Обзор Highwind: деконструкция «стрелялки» для iPhone

Новенький аркадный шутер Highwind предлагает взглянуть на жанр с другой стороны. Это стрелялка, только разделенная на составные части, а затем упакованная в минималистичную игру для iPhone и iPad. К концепции стрелялки придется привыкать, но разобравшемуся в местной механике, Highwind гарантированно дарит массу удовольствия от уничтожения волн бумажных самолетиков, так и снующих по экрану. В обзоре этой игрушки под iOS разберем все ее плюсы и минусы.

Стрелялка иногда начинает повторяться, но внятная система прогресса и несколько интересных идей, заложенных разработчиками в Highwind, надежно удерживают игрока в форватере веселых аркадных пострелушек.

Геймплей и управление

Геймплей разделен на две ключевых составляющих. В процессе стрельбы двигаться вы не можете. Вместо этого вы управляете оружием и щитом. Тапом по левой стороне экрана активируем щит, отражающий несущиеся на самолетик снаряды. Тапом по правой включаем собственное вооружение, уничтожающее противника. Как защита, так и атака требуют времени на перезарядку, поэтому оперировать ими приходится осторожно и расчетливо.

Необычная стрелялка то и дело подкидывает различные препятствия. К примеру, на экране появляются порталы, которые засасывают ваши снаряды и выплевывают их в самых неожиданных местах. Есть бамперы, замедляющие или ускоряющие снаряды, в зависимости от того, под каким углом через них стрелять.

Вторая часть геймплея стрелялки предполагает движение. Придется маневрировать сквозь лабиринт из блоков, пик и других опасных объектов. Иногда под управлением оказывается пара самолетиков, летящих в противоположных направлениях. В остальных случаях Highwind больше похожа на бесконечный раннер с несколькими дорожками. Наконец, в третьей своей ипостаси игра превращается в безумную стрелялку на уничтожение босса.

Любопытно, как разработчик отпрепарировал классический аркадный шутер, разобрал его на составные компоненты и собрал снова, но уже снабдив собственной оригинальной концепцией. Постмодернизм отдельно взятого жанра игр под iPhone. В итоге получилась интересная и необычная стрелялка, хотя некоторые идеи можно было бы покритиковать, однако в игрушке всегда есть новый самолетик, который так хочется разблокировать, или еще неопробованный игровой режим, поэтому интерес к игровому процессу не остывает, а недостатки сглаживаются.

Вердикт

Highwind нельзя назвать образцовой стрелялкой на iPhone, хотя игрушке нельзя отказать в оригинальности. Безумия и спецэффектов совсем безбашенных аркадных шутеров в стиле bullet hell ожидать от нее не стоит, но если вы ищите свежий интересный тайм-киллер, то Highwind следует скачать, рекомендуем. В игре более чем достаточно контента для ее цены в 75 рублей, а многообразие игровых режимов не дает заскучать до самого конца. В плюсы также запишем и поддержку русского языка.

Скачать оригинальную стрелялку Highwind на iPhone или iPad:

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