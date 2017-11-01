Головоломка L Pop! на iPhone: обзор добротных бесплатных «шариков»

Бесплатная логическая игра L Pop! построена вокруг сравнительно простой игровой механики, как и большинство головоломок на iOS, взять хотя бы недавние ERMO, Lynk или Push. В случае с L Pop! концепция предполагает движение игровых элементов только на один ход вперед, назад или в стороны, как у короля в шахматах. Неплохой вариант для создания качественной головоломки для iPhone в жанре «шарики», и на моей памяти похоже механики в логических игрушках еще не использовалось.

Игра проходит на поле 6x6 клеток, где необходимо разместить по три и более «шариков» одинакового цвета. Пока напоминает классические «линии» и их многочисленные вариации. Шарики выдают трех разных цветов, выбрать следующий нельзя – игрок видит только два очередных игровых элемента, на основе чего и строится стратегия игры.

Первый шарик в головоломке L Pop можно расположить где угодно на игровом поле, однако все последующие элементы могут быть расставлены только в L-образной последовательности от первого. Цель этой головоломки под iOS – набрать как можно больше очков. Очки, в свою очередь, выдаются за каждый ряд из трех и более шариков одного цвета. Если сделать сразу несколько рядов или выстроить в ряд более трех шариков, то получаем бонус. Удалось пять поставить на поле пять и более одинаковых шаров? Держите супер-бонус!

Привычная механика «три-в-ряд» работает и в этой головоломке под iOS – шарики одинакового цвета, будучи выстроенными в правильной последовательности, исчезают с поля, расчищая место под новые головоломные комбинации. Игра заканчивается, если на поле не осталось ни одного свободного место под шарик, тут тоже ничего нового. Стоп. Посмотрим рекламу? Или заплатим 200 кристаллов? Согласны? Тогда продолжаем играть. На мой взгляд, такой подход изрядно ломает игровую механику этой логической игры, хоть и не является редкостью в головоломках и других казуальных игрушках на iPhone. За внутриигровую валюту можно также покупать специальные повер-апы, помогающие получить небольшое преимущество в игре. Это еще один элемент freemium, ломающий систему начисления очков и делающий местные рейтинги игроков соревнованием кошельков, а не логического мышления.

Справедливости ради, головоломка не жадна на кристаллы – игрок получает приличное их количество в процессе прохождения игры. Также после повышения уровня выдается солидный мешок кристаллов (да, в L Pop! есть уровни и опыт). К уровням привязаны различные типы повер-апов, что с одной стороны чуть ли не стандарт де фактов в казуальных головоломках, но с другой стороны требует унылого «гринда». Проблема в том, что кристаллы тратятся заметно быстрее, чем зарабатываются, поэтому выбиться в лидеры без «доната» (вливания в игру денег через встроенные покупки) очень сложно. Но если вам безразличны рейтинги и показанные другими игроками результаты, то на встроенные покупки можно забить с легким сердцем.

L! Pop как головоломка для одного игрока-мизантропа, достающего свой iPhone в метро или рабочий перерыв, чтобы отдохнуть от рутины в мире логических связей и разноцветных шаров под симпатичную музыку, вполне неплоха. Ничего экстраординарного в игре вы не найдете – здесь нет необычных геймплейных ходов, ураганной графики или какой-то оригинальной концепции. Добротный середнячок, подкидывающий интересные логические задачки в рамках понятной игровой механики, знакомой, наверное, каждому.

Игрушка может показаться довольно сложной, особенно когда вы доберетесь до появления шариков третьего цвета, но сложность эта оправданная, а повер-апы, купленные за бесплатные кристаллы, помогают справляться с самыми трудными ситуациями. Ну а когда начинаются уровни, на которых приходится дважды выстраивать в ряд одни и те же шарики, чтобы они исчезли, тут L! Pop становится настоящим катализатором мыслительных процессов прижимистого игрока, не желающего раскошеливаться на встроенные покупки. В этой головоломке на поздних уровнях действительно важен каждый ход. К счастью, таймера в игрушке нет, поэтому думать над решением логических задач можно сколько угодно.

Головоломка L! Pop под iPhone в графическом плане выглядит скромно и непритязательно, хотя и содержит массу мелочей, делающих сравнительно скромный визуал приятным и отчасти стильным. Посетовать можно, разве что, на не слишком яркие иконки. С другой стороны, в логических играх для iOS на первом месте всегда стоит игровая механика, а потом уже идет графика, поэтому L! Pop этот мелкий недочет простителен. В целом головоломка производит добротное, но не сногсшибательное впечатление, как бюджетный автомобиль именитого производителя.

Вердикт

L! Pop не поразит игрока красотами графики или оригинальными геймплейными «фишками», да и как измеритель интеллекта через рейтинги она не работает («донат»). Однако, игрушка выступает в категории «добротная головоломка», где вполне может выйти победителем месяца для любителей логических игр под iPhone. По своей механике это платная игра, где встроенные покупки прикручены исключительно с целью монетизации и поэтому ломают баланс, но только если вас заботят рейтинги игроков. Если вы играете исключительно ради логических задачек, то потратиться можно разве что на отключалку рекламы. Есть режим для людей с проблемами цветовосприятия.

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