Crasbots: бесплатная бегалка на iPhone с роботами и необычными для жанра «фишками»

В App Store нет недостатка в раннерах – наравне с головоломками это один из самых популярных жанров казуальных игр под iOS. Избыток раннеров, как и игр любого другого плана, ставит перед игроком две основных проблемы – какую бегалку выбрать и как получить увлекательный геймплей, а не очередной клон хрестоматийного Temple Run в новой обертке. Бегалка Crasbots элегантно решает обе проблемы, да еще и позволяет скачать себя бесплатно на любой iPhone или iPad. В обзоре – все подробности.

Интересной бегалке Crasbots, конечно, далеко до высот серии Rayman, однако заложенных в нее «фишек» хватит на неделю-другую игры. А больше от тайм-киллера, да еще и бесплатного, ничего не требуется. Иногда, правда, создается впечатление, что сложность у игры завышена, но игровой процесс надежно удерживает игрока, не отпуская из-за всяких пустяков.



В Crasbots на iPhone вы будете управлять симпатичным роботом, бегущим по промышленному помещению вроде склада или ангара, заполненному разнообразными препятствиями. В арсенале следующие возможности управления – кнопками вправо-влево перемещаемся по уровню, а также может стрелять, подныривать и перепрыгивать препятствия, от которых невозможно увернуться. Классика раннеров. Почти. В отличие от того же Temple Run, наш робот волен перемещаться как угодно, а не ограничен выбором всего трех традиционных для бегалок дорожек. Приятная изюминка, но даже несмотря на сверхотзывчивое управление, бегать в Crasbots занятие не для слабонервных, есть нюансы.

Свежая бегалка под iPhone потребует от игрока некоторого времени на освоение управление. Так что если вы нацелились на серию блистательных побед, то Crasbots вас разочарует – здесь придется подстраиваться под игру, а не лениво тапать по экрану. С моей точки зрения это плюс, а не минус.

Игра предлагает простенькую RPG-систему, позволяющую развивать своего робота и делать его более быстрым, ловким, мощным и хватким. К услугам игрока также несколько игровых режимов. До конца Crasbots я не прошел, но в игре обещаны три мира, почти сотня уровней, пяток разных роботов, возможность записи риплеев, а также эпичные битвы с боссами. Не забудем и про непременные достижения с рейтингами лучших игроков.

Вердикт

Бегалка Crasbots на iPhone не хватает звезд с неба, но достаточно выделяется на общем фоне подобных игр в App Store, подкупая приятной графикой, большим количеством игрового контента и симпатичными роботами. Заядлые игроки оценят слегка повышенную сложность этой бегалки. Игра бесплатная, есть опциональные встроенные покупки. Нарекания по управлению мы с чистой совестью назовем придирками, чем ощутимым минусом. Также в недостатки можно записать и отсутствие русского языка, хотя в аркаде локализация далеко не на первом месте в списке достоинств.

ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆

Скачать бесплатно на iPhone или iPad бегалку Crasbots:

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