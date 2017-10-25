Приложение дня в App Store увеличивает загрузки на 1747%

Продвижение приложений в App Store – целая индустрия с массой разнообразных методов, но максимально эффективным считается «фичеринг», т.е. попадание в специальные рубрики магазина приложений, за наполнение которых отвечает редакция. Аналитики Apptopia выяснили, какой эффект на установки приложений для iOS влияет их попадание в рубрику «Приложение дня», одну из самых заметных в App Store. Данные предварительные, поскольку обновленный магазин стал доступен в сентябре с выходом iOS 11. Выводы Apptopia ожидаемы – попадание в «Приложение дня» заметно увеличивает продажи (загрузки), а некоторые дни недели более эффективны.

В среднем загрузки получивших фичеринг в разделе приложений увеличились на 1747%, а игр на 792%.

Напомним, что ежедневный раздел «Приложение дня» и «Игра дня» появился в App Store после выхода iOS 11 как часть более глобальной стратегии Apple по увеличению искабельности приложений в своем магазине. Теперь в App Store есть не только чарты и подборки приложений, но и статьи о приложениях, интервью с разработчиками, отобранные вручную тематические списки, практически руководства и многое другое. Обзоры приложений, опубликованные на тематических сайтах, остаются одним из главных методов увеличения загрузок в App Store, ведь «яблочный» магазин целиком и полностью контролируется самим Apple.

Глобальная цель, которую преследует «яблочная» компания, запуская редизайн App Store, заключается в облегчении способов поиска приложений для пользователей, а также увеличении загрузок для разработчиков. Теоретически, от новой политики могут выиграть небольшие разработчики, у которых нет ресурсов на платную рекламу и другие затратные маркетинговые стратегии.

В «Приложения дня» и «Игру дня» ежедневно попадает пара программ для iOS, отобранных редакторами App Store. Далеко не всегда это новые приложений или продукты инди-разработчиков, хотя в большинстве случаев это так. Иногда редакторы отдают предпочтение и без того достаточно популярным приложениям, подбирая их под различные события.

Джонотан Кэй, операционный директор Apptopia, критикует работу редакторов App Store, отмечая, что пока они отдают предпочтения приложениям от крупных брендов, и так пользующихся популярностью. К примеру, Apple отдал фичеринг в новом разделе Starbucks, приложениям ТВ от NBC и CBS, популярным играм The Simpsons: Tapped Out и NBA 2K18 от такого монстра рынка видеоигр как EA, мегахиту Minecraft от Microsoft, Deer Hunter 2017 от крупного издателя видеоигр Glu Mobile и так далее.

Кроме того, как отмечает Apptopia, как минимум половина получивших фичеринг приложений и так зарабатывала свыше 10 000 долларов в день, так что Apple заботиться и о выручке для себя, ведь с любой продажи (будь то платное iOS-приложение или встроенные покупки) он получает долю.

Впрочем, рубрики «Приложение дня» и «Игра дня» необязательно предназначены для продвижения инди-продуктов. Скорее, в них команда редактор App Store предлагает наиболее заслуженные приложения и игрушки, так называемый «маст-хэв», который должен оценить каждый. Т.е. в этот фичеринг попадают и без того популярные и доказавшие свое качество продукты. В то же время небольшие разработчики часто оказывается в новых подборках App Store и ежедневных обзора, что тоже хоть немного, но повышает число установок. Забавно, но иногда разработчики, отмеченные редакторами «яблочного» магазина, в прямом смысле небольшие, как 13-летний Donovan Romero-Brathwaite, создатель Gunman Taco Truck, чье интервью было недавно использовано для статьи в App Store.

От фичеринга больше выигрывают приложения на iOS, загрузок больше по рабочим дням

В любом случае, попадание в любой редакционный материал означает серьезное увеличение установок для приложения или игры. По статистике Apptopia, которая собиралась в течение 30 дней, в среднем загрузки получивших фичеринг приложения вырастали на 1747%, а игры – на 792%. Отметим, что аналитики сравнивают показатели установок только с предшествующим фичерингу днем, поэтому долгосрочный эффект, от попадания в редакционные подборки App Store может быть более значимым.

Кроме того, некоторые отклонения при подсчете эффекта могут быть связаны с органическими загрузками. К примеру, если приложение активнее всего скачивается по субботам, а в рубрику «Приложение дня» оно попало в воскресенье, то эффект может быть ниже, чем если бы редакция отдала ему фичеринг в субботу.

В рабочие дни загрузок благодаря фичерингу больше, чем на выходных, хотя банальная логика подсказывает, что должно быть наоборот. Однако, данные Apptopia говорят о другом. Загрузки приложений вырастали по рабочим дням на 2172% по сравнению с 580% по выходным. Игры также скачивали чаще по рабочим дням, хотя в этой категории разрыв не такой большой – 860% против 622%.

Мощный рост загрузок благодаря фичерингу также влиял и на положение приложений в топ-чартах. 19 приложений попали в рейтинги благодаря фичерингу, согласно данным Apptopia. Некоторые смогли подняться более чем на 1000 позиций вверх только за счет попадания в «Приложение дня». Если приложение уже было в рейтинге, то оно в среднем поднималось на 137 позиций.

Игры, и так присутствовавшие в рейтинге, в среднем поднимались на 321 позицию благодаря фичерингу. Пока в «Игру дня» попали всего 10 игр, не занимавших место в топ-чартах.

Эффект фичеринга не так велик, если приложение уже достаточно известно. К примеру, Starbucks за счет попадания в «Приложение дня» незначительно увеличил загрузки. В конце концов, почти все знают, что у этой сети кофеен есть свое приложение. Кому нужно его уже скачали.

Эффект фичеринга не слишком заметен и на других популярных приложениях. К примеру, приложения, уже присутствовавшие в топ-20, в среднем увеличили загрузки на 44%. С играми из топ-20 эффект еще менее заметный – увеличение загрузок на 37%.

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