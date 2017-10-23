Our Ways: обзор логической игры на iOS про романтические отношения и загадки

Головоломка Our Ways на iPhone от студии Rolling Pig предлагает погрузиться не только в решение интересных логических задач, но и поразмышлять о философии отношений. Интересная заявка от небольшого разработчика — не просто казуальная игрушка, а игра, посвященная романтике. В обзоре этой новинки App Store разберем этот необычный коктейль на ингредиенты и вынесем объективный вердикт — качать или не качать игрушку на свой iPhone или iPad.

Головоломки для iOS жанр переполненный, как классикой вроде различных вариаций на тему «линий», «шариков» и «тетрисов», так и необычными экспериментами, смешивающими различные жанры. Отборные головоломки на iPhone можно найти у нас в обзорах игр на iOS и Android, а в самом App Store, чтобы найти что-нибудь стоящее, придется потратить массу времени, которое помогут сэкономить наши обзоры, написанные профессиональными игроками.

Графика и звук

С точки зрения визуала головоломка Our Ways под iPhone выполнена в простом и аккуратном минималистическом стиле. Подобный подход к графике — актуальный тренд в казуальных играх, позволяющий разработчику серьезно сэкономить на графическом дизайне. Впрочем, если у художника есть вкус и опыт, то даже в рамках спартанских ограничений получается не игра, а конфетка. Как раз случай нашей головоломки. Полностью двухмерная симпатичная графика пойдет на любом устройстве под iOS, будь то старенький iPhone бабушки или древний iPad дедушки (поддерживаются устройства с iOS 7 и выше).

Анимация в головоломке под iOS плавная, без лагов и задержек, что неудивительно при столь скромной графике. Цветовая палитра спокойная и живая — мягкие пастельные тона прекрасно контрастируют с яркими и сочными оттенками.

Звук вполне соответствует жанру — на фоне играет атмосферное пианино, идеально подходящее неспешному жанру головоломок для iPhone. Саундтрек настраивает на лирический лад, в то же время активируя мыслительные способности.

В целом с точки зрения графики и звука Our Ways образцовая головоломка на iOS, создающая уютную и расслабляющую атмосферу, приятно контрастирующую с суетливыми заботами повседневности и рутиной. Казуальная игрушка, запущенная в свободные 10-15 минут на iPhone, поможет отвлечься от дел, снять стресс и просто убить время.

Геймплей и управление

В этой головоломке под iPhone в общей сложности 64 уровня, разбитые на 8 различных тем. Темы эти связаны с отношениями в реальном мире, поэтому Our Ways это не бездумная игрушка, а логическая игра со смыслом, причем романтическим. Цель игрока — помочь двум разноцветным точкам встретить друг друга, однако, как и в реальной жизни, это сложнее, чем вы думаете. На пути влюбленной пары цветных кругляшей встают самые разные препятствия, а вам следует довести их друг до друга, умело избегая различные опасности.

Управление в головоломке простое, однако, чтобы в совершенстве им овладеть, придется попрактиковаться. Играть, кстати, можно одному или вдвоем на одном и том же iPhone, а лучше iPad. Чтобы передвинуть точку, необходимо подцепить пальцем цветную секцию (в которой нет точки), соответствующую персонажу, которого вы хотите переместить. Не отрывая палец, ведите по экрану, и точка будет следовать за ним. Если угодите в стену или другое препятствие — придется начинать все сначала.

Точки оставляют за собой следы. Эти следы символизируют пути, который каждый из нас проходит, устанавливая отношения с другим человеком. Они показывают, какие трудности мы преодолеваем, и в результате все эти тропинки к другим оказываются уникальными. Итоговый результат зависит от количества шагов, которые сделает каждая точка — часто пути точек-персонажей сильно отличаются друг от друга по длине, как и в реальной жизни.

Решать головоломки в Our Ways можно разными способами, поэтому играть можно не торопясь, выбирая оптимальный для себя путь, ритм и темп игры. Здесь нет верных или неверных решений.

Если у вас проблемы с цветовосприятием, то в настройках можно включить специальную опцию и игра станет черно-белой.

Плюсы

Our Ways – отменная симпатичная головоломка под iPhone с необычным «романтическим» подходом. Изящная минималистическая графика понравится ценителям такого стиля (а также тем, кто не входит в ряды счастливых обладателей самых свежих iPhone), а уютная музыка неплохо работает на общую атмосферу ненапряжной казуальной игры, избавляющей от стрессов и напряжения повседневности. Управление простое и удобное, хотя чтобы полностью овладеть им, придется потренироваться. В этой головоломке на iPhone нет временного лимита, ходов и других ограничений. Изюминку добавляет необычный сюжет, прослеживающийся на протяжении всей игры — мы помогаем двум влюбленным точкам найти друг друга, а преодоление препятствий еще раз подчеркивает, что настоящими отношениями стоит дорожить.

Минусы

Управление в игре могло бы быть и попроще. В процессе управления точкой, особенно в самом начале, довольно легко стукнуть ее об стену, и придется начинать все сначала. Конечно, наловчившись, вы будете мастерски управлять точками, но лучше бы разработчику выпустить обновление, снижающее чувствительность управления.

Вердикт

Our Ways – увлекательная головоломка на iPhone и iPad, предлагающая необычный сюжет и романтическую атмосферу, что в казуальных логических играх встретишь не часто. Сами логические задачки выглядят простыми, но на поверку оказываются продуманными, мастерски балансирующими на грани сложности и увлекательности. Минималистическая графика смотрится на Retina-экране превосходно, а еще в эту игру можно играть вдвоем. Рекомендуем! Для своей цены в 150 рублей в Our Ways масса контента. Также нельзя не отметить поддержку русского языка.

Скачать на iPhone или iPad романтическую головоломку Our Ways:

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