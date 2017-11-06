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Sonic Forces: Speed Battle – бегалка на Android и iPhone с легендарным ежиком и мультиплеером

6 ноября, 2017

Красочный раннер для телефонов, в котором вас ждут знаменитые персонажи от SEGA. В бесплатной игре Sonic Forces: Speed Battle под iOS и Android еж по имени Соник, один из самых известных героев видеоигр, уже разминается перед стремительным забегом по ярким трекам. Скачать игру на смартфон можно бесплатно, хотя без рекламы и встроенных покупок не обошлось.

Бегалка с ежиком Соником для iPhone и Android буквально на днях появилась в App Store и Google Play. Игрушка отличается современной детализированной трехмерной графикой, проверенным казуальным геймплеем (традиционный раннер) и необычным для тайм-киллеров подобного жанра новшеством – полноценным многопользовательским режимом.

Побегать с Соником можно как в одиночном режиме, так и вместе с другими игроками. Вы можете расставлять на уровнях ловушки, делать зрелищные трюки и просто развлекаться в этой новинке от Sega. Мультиплеер, то есть возможность совершать забеги с другими игроками, изрядно освежает застоявшийся жанр бегалок (раннеров) как для Android, так и для iPhone. Противникам можно подбрасывать мины, метать в них огненные шары как в заправских РПГ, замедлять с помощью торнадо и атаковать другими типами оружия.

В Sonic Forces: Speed Battle вас ждет не только легендарный Соник, но и другие персонажи классических игр от SEGA, включая Эми, Тейлза, Наклза, Шэдову и Ружа.

Игра содержит довольно серьезные порции рекламы (отключается через встроенные покупки). Система «доната» вполне лояльна к бесплатным игрокам, не имеющим возможности раскошеливаться на встроенные покупки.

В целом Sonic Forces: Speed Battle смотрится бодрой и неплохой игрой, годной казуалкой под Android и iOS. Другие классные бесплатные игры можно скачать в нашем каталоге. Новинка от SEGA привлекает понятной механикой раннера, отличной трехмерной графикой с современными спецэффектами, мегапопулярными персонажами, включая самого Соника, а также полноценным многопользовательским режимом. Рекомендуем всем, кто ищет бесплатный тайм-киллер с продуманным мультиплеером и готов терпеть рекламу, либо потратиться на встроенные покупки.

Скачать бесплатно на Android, iPhone или iPad бегалку Sonic Forces Speed Battle:

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Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/31016.html

Фотографии статьи:
Sonic Forces: Speed Battle – бегалка на Android и iPhone с легендарным ежиком и мультиплеером Sonic Forces: Speed Battle – бегалка на Android и iPhone с легендарным ежиком и мультиплеером Sonic Forces: Speed Battle – бегалка на Android и iPhone с легендарным ежиком и мультиплеером Sonic Forces: Speed Battle – бегалка на Android и iPhone с легендарным ежиком и мультиплеером
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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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