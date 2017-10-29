Обзор онлайн-шутера Guns Royale: противоречивый аналог PUBG на iPhone

Угловатый, в прямом и переносном смыслах, PlayerUnknown`s Battlegrounds для iPhone и iPad. Так вкратце можно охарактеризовать свежую стрелялку Guns Royale на iOS. Модная воксельная графика, известная по «большому брату» концепция многопользовательского сюрвайвал-шутера и удобное сенсорное управление. В обзоре необычной стрелялки под iPhone разберем ее на составляющие, чтобы вынести вердикт.

8-битный автоматчик вместе с 15 другими игроками десантируется на тропический остров. Единственная цель игры — выжить, во что бы то ни стало, оставшись на острове в гордом одиночестве. Чтобы обеспечить выживание в жестких условиях войны всех против всех, игрок будет палить из легендарного АК-47, собирать аптечки и подбирать защитную экипировку для снижения урона.

В процессе игровой сессии жизненное пространство игроков неуклонно сужается, подгоняя их ближе и ближе друг к другу. Поэтому бои здесь скоротечные, жаркие и часто начавшись внезапно, также внезапно и заканчиваются. Остается только один!

В стрелялку Guns Royale можно играть исключительно онлайн, других режимов концепция игры не предусматривает. Поэтому ошибки могут изрядно подпортить впечатление. Редакционной командой искушенных стрелков были замечены очевидные лаги, ошибки на серверах и дроп-ауты, что, в свою очередь, серьезно затрудняет прогресс в игре и развитие персонажа.

Онлайн-шутер Guns Royale позволяет кастомизировать персонажа в стиле «Майнкрафт» по всякому, надевая на угловатого человечка самые разные наряды — от ковбойской шляпы до униформы разведчика. Разумеется, можно покупать ящики с возможно полезными штуками за игровые монетки, однако геймплей разработчики худо-бедно оградили от встроенных покупок и раздражающего «доната».

В шутере можно повышать такие характеристики персонажа, как скорость, защиту и емкость магазина с помощью редких драгоценных камней, которые даются по достижению определенных критериев. Внутриигровую валюту всегда можно купить в местном магазине за реальные деньги.

Конечно, всегда проще влить реальных рублей в развитие персонажа и получить быстрый рост характеристик, чем гриндить в игре, добывая кровью (игровой) и потом (реальным) чертовы драгоценные камушки на апгрейды. К сожалению, недвусмысленные намеки на донат появляются в Guns Royale довольно быстро — достаточно посмотреть на некоторых игроков, носящихся по карте с космической скоростью или тех, у кого, похоже, патроны вообще никогда не кончаются.

Увы и ах, ведь в остальном сюрвайвал-стрелялка вполне неплохой аналог PlayerUnknown`s Battlegrounds, особенно если соединение надежное, а на острове собрались игроки примерно одного уровня.

Управление виртуальным джойстиком удобное и отзывчивое. Левый «стик» управляет движением персонажа, а правый отвечает за прицеливание и стрельбу. Различное оружие достаточно правдоподобно бухает, а угол камеры обеспечивает хороший обзор поля боя.

Поиграть на серверах Guns Royale всегда есть с кем, а если игроков недостаточно, то вместо них сражаться выходят боты, так что ждать не придется.

Вердикт

Неплохая стрелялка в жанре сюрвайвал по мотивам популярной PlayerUnknown`s Battlegrounds, в которую разработчики явно вложили много времени, усилий и энергии. У Guns Royale уже сложилось довольно активное сообщество игроков, так что на серверах не стихают выстрелы, и битвы идут 24/7.

Да, в этом онлайн-шутере есть ошибки, часто слишком заметные, а еще рельефней их делает отсутствие однопользовательского режима. Если есть проблемы с коннектом, то Guns Royale лучше отложить, чтобы не портить себе настроение. Лучше скачать бесплатно игры из нашего обширного каталога стрелялок, настолок, головоломок и аркад.

В игрушке есть даже модная «дополненная реальность», но лучше бы ее не было. Сложно найти подходящую поверхность для игры, а если найдете, то приключения только начинаются.... Включать AR лучше исключительно в исследовательских, а не развлекательных целях.

Впрочем, ничто не запрещает вам лично попробовать аналог PlayerUnknown`s Battlegrounds на iPhone. Скачать стрелялку можно бесплатно, а очевидный потенциал оставляет надежду, что разработчики дошлифуют Guns Royale до пригодного состояния, справившись с ошибками онлайн-режима. До твердой пятерки сюрвайвал-шутер пока не дотягивает, но четверку с поставленным авансом плюсом уже заслужил.

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