Обзор Warhammer Quest 2: одна из лучших тактических игр на iPhone и iPad

Попросите любого геймера со стажем назвать лучшие ролевые тактические игры для iOS. В списке игр наверняка попадет Warhammer Quest от Rodeo Games, и совершенно заслужено. Одна из лучших РПГ с пошаговыми боями, в которых ценители этого жанра провели тысячи часов, расчищая подземелья от монстров и прокачивая своих персонажей. Студии Rodeo Games больше нет, однако это не помешало выходу на iPhone и iPad сиквела, игры Warhammer Quest 2: The End Times. В обзоре разберемся, сумел ли разработчик Perchang удержать планку качества, установленную оригиналом.

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В студию Perchang перешли многие таланты из Rodeo Games, так что команда, создавшая оригинальную классику тактик под iOS, почти в полном составе трудилась над проложением, что отчетливо видно по сиквелу. Игра по духу и по графике очень похожа на оригинал, ведь заново изобретать колесо разработчикам не пришлось.

В Мидленде неспокойно, появилась новая угроза. Трехглазый король набрал армию проклятых воинов, жаждущих растерзать мир и его войска собираются устроить апокалипсис всему живому в знакомых землях вселенной Warhammer.

Сильные мира сего, не желающие покорно принимать свою судьбу, отбросили все противоречия и объединились для похода на трехглазого короля спасения мира. Два таких мощных мужа это Капитан Маркус Хаммерфол из Империи и колдунья из темных эльфов по имени Мегавра Даркшейд. Парочка объединилась в гремучий и кипучий, но однозначно временный, альянс, чтобы отыскать «Булаву Хельстурма», мощный артефакт, который поможет в битве с Королем и его армией хаоса. Они входят в руины, расположенные под Альдорфом, в поисках мощного оружия, а игроку предстоит управлять этой могучей парой.

В начале The End Times под вашим управлением будут только Маркус и Мегавра, однако позднее к партии приключенцев присоединятся и другие компаньоны. Как и в оригинале, игрока ждет серия региональных квестов в Мидденлэнде. Каждый квесте в сюжетной линейке перености вас в другой город, поселение или заставляет нырнуть в подземелье.

Перед выполнение квеста в Warhammer Quest 2 игрок получает возможность выбрать героев для своего отряда и экипировать их, а затем послать их веред, на бой с миньонами трехглазого короля и других враждебно настроенных жителей подземелий. За выполненные квесты ваши персонажи, участвующие в походе, получают опыт, а также золото и ценный лут, т.е. добычу. Повысить уровень героев можно в тренировочном лагере, продать и купить экипировку с оружием – на рынке, а в таверне можно нанять новых персонажей. Вся эта ролевая инфраструктура имеется в каждом городе. В целом – стандартная для классических РПГ схема.

В Warhammer Quest 2 на iPhone каждый квест продвигает вас по общей сюжетной линии, приближая к финальной цели. Есть и побочные миссии, помогающие персонажам набрать опыта и полезного снаряжении, а также случайные события, происходящее в процессе перемещения из одной локации в другую, что приятно, ведь сиквел больше состоит из рубилова в стиле хэк-н-слэш, а не РПГ с их раскрытием персонажей, многочисленными диалогами и мощным «лором».

Боевка в Warhammer Quest 2 мало отличается от оригинала, и в целом похожа на привычную классическую механику других пошаговых ролевых игр. У каждого персонажа есть очки действий, которые можно использовать для атаки или движения. Очки дают возможность довольно далеко уйти по игровой карте, либо совершить небольшой переход и атаковать врага, либо совершить несколько атак. В сиквеле есть мощный арсенал, а некоторые персонажи имеют возможность переключаться между оружием ближнего и дальнего боя.

Управление в игре вполне удобное, поэтому можно довольно быстро уничтожать врагов, либо неспешно продумывать каждый ход, придумывая оптимальную тактику боя. С ростом уровней у персонажей становится все больше и больше возможностей, дарующих игроку тактически простор, чем так ценятся игры в жанре пошаговой тактики.

С момента выхода оригинала, а это 2013 года, возможности смартфонов и планшетов серьезно выросли, похорошел и Warhammer Quest 2. Теперь игрушка в полном 3D, так что можете приближать и удалять камеру, поворачивать ее, разглядывая живописные локации и персонажей, менять угол зрения. Карты городов также сделаны весьма неплохо, а выделенная высота замков и башен напоминает заставку в популярном сериале «Игра перстолов». Неплохо смотрятся леса и другие природные ландшафты. В целом графика Warhammer Quest 2 проработана на отлично, особенно учитывая жанр игры.

Warhammer Quest 2: The End Times – платная игра. Скачать на свой iPhone (или iPad) ее можно в обмен на 380 рублей. Вы получите кампанию в Мидденлэнде без каких-либо ограничений. Через встроенные покупки можно прикупить дополнение – приключение в регионе Рейкланд, вход в который обойдется в те же 380 рублей. Платная «добавка» предлагает отдельную сюжетную линию, новые поселения и нового врага – ужасных Скавенов, людей-крыс.

Через встроенные покупки можно также докупить новых персонажей с уникальным оружием, навыками и экипировкой. Также есть возможность прикупить золота, чтобы покупать еще больше оружия в игре и нанимать любых героев. Отметим, что покупка золота – строго опциональна, игру можно пройти и без конвертации рублей в местные сияющие кругляши. Warhammer Quest 2 не спешит пачкаться в донате, и это прекрасно.

Игра страдает от бага - Warhammer Quest 2 может вылетать при загрузка сохраненной игры. В этом случае может помочь обновление iOS до наиболее свежей версии. Разработчик же обещает исправить баг в следующем апдейте.

Вердикт

Warhammer Quest 2 на iOS – как раз то, что принято ожидать от сиквела. Больше, лучше, краше. Разработчик решил не изобретать колеса, и поступил совершенно правильно. Взяв все проверенные компоненты из оригинала, переработал графику, переведя игру в полное 3D, написал новый сюжет, добавил квестов с персонажами и не испортил неплохую тактическую боевку. Warhammer Quest 2 – одна из лучших тактических РПГ на iPhone и iPad. Отдельно отметим поддержку русского языка, что однозначный и безоговорочный плюс. Читайте обзоры других прикольных игр на Android и iOS здесь.

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