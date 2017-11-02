DeCap Attack: обзор классической «бегалки» от SEGA на iPhone

На заре видеоигр, когда приставки были диковинкой, а телефоны не могли обходиться без проводов, процветал жанр бегалок, они же платформеры. Игрок управлял персонажем, бегущим по плоским двухмерным уровням. Персонаж мог прыгать, да стрелять. Иногда позволялось подбирать аптечки. Бесплатная игра DeCap Attack прибыла в App Store прямиком из того времени. Это тщательно перенесенная на iPhone и iPad мобильная версия классической бегалки от SEGA. В обзоре выдержанного платформера на iOS разберемся, насколько перенос оказался удачен и насколько бодро DeCap Attack смотрится на фоне современных казуальных игр.

В начале 90-х персонажи видеоигр переживали непростые времена. Боковые «бегалки», т.н. платформеры, были бесспорно самым популярным жанром игр. Каждая уважающая себя игровая студия создавала одно или парочку маскотов, чтобы оставить свой след в жанре. Большинство персонажей были вариациями на тему легендарного Ежа Соника (Sonic The Hedgehog) – берем какое-нибудь антропоморфное животное, лепим на него большущие глаза. И дело в шляпе. Так считали тогдашние разработчики. Использовали и лицензионных персонажей из других медиа, либо даже реальных знаменитостей. А затем появился Чак Д. Хэд.

Чак-голова – это мумия, чье лицо расположено прямо на груди. Старина Чак вытягивает голову, чтобы атаковать врагов. Иногда он находит другую голову и использует ее в качестве боевого бумеранга. Непростая и полная опасностей жизнь Чака началась 26 лет назад, а в октябре 2010 года игрушка получила вторую жизнь, выйдя на «Стиме». Наконец, свершилось и третье пришествие Чака, но уже в виде тщательно восстановленного бесплатного платформера для iPhone и iPad. В App Store мумия с головой в груди появилась благодаря усилиям разработчика Вика Токай и издателя SEGA.

Хотя Чак появляется только в DeCap Attack, эта казуальная игра является финальной в серии классических платформеров. Первой была Kid Kool для 8-битной NES от Nintendo, мягко говоря не ставшая хитом, а затем вышла Psycho Fox для 8-битной же консоли Master System от SEGA. Сиквел сложно назвать отдельной игрой, ведь в нем использовались уровни из оригинала, однако она оказалась более удачно. Наконец, в мире видеоигр появился Чак-голова.

У всех игр серии были общие черты. Главный герой мог атаковать врагов только на короткой дистанции, а дистанционные атаки были доступны только после добывания игроком повер-апов. Цель игрока – добежать от начала уровня до его конца, но во всех трех играх можно было всегда использовать несколько маршрутов. Впрочем, самой мощной «фишкой» игр всегда была прикольная физика. Чем сильнее персонаж разгоняется, тем длиннее и выше может прыгнуть. В те времена такая физика, по нынешним меркам наивная, была неплохой находкой разработчика.

В бегалке DeCap Attack на iPhone можно двигаться не только вперед, но и возвращаться назад, что в те времена встречалось далеко не во всех боковых платформерах. Также к Чаку Д. возвращалась и голова-бумеранг, метаемая во врагов. Жить с таким обширным набором игровых возможностей стало веселей (иначе добраться до конца уровня можно было бы с десятка-другого попыток, начиная все сначала).

Впрочем, благодаря SEGA Forever можно сохраняться в любой момент. DeCap Attack, впрочем, отличается повышенной сложностью и иногда вызывает желание разбить редакционный iPhone о безжалостную бетонную стену, как какая-нибудь Flappy Bird. Без MFi-контроллера придется виртуозно овладеть местным сенсорным управлением. Да, и как вишенка на торте для любителей быстрой и расслабленного пробежке по уровням в очередной казуальной бегалки – в конце каждого уровня ждет толстый босс, а для перехода в следующую локацию придется найти секретный предмет. Если без предмета сунуться дальше, то игра вернет вас в начало уровня. Так-то.

Кроме секретного ключика и повер-апа в виде головый-бумеранга, у Чака есть возможность использовать зелья и предметы. В отличие от других бегалок, их нужно не подбирать для использования, а выбирать на специальном экране в любое время. Т.е. заходим в инвентарь, как в любой ролевой игре. Подсказка – зелья лучше приберечь для битвы с боссами.

Бегалка в современной мобильной реинкарнации под iOS хоть и в точности визуально соответствует 8-битной классике, некоторые уровни после косметического редизайна демонстрирует игроку в однообразное манере, их сложно отличить чаще, чем хотелось бы. Некоторые враги не соответсвуют картинке, выбиваясь из общего визуального ряда. Впрочем, будем считать, что это сделано специально для Чака – так легче целиться в противников. Главный персонаж не подкачал – мумия с головой во груди смотрится бодро и необычно, намекая на мультяшный классический массакр. Музыка приятная, ностальгическая. De Cap Attack хорошо играется вечером, после просмотра какого-нибудь ужастика. Хоть и бегалк, но с отчетливой атмосферой хоррора.

Если вы играли в свежие релизы классических игрушек на iPhone в рамках проекта SEGA Forever, то знаете об их особенностях. De Cap Attack не исключение. Скачать игрушку и играть можно бесплатно, но придется мириться с рекламой. Через встроенные покупки можно раз и навсегда избавиться от рекламы (но только не фирменной от SEGA) и получить бонусные функции, такие как оффлайн-режим.

Эмулятор SEGA на iPhone работает почти без нареканий, его изрядно допилили после выхода. Пара недочетов, все же, остается. Во-первых, иногда наблюдаются глюки с аудио. Во-вторых, онлайн-активность иногда выливается в тормоза в процессе игры. Наконец, управление в DeCap Attack может подлагивать временами. Это мелочи, в целом возвращение на iPhone классики бегалок из начала 90-х можно считать успешным.

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