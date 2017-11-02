Battle Knife: схватки метателей ножей на iPhone и iPad в онлайне

К жанру «стрелялок» на телефоны, похоже, скоро придется добавлять «металки». Первая на нашей памяти игра под iOS, где игрокам предлагается на многопользовательских картах метать друг в друга боевые ножи самых разных форм, размеров и моделей. Описание Battle Knife: Online PvP обещает динамичные и интенсивные схватки на метательных ножах, обширные карты в полном 3D и заполненные игровые сервера.

Необычная игра Battle Knife для iPhone может похвастаться довольно детализированной трехмерной графикой, хотя и не дотягивающей до игрушек класса ААА, но все равно вполне приятной. Многих игроков наверняка порадует поддержка iOS 7.0 и выше, т.е. играть можно даже на не самых современных «яблочных» смартфонах и планшетах.

В отличие от онлайн-шутеров под Android и iOS (читаем обзор наиболее интересных), симулятор спецназовцев, орудующих исключительно метательными ножами, добавляет в игрушку давно забытое в мире мобильных игр словосочетание «навык игрока». Как научиться метать нож в реальной жизни? Метнуть его в мишень хотя бы 10 000 раз. Секрет успеха в Battle Knife примерно такой же, плюс знание карт, реакция и острота глаза.

Эту бесплатную игру омрачает разве что наличие встроенных покупок (тест на «донат» не проводился), да не слишком большое игровое разнообразие. Пока доступны бои 1x1, один-единственный игровой режим и четыре «спота». Простительно для весьма любопытного проекта от небольшой студии Lifebelt Games. Любителей PvP, причем весьма в необычном жанре схваток метателей ножей, вряд ли смутит отсутствие русского языка в игре.

В достоинства Battle Knife можно записать разнообразие боевых метательных ножей – как визуальное, так и тактическое. Ножички в игре присутствуют разные – от миниатюрных, но бритвенно-острых с листоподобным лезвием, до брутальных рембоидов. Все они отличаются не только внешним видом, но и баллистикой, уроном, весом и т.д.

В целом игра Battle Knife, сосредоточенная на PvP с метательными ножами – весьма интересный проект, если вы устали от классических онлайн-шутеров. Классные казуальные стрелялки с безбашенным геймплеем можно скачать у нас в каталоге. Battle Knife доступна в официальном магазине App Store, хотя именно до вашей страны на момент прочтения этого предварительного обзора «металка» может и не успела добраться.

Скачать бесплатно игру Battle Knife, симулятор онлайн боев на метательных ножах:

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