Обзор Final Fantasy Dimensions 2 на Android и iOS: на перепутье между мобильной игрой и оригиналом

Final Fantasy Dimensions 2, свежая итерация известной линейки jRPG, вышедшая на двух самых популярных мобильных платформах в виде платной игры, вызывает противоречивые чувства. С одной стороны, в ней достаточно силен дух легендарной серии Final Fantasy, с другой – слишком много в ней от типичной казуальной игрушки для iPhone и Android. В обзоре разберемся, стоит ли скачивать Dimensions 2 на свой смартфон в обмен на полновесную тысячу рублей.

Ролевая игра под Android и iOS использует различные концепты из вселенной Final Fantasy, предлагая геймерам довольно дорогой коктейль. Достаточно крепкий, но с несколькими нотками огорчающей горечи. Вы можете окунуться в местный фэнтезийный мир в анимешном стиле, с удовольствием раскачивая персонажей и наблюдая за развитием сюжета, однако то тут, то игра заставит вас изредка морщиться.

Второе измерение мобильной Final Fantasy

После короткого пролога, игра забрасывает в необычный мир. Главный герой Final Fantasy Dimensions 2 – юноша с забавной прической, украшающей голову, полную приключений. Как раз кстати рядом с его деревней падает метеорит, и приключения начинаются.

Если обычно в играх вселенной Final Fantasy игрок тратит много времени на исследование мира, что придает игре атмосферности и изрядную долю очарования, то в новенькой итерации франшизы для Android и iOS этой привлекательной части геймплея попросту нет. Весь игровой процесс сосредоточен на боях. Противники наступают волнами, и чтобы добиться победы необходимо устоять против всех.

Бои в FF: Dimensions 2 пошаговые, а порядок ходов отображен в верхней левой части экрана. За ход можно сделать определенные количество ходов каждым из персонажей в партии.

У персонажей есть обычные атаки, а также несколько магических, использующих местный аналог манны. Также есть возможность призыва, который становится доступен после некоторого числа ходов (следим за полоской рядом с индикатором здоровья).

Бои в игре вызывают ностальгические чувства, будто бы их перенесли в Dimensions 2 из ранних серий FF, поэтому если вы фанат серии, то знаете, что вас ждет. Хотя тактическая составляющая боевки и не блещет хитроумными комбинациями, играть довольно интересно, битвы увлекают.

В свободное от боев время, в игре вы будете брать квесты, которые двигают сюжет вперед. Также закупаемся новым снаряжением и оружием, чтобы усилить атакующий и защитный потенциалы своей команды. Традиционная для ролевых игр схема на любых платформах.

Постепенно игрушка открывает вам все больше и больше возможностей, знакомых любому ценителю классических ролевых игр. Появляются даже дружелюбные монстры, которые присоединяются к вашей команде и помогают в путешествиях.

Вердикт

Final Fantasy Dimensions 2 разочаровывает отсутствием эксплоринга, т.е. исследования мира. Поэтому игра теряет изрядную долю очарования, присущую серии Final Fantasy. Вероятно, разработчик пытался лавировать между фанатами FF и обычными мобильными геймерами, которых не следует перегружать лишними деталями и микроменеджментов. В итоге вышел неоднозначный сиквел отличной первой игры Final Fantasy Dimensions. Основная придирка к очередной итерации франшизы – цена. Игр, где в ролевом стиле мы отражаем волны врагов масса, как в App Store, так и в Google Play. Переплачивать за вселенную Final Fantasy согласятся разве что рьяные фанаты.

Final Fantasy Dimensions 2 обойдется в 1150 рублей на iOS и в 900 рублей под Android.

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