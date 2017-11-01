Атмосферная бегалка Abi с элементами головоломки выходит на iPhone и iPad

В App Store направляется очередной эксклюзив, милый и симпатичный. Игра в смешанном жанре адвенчуры, бегалки и головоломки помещает игрока в меланхоличный мир постапокалипсиса без человечества, но с забавными роботами. Abi отличается роскошной «ручной» графикой и дружелюбными роботами, прямо как Wall-E и BB-8. В свежей бегалке для iPhone вас ждет минимум парочка смешных и трогательных роботов.

Abi – меланхоличная бегалка под iOS с примесью головоломки и интересным сюжетом, главную роль в которой играют два робота. На экранах iPhone (или iPad) обещает раскинутся красивый, но опустошенный мир без людей. Что произошло с человечеством? Игрок вместе с двумя дружелюбными роботами узнает ответ на этот вопрос. Знакомьтесь с Abi, маленьким механическим существом, запрограммированным на обучение. А вот громила DD, механизированный колосс индустриального класса. В компании этой разношерстной компании вам и предстоит узнать, что же случилось с родом человеческим в этой игре под iPhone. Следы деятельности людей, впрочем, часто встречаются на пути двух героев.

Игра Abi на iOS – завораживающе-меланхоличная приключенческая бегалка со вкусными добавками в виде элементов головоломки. Изысканный графический стиль и атмосферная трогательная музыка. Подобные игры, как и хорошие книжки, отлично идут промозглыми ноябрьскими вечерами. Достаточно устроиться поудобней в уютном кресле, сделать чай и выключить свет. Атмосферное приключение начинается! Всем, кто любит фильмы, подобные Wall-E и симпатичных забавных роботов, рекомендуем скачать Abi на свой iPhone.

Игра выйдет в App Store завтра, 2-го ноября. Abi будет эксклюзивом на iOS, как минимум в течение пары ближайших месяцев. Цена – всего 230 рублей за роскошное приключение в компании симпатичных роботов. Отборные бесплатные игры также можно скачать в нашем каталоге казуальных игрушек: есть бегалки, стрелялки, шарики, линии, бродилки и так далее.

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