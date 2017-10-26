Lynk: обзор изящной головоломки на iPhone в спартанском стиле

«Шарики», «линии», «тетрисы», их сплавы, головоломки с элементами РПГ, стрелялок и смелые эксперименты разработчиков – логические игрушки любых жанров можно найти в App Store. Lynk на iPhone – очередная новинка, обещающая не только и не столько графические красоты, сколько оригинальный игровой процесс, отличные упражнения для ума и увлекательные логические задачки. В обзоре головоломки под iOS разберемся, стоит ли она своих 75 рублей.

Настоящие жемчужины жанра головоломок, действительно предлагающие что-то оригинальное в плане геймплея, стоит ждать прежде всего от независимых разработчиков. В случае с Lynk это один-единственный человек по имени Майкл Ле. В отличие от тех же «стрелялок», головоломки могут довольствоваться достаточно скромной графикой, оставаясь увлекательными и затягивающими. В логических играх вроде романтической Our Ways, уютной Campfire Cooking или загадочно-трехмерной Push можно провести десятки часов. В каждой игрушке совершенно разные геймплей, атмосфера и механика. Lynk, к счастью, не стала исключением.

Графика и звук

Визуально головоломка явно родом из Спарты. Сверхминималистский стиль – заурядные разноцветные линии и геометрические фигуры на черном фоне. Раздражения или недовольства такая графика не вызывает, а уж ценители минимализма наверняка оценят такой изящный подход. Логическая игра выполнена в полном 2D, так что ничего в плане глубины пространства или необычных трехмерных логических задачек ожидать не стоит.

Впрочем, Lynk может похвастаться симпатичными эффектами частиц, украшающими каждую победу игрока. Поскольку действо разворачивается на черном фоне, яркие цвета отлично на нем контрастируют. На экране iPhone или iPad головоломка смотрится хоть и простенько, но стильно. Анимация идет плавно, без задержек и лагов, что неудивительно для столь скромной в графическом плане игры. Кстати, игрушка будет работать даже на «древней» по современным стандартам iOS 7, что понравится владельцам не самых новых «яблочных» смартфонов.

Фоновой музыки в игре нет, однако есть медитативные звуковые эффекты, сопровождающие рисование линий и возникновение соединений. Хотя в визуальный и звуковой дизайн головоломки простоват, впечатление Lynk производит благоприятное.

Геймплей и управление

Как и большинство других головоломок на iPhone, Lynk разбит на уровни. Игроку необходимо проходить их хронологическом порядке, прогрессируя по главам. В этой логической игре нет обучения или подсказок, поэтому открывать закономерности игровой механики придется самостоятельно.

Цель головоломки – соединить вместе синие круги, избегая в процесс различные препятствия. Линии не должны пересекать друг друга, так что стоит внимательно следить за манипуляциями на экране! К счастью, наказаний за ошибки нет, что добавляет игрушке расслабляющий эффект. В общей сложности в Lynk почти полторы сотни уровней, а это значительное количество для такой спартанской игры.

Управление простое и внятное. Чтобы соединить синие круги, просто рисуйте между двумя линию, ведя по экрану iPhone пальцем. На первых уровнях все просто, но постепенно головоломка подкидывает все больше и больше сложностей – стены, лабиринты, зеленые квадраты, которые нужно собирать, и так далее. По мере прохождения вам предстоит столкнуться с красными квадратами, которые тоже нужно соединить. Соединяются они «автоматически» - линия проводится зеркально. Т.е. соединяя синие круги, необходимо следить за отражением линии, повторяющие все ваши движения. Задача непростая, учитывая различные препятствия на уровнях, однако вполне решаемая, а у одной головоломки может быть несколько разных решений.

Плюсы

Lynk – невероятно расслабляющая головоломка под iOS со свежей игровой концепцией, выгодно выделяющей игру на фоне многочисленных клонов «линий» и «шариков», наводнивших App Store. Минималистичный дизайн вполне уместен в играх жанра, на экране игра смотрится пусть и «спартанцем», но симпатичным. Звуковые эффекты дополняют атмосферу логической игры. Управление понятное и не вызывает нареканий, а разбираться в механике игры интересно, ведь разработчик сделал этот процесс частью геймплея.

Минусы

Головоломка не подойдет для ценителей действительно сложных логических игр, ведь здесь отсутствуют различные ограничения – время, ходы и т.д. Также простенький визуал Lynk может не понравится игрока, привыкшим к буйству красок и ярким спецэффектам как в Candy Crush Saga. Lynk игра для ценителей интересных логических задач, а не броских графических изысков.

Вердикт

Головоломка подойдет как любителям логичесих игр, так и казуальным игрокам, которым нужен интересные тайм-килллер на десяток-другой часов. В Lynk занятные логические задачки, удобное управление и понятный игровой процесс. Отсутствие различных ограничений, рекламы и встроенных покупок также записываем в плюсы. Цена минимальная – всего 75 рублей, что за 140 отменных головоломок выглядит подарком.

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