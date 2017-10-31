ERMO: обзор расслабляющий головоломки для iPhone

Очередная логическая игра на iOS, стремящаяся очаровать своей простотой, как в визуально, так и с точки зрения игровой механики. Если вам пришлись по душе такие головоломки, как Campfire Cooking и Lynk, то и ERMO понравится. Игрушка отличается внятным геймплеем, удобнейшим управлением и приятной стильной графикой. В обзоре головоломки под iPhone и iPad разберемся, стоит ли тратить на нее время и полторы сотни рублей.

Хорошая головоломка для iOS не редкость, но найти лучшие из лучших в километрах списков App Store задача непростая, хотя редакция яблочного магазина приложений и старается исправить ситуацию. Впрочем, Apple в большинстве случаев отдает предпочтение известным играм, про которые вы и без того слышали. Профессиональные обзоры игр на iPhone помогут отделить зерна от плевел, и не тратить время на второсортный контент. Головоломки — жанр для всех возрастов и предпочтений, одни из лучших претендентов на звание увлекательного тайм-киллера. Кроме того, логические игры тренируют когнитивные способности, чем стрелялки или платформеры похвастаться не могут.

Графика и звук

Визуально головоломка ERMO на iPhone выполнена превосходно, в рамках своей спартанской стилистики, конечно. Полностью двухмерная игрушка, чье минималистическое изящество удачно дополняют воздушные и атмосферные пейзажи на заднем плане. Если вы любите подобный подход к графике, часто практикуемый небольшими студиями и независимыми разработчиками, то ERMO вам понравится. В конце концов, это же головоломка, а не сверхнавороченный шутер, на чье создание ушло больше денег, чем на иной блокбастер для кинотеатров.

Цветовая палитра в ERMO богатая: пастельные спокойные тона удачно контрастируют с яркими и сочными цветами. Картинка меняется от уровня к уровню, внося свою долю разнообразия в местный неспешный игровой процесс. Анимация на iPhone плавная, без лагов и тормозов, что для 2D-головоломки правило, а не исключение.

На заднем плане звучит атмосферный саундтрек, отвлекающий от окружающего мира и помогающий сосредоточиться на решении логических задачек. Звуковые эффекты приятные, дополняющие общую привлекательную атмосферу игры.

Геймплей и управление

ERMO на фоне многих других головоломок на iPhone выгодно отличается разнообразием игровых режимов и уровней. В общей сложности в игре четыре режима, хотя три из них еще придется разблокировать в процессе. В некоторых режимах уровни генерируются случайно, и хотя в игре заявлено 60 уникальных уровней, в общей сложности в ERMO игрока ждут сотни головоломок.

В процессе написания обзора нам удалось открыть три из доступных четырех игровых режимов, а именно: Маршрут, Процедурный и Испытание. Последний режим открывается, если пройти 10 уровень на Маршруте (основной режим). Цель в ERMO достаточно простая: разместить блоки так, чтобы получились вертикальные ряды одинаковых цветов, а порядок соответствовал указанному вверху. На решение головоломки отводится определенное количество ходов, поэтому придется хорошенько подумать.

Как же двигать блоки в этой головоломке? В конце каждого горизонтального и вертикального ряда есть стрелки. Они позволяют двигать ряд в том или ином направлении — вправо и влево для горизонтали, и вниз и вверх для вертикали. По тапу на стрелку весь ряд двигается в заданном направлении. Блоки в конце переходят на другую сторону, поскольку порядок перемещения игровых элементов линейный.

Начинается ERMO достаточно просто, как и масса других головоломок, однако вскоре игрок сталкивается с препятствиями, преграждающими путь рядам блоков и другими опасностями. Как только это происходит, сложность игры заметно повышается, однако в разумных пределах и головоломка на iPhone не перестает оставаться расслабляющей и медитативной. Каждый уровень состоит из нескольких стадий, которые необходимо решить, чтобы перейти на следующий.

Кроме различных игровых режимов, в ERMO есть различные задания. К примеру, «собрать 100 блоков» или «дойти до 10-го уровня на Маршруте». Задачки приятно разнообразят игру, давая игрокам дополнительную мотивацию. В головоломке также есть достижения и рейтинги лучших игроков с интеграцией Game Center.

Плюсы

ERMO — медитативная, но в то же время мотивирующая на решение многочисленных логических задач головоломка для iPhone. У игры минималистичный, но стильный и приятный графический дизайн, удачно подобранный саундтрек и звуковые эффекты, а также удобное управление. Головоломка приятна не только визуально, но и радует разнообразием игрового процесса — тут целых 4 игровых режима, различные задания, рейтинги и так далее. Ну а процедурно генерируемые уровни превращают ERMO в бесконечную логическую игру.

Минусы

Увы, но идеальной головоломки под iOS из ERMO не вышло. Почему-то игра отключает фоновый звук, чтобы запустить свой саундтрек и звуковые эффекты. Т.е. поиграть в нее под свою музыку не получится. Будем надеяться, что разработчик все исправит в ближайшем апдейте.

Вердикт

ERMO – маст-хэв для всех любителей головломок и казуальных игроков. Очаровательная логическая игрушка на iPhone с массой контента, уютной графикой и интересным геймплеем. В простоте ее изящество. Скучать в ней вы не будете, а геймплей достаточно разнообразен, чтобы ERMO хватило на несколько недель даже интенсивной игры. Отдать 150 рублей за нее совсем не жалко.

Скачать на iPhone или iPad головоломку ERMO:

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