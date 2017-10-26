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Космическая стрелялка и сити-билдер Lunar Battle от Atari доступен для скачивания на iPhone

26 октября, 2017
Космическая стрелялка и сити-билдер Lunar Battle от Atari доступен для скачивания на iPhone

Любопытная игра в жанре «сити-билдер» от Atari, «мягкий» запуск которой состоялся целый год назад, наконец-то доползла до стадии финального релиза в App Store. Необычный гибрид «стрелялки» и градостроительного симулятора в космосе, разработанный студией On5, изначально вышел в сентябре прошлого года. С тех пор игра тестировалась, дорабатывалась и шлифовалась. Теперь вы можете скачать бесплатно Lunar Battle на iPhone или iPad, чье качество гарантировано обстоятельным тестированием.

В Lunar Battle под iOS игрок обнаруживает себя на борту космического корабля, затерянного в космосе на изрядном удалении от родной Земли. Капитан корабля приказывает осуществить посадку на ближайшей планете и организовать временную базу. Игроку предстоит заняться сбором ресурсов на ближайших астероидах. Это «сити-билдерная» часть игры, а в мирный процесс добычи руды с астероидов вмешиваются агрессивно настроенные космические пираты, и тут геймплей превращается в недурственную стрелялку.

Коктейль из сити-билдера и стрелялки на iPhone, судя по предварительно собранным космической разведкой данным, получится любопытный и заслуживающий внимания. Игровой процесс в части пострелушек скорее тактический, нежели заслуживающий приставку экшен, хотя маневрировать, чтобы избежать вражеских залпов, придется постоянно. Влияют и места размещения орудий на корабле, так что бездумно пострелять, давя на виртуальную кнопку «огонь» в игрушке не получится, за подобным игровым процессом рекомендуем проследовать в наш обзор лучших стрелялок.

Постепенно мирный процесс добычи ресурсов на астероидах превращается в настоящую космическую войну с пиратами, пули и торпеды свистят во всех трех измерениях пространства, а от игрока требуется не только умело маневрировать на космическом корабле, но и стать заправским оружейником, мудро размещая различные типы оружия для уничтожения максимального количества противников. На планете, тем временем, ждет ресурсов и вашего строительного гения база с колонистами, требующая еды, воды, развития технологий и прочих радостей цивилизации.

В Lunar Battle обещаны как сюжетная однопользовательская компания (более полусотни миссий), так и сражения с другими игроками в PvP на вооруженных до зубов космических кораблях – лазеры, плазменные пушки, энергетические щиты и так далее.

Скачать эту помесь стрелялки и сити-билдера от Atari на iPhone или iPad можно бесплатно, а это значит, что в игре есть freemium, он же «донат». Если встроенные покупки вас не смущают, а концепция строительства и битв в космосе вас привлекает, то Lunar Battle стоит оценить. Поддержки русского языка в игре, увы, нет.

Скачать бесплатно на iPhone или iPad оригинальный коктейль из стрелялки и градостроительного симулятора Lunar Battle:

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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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