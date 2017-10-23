Campfire Cooking: обзор уютной головоломки на iPhone и iPad

Campfire Cooking – новенькая головоломка от инди-разработчика Layton Hawkes, с пылу с жару в App Store для ваших iPhone и iPad. Логические задачки в ней будем решать у романтичного костерка, а заодно поджарим на огне множество вкусных зефирок. Если вам нравится романтичная атмосфера вечернего летнего леса, запахи костра и звук потрескивающих дров, а путешествовать до ближайшего леса и разводить там костер не хочется, что головоломка Campfire Cooking на iOS вам придется по вкусу. В обзоре этой игры на iPhone расскажем о ней подробней.

Удачная головоломка – отличный способ расслабиться, особенно если ее разработчик сумел создать медитативную атмосферу, придумать нескучные задачки и оснастил свое творение приятным саундтреком. Campfire Cooking идеально вписывается в схему такой идеальной развлекающе-расслабляющей логической игры. Обзор головоломки на iOS поможет разобраться, стоит ли она своих денег.

Графика и звук

Визуально головоломка Campfire Cooking на iPhone смотрится роскошно. Игрушка отличается «мультяшной» эстетикой графики, однако ее реализация на вполне достойном уровне, без вычурной карикатурности. Еда в головоломке отрисовано отлично и выглядит на Retina-экране iPhone очень аппетитно и сочно, а костер удачно передает ощущения настоящего огня, разложенного на уютной поляне в мирном вечернем лесу. Вообще, в игре несколько локаций на свежем воздухе, и все они выглядят довольно реалистично, несмотря на «мультяшность» графики. Виньетка (небольшое затемнение) по краям экрана интересная находка разработчика, сосредотачивающая внимание игрока на собственно головоломке.

Анимация в игре идет на iPhone плавно, без тормозов, задержек и лагов. Не слишком богатая на ненужные спецэффекты графика позволяет запускать эту трехмерную головоломку на iOS от версии 8.0 и выше, т.е. поддерживаются даже довольно «древние» по современным меркам «айфоны» и «айпеды». Это плюс, ведь уютную и симпатичную игрушку может захотеть поиграть ваши бабушка или дедушка, а они вряд ли регулярно обновлять свои смартфоны.

Геймплей и управление

Как и большинство других головоломок (да и вообще игр на iPhone и iPad), Campfire Cooking разбита на уровне. На момент публикации обзора, в игрушке было восемь тропинок-глав, в каждой из которых десяток головоломок. Таким образом, в общей сложности в распоряжении игрока 80 головоломных миссий. Приятный момент – решать головоломки в «тропках» можно в любой последовательности, так что если где-то застряли, можно перейти в другую главу, чтобы освежиться. Однако, чтобы разблокировать следующую тропинку, придется решить небольшое количество логических задач в текущей.

Хотя Campfire Cooking головоломка от мозга до костей, в ней нашлось место сюжету и даже персонажам, что в классических «шариках» и «линиях» встречается нечасто. В этой игрушке вам встретится, дедушка, отправившийся в поход с любимыми внуками на каникулах. Головоломка подарит вам множество забавных рассказов, включая различные шутки и даже жалобы на плохой прием сигнала сотовой связи. Сюжет и истории подаются в виде вставок между уровнями, и вызовут улыбку у игрока любого возраста.

Управление в Campfire Cooking проще некуда. В каждой головоломке есть металлические и деревянные шампура с зефиром, которые нужно вращать и перемещать по игровому полю. Задача игрока – поджарить все зефирки на огне к концу уровня. Чтобы переместить шампур, достаточно подвинуть его пальцем в нужном направлении. Если для зефирок нет места, то шампур останется неподвижным. Кроме того, нельзя пересекать другие шампура. Чтобы вращать шампур (деревянный, но не стальной), достаточно свайпнуть по нему, пока не появятся стрелочки. Затем двигаем пальцем, пока стрелочка не заполнится. Если есть мест, то деревянные шампур повернется.

По мере решения головоломок, открываются новые рецепты, поэтому готовить на костре вы будете не только зефир, но и более сложные блюда вроде супов в горшках. Горшки самостоятельно двигаться не могут, поэтому им придется помогать шампурами и даже специальными походно-кухонными магнитами, которые будут введены в игру позднее. Горшок достаточно один раз поместить в огонь, чтобы суп в нем приготовился, а вот зефирки придется поджаривать с двух сторон, да еще и следить, чтобы они не сгорели! Однако, на некоторых уровнях есть и зефирки-угли. Их следует использовать, чтобы разжечь огонь и приготовить уже годную походную еду. Некоторые головоломки в игрушке совсем простенькие, зато другие заставят по-настоящему поломать голову.

Плюсы

Campfire Cooking – неплохая головоломка на iPhone «с пылу с жару». Уникальный визуальный стиль игры, довольно реалистичный для «мультяшной» эстетики, а также приятная музыка и общая умиротворяющая атмосфера уютного костерка в симпатичном лесу. Кроме того, кто сможет удержаться от приготовления очередной порции поджаренного на открытом огне зефира? Игровая механика достаточно простая, однако головоломки вполне достойные и без боя не сдадутся даже опытным любителям логических игр на iOS. В качестве бонуса – забавные истории и персонажи, что нечасто встретишь в головоломках.

Минусы

Во-первых, в Campfire Cooking нет поддержки русского языка. Хотя решать головоломки можно без проблем, истории и персонажи, добавляющие игры шарма, придется пропустить. Во-вторых, игрушка платная, 300 рублей. Откровенно говоря, за игру такого качества этих денег не жалко, но многих цена может смутить.

Вердикт

Одна из лучших головоломок на iOS, выпущенных в октябре 2017 года на просторы App Store. Приятная уютная атмосфера костерка на открытом воздухе, забавные персонажи, любопытные истории и, конечно же, по-настоящему продуманные головоломки, коих в игре почти сотня штук.

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