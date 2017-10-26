Рынок приложений на Android и iOS: рекорд по выручке и загрузкам в Q3

Установки и доходы приложений достигли рекордных уровней в третьем квартале 2017 года согласно новому отчету мобильного аналитика App Annie. Загрузки в двух крупнейших магазинах, App Store и Google Play, достигли почти 26 млрд во всем мире, рост на 8% в годовом исчислении. Число установок приложений не включает повторные установки, а также обновления, только новые загрузки. Другими словами, статистика свидетельствует о реальном росте экономики приложений на iOS и Android, а не раздувает цифры за счет пользователей, банально установивших новую версию ВКонтакте или заново скачавших приложение, которое у них уже было.

Выручка приложений в 3-м квартале 2017 года достигла рекордных 17 млрд $ по данным App Annie.

Рост числа установок приложений, зафиксированный аналитикам, сгенерирован в основном развивающимися рынками, проникновение смартфонов по-прежнему относительно низкое. Следовательно, в ближайшее время ожидается продолжение роста такого важного для рынка показателя, как загрузки.

Активней всего установки растут на платформе Android – по статистике App Annie, Google Play продемонстрировал наивысшие темпы роста загрузок приложений за счет развивающихся рынках, лидером которых стала Индия. Установки в этой стране почти удвоились в Q3 2017 по сравнению с третьим кварталом прошлого года.

Росту загрузок в Google Play способствовали и другие страны юго-восточной Азии, в особенности Вьетнам и Индонезия. В этих странах в годовом исчислении зафиксирован двузначный рост, в общем рейтинге Индонезия заняла 4-е место, а Вьетнам – 7-е.

В целом Google Play обогнал App Store по числу загрузок, увеличив их на 10% по сравнению с прошлым годом. Рост загрузок iOS-приложений оказался менее значительным – 8%, хотя темпы роста «яблочного» магазина оказались наивысшими с 1-го квартала 2016 года. Основным драйвером выступил Китай, чья доля в поквартальном исчислении выросла больше других страна. За Китаем по темпам роста загрузок идут США и Саудовская Аравия.

Траты пользователей на приложения по-прежнему продолжают расти. В третьем квартале совокупная выручка приложений на iOS и Android достигла почти 17 млрд долларов, что на 28% больше, чем за Q3 2016 года.

По выручке традиционно лидирует App Store. Потребители потратили на приложения для iPhone и iPad почти в два раза больше, чем на программы в Google Play. Однако, оба магазина достигли рекордных уровней, продемонстрировав годовые темпы роста более чем в 25%.

Китай и здесь сыграл решающую роль. Поднебесная стала крупнейшим рынком по выручке приложений, одновременно показав наивысшие темпы роста в годовом исчислении по абсолютным тратам пользователей на приложения. Второе место по росту доли заняла Южная Корея, впервые заняв в рейтинге выручки приложений 4-е место.

App Annie приписывает динамичному росту выручки на рынке приложений в Южной Корее выходу на iOS и Android игры ролевой онлайн-игры Lineage M от NCSOFT, которая стала самым доходным приложением на обеих платформах в третьем квартале текущего года.

Развлекательные приложения, в особенности для стриминга видео, продемонстрировали сильные показатели в третьем квартале, затраты потребителей на эту категорию выросли на 30% в App Store и на 45% в Google Play. На iOS активней всего росло приложение Tencent Video, за ним следовали Youku и Starz. На Android лидером роста стало приложение HBO NOW, второе и третье места достались Netflix и Starz.

Приложения неуклонно увеличивают не только выручку, но и активней увлекают внимание пользователей. Время, проводимое потребителями в них, выросло на 40% в годовом исчислении, составив почти 325 млрд часов за квартал. Отметим, что статистика App Annie по времени, которое проводят пользователи в приложениях, собрана только на Android и не включает Китай, хотя тенденцию по этим данным проследить вполне можно.

Глобальные загрузки приложений, по оценкам App Annie, достигнут почти 240 млрд в 2021 году, а выручка превысит 100 млрд долларов.

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