предыдущие сообщения, также можно удалять сообщения из супрегруппы (они исчезнуть и с устройств всех членов) и так далее.

Превратить группу в супергруппу из приложения не получится, придется скачивать клиент Telegram для Windows, OS X или Linux. Затем заходим в информацию о группе, вбиваем команду tosupergroup и вуаля! Появится опция Улушчить до супергруппы. Стоит отметить, что откатить назад изменение уже не получится.

Послесловие

Telegram, как и любой другой мессенджер, имеет массу скрытых возможностей. Обзор наверняка поможет вам общаться с большим удобством и комфортом. Читайте в ссылках по теме под обзором о том, как приручить Viber и WhatsApp, а также заглядывайте в нашу рубрику с обзорами полезных приложений и классных игр для Android и iPhone.

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30997.html