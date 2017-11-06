Поддельное приложение WhatsApp на Android скачали более миллиона человек

Фальшивый мессенджер, обосновавшийся в Google Play, пользуясь одинаковой с WhatsApp иконкой и описанием, убедил скачать себя на смартфоны и планшеты более миллиона пользователей Android. Приложение называлось «Обновление WhatsApp» и даже после шумихи в СМИ было доступно в официальном магазине, хотя и изменило название на «Обновление Dual Whatsweb». Иконка также была изменена.

До появления сообщений о поддельном приложении WhatsApp на Android, оно маскировалось под популярный мессенджер. Сотни тысяч пользователей, судя по отзывам в Google Play, были уверены, что скачивают вполне официальное обновление для WhatsApp. В общей сложности поддельное приложение, имитирующее мессенджер, было загружено более миллиона раз.

Подобные истории происходят в Google Play сравнительно часто, злоумышленники то и дело публикуют в официальном магазине Android фальшивые приложения, пытаясь заработать на рекламе или получить доступ к личным данным пользователей. Однако, фальшивому WhatsApp удалось поставить рекорд по загрузкам среди фейковых приложений.

Разработчик приложения не ответил на запросы журналистов. Представитель Google не отреагировал на вопросы СМИ. На момент публикации обзора приложение было удалено из Google Play.

Похоже, что единственной целью создателя фальшивого WhatsApp под Android было заработать на рекламе, набрав огромное число загрузок за счет популярности мессенджера. Однако, похожий способ получения несанкционированного доступа к данным и устройствам пользователей используют и хакеры. Google за последние пару лет сделал многое, чтобы улучшить безопасность Android, однако в официальном магазине по-прежнему можно натолкнуться на поддельные приложения и стать жертвой хакеров.

«Мы сталкиваемся с огромным количеством поддельных приложений», - поясняет Майк Мюррей, сотрудник компании Lookout, занимающейся безопасностью мобильных устройств. Читайте честные обзоры приложений на Андроид, чтобы обезопасить себя от подделок и хакеров. В наших обзорах только проверенные профессионалами приложения.

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