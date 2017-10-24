Blocky Farm - симпатичный «веселый фермер» с воксельной графикой скоро на iPhone и iPad

Довольно однообразные ряды казуальных игр в жанре «бизнес» для iOS скоро пополнит многообещающая новинка от студии Jet Toast. Blocky Farm вполне может повторить оглушительный успех Stardew Valley для компьютера и многочисленных веселых и счастливых фермеров для самых разных платформ, включая социальные сети. Воксельная графика придает симулятору фермы Blocky Farm для iPhone свежий и опрятный вид, а игровая концепция охватывает не только регулярный сбор гороха и яиц, но и обещает множество уникальных особенностей, включая мощный социальный компонент.

Как и в играх вроде «Веселая ферма» или «Суперферма, геймплей Blocky Farm под iPhone нанизан на привычную схему выращивания полезных культурных растений повышенной питательности и жирных коровок с диетическими индейками, а также получения добавочной стоимости на переработке сырья в более сложные продукты вроде творога, сметаны или булочек с маком. Но у парней из Jet Toast есть сильные козыри в рукаве.

В Blocky Farm предлагается не только заниматься, скажем откровенно, довольно скучным сельским хозяйством, но и заводить знакомство с соседями, изменять внешний вид своей фермы различными полезным и не очень украшениями, а также выполнять самые разные прикольные миссии. В новом симуляторе фермера на iOS придется заботиться о симпатичных домашних питомцах, играть с ними и даже давать им различные необычные гаджеты. Ну а если мирная фермерская жизнь стала не мила, то можно устроить настоящий переполох, усевшись за руль трактора и устроив настоящий массакр! В общем, в Blocky Farm под iPhone всегда есть чем заняться.

В этой freemium-игре категории «бизнес» есть онлайн и офлайн режимы. В онлайн вы можете соревноваться с фермерами из самых разных стран мира по удойности, яйценоскости, прибыльности вашего хозяйства и прочим важным сельхоз-показателям.

Симулятор «веселого фермера» Blocky Farm отличается симпатичной «воксельной» графикой в стиле «Майнкрафт», полюбоваться которой можно в видео-трейлере. Blocky Farm станет доступна для скачивания 26 октября в App Store, то есть подождать осталось совсем чуть-чуть. Скачать бесплатно игры в жанре «бизнес» можно и в нашем каталоге, дабы скоротать время до выхода фермерского симулятора на iPhone.

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