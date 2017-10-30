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Android делится со сторонними приложениями данным о вашей физической активности

30 октября, 2017
Android делится со сторонними приложениями данным о вашей физической активности

Android как операционная система для смартфонов постоянно совершенствуется, однако платформа Google довольно часто попадает под шквал критики за вольное обращение с личными данными пользователей, хотя и iOS не исключение, вспомним недавний скандал с приложением Uber на iPhone. Вместе со свежим апдейтом Google внедрил в Android спорную функцию. Новое разрешение, получившее название «распознавание активности», может отслеживать физическую активность пользователя и делиться полученными данными со сторонними приложениями. Отключить это разрешение оказалось невозможно.

Что такое распознавание активности в Android

Разрешение «распознавание активности» было обнаружено пользователями Reddit на прошлой неделе. Оно позволяет Android (и Google) отслеживать вашу физическую активность (ходьба, бег, езда на велосипеде, неподвижное положение) с помощью встроенных в смартфон датчиков. Собранной таким способом информацией операционная система делится со сторонними приложениями.

Новое разрешение в Android используют приложения SoundHound и Shazam, сервисы распознавания музыки. Зачем при таком специфическом функционале, связанном с анализом аудио, приложениям нужно знать о физической активности пользователей – неясно. Распознавание активности попало в список «других» разрешений, поэтому при обновлении приложения отдельно оно не показывается. Единственный способ узнать, запрашивало ли приложение разрешение на отслеживание физической активности – изучить список разрешений у каждого приложения на вашем смартфоне, а это весьма утомительное занятие, даже если в списке установленных приложений пара десятков программ.

Как отключить разрешение

Отключить в Android разрешение невозможно – ни отозвать у отдельно взятого приложения, ни в целом запретить доступ операционной системы к подобным данным. Если приложение вы используете не часто и оно вам не слишком нужно, то его можно попросту удалить, чтобы сохранить личные данные в тайне. Один из пользователей Reddit предложил запретить таким приложениям запуск в фоновом режиме, чтобы избежать утечки данных.

К сожалению, пока способа отключить разрешение «распознавание активности» в Android не существует. Стоит лишь надеяться, что Google выпустит специальный апдейт, позволяющий управлять разрешением. Впрочем, учитывая многочисленные утечки самых разных личных данных пользователей смартфонов на базе любой операционной системы, отсутствие полного контроля над персональными данными на смартфоне стоит признать фактом и просто с этим смирится, либо отказаться от использования полезных приложений и «умного» телефона.

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Издатель: Procontent.ru , источник: https://lifehacker.com/  
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