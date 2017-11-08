Обзор приложения «inme: Женский календарь месячных и расчет овуляции»

iPhone – это не только приложения для общения, сэлфи и шопинга, но еще и платформа для целой армии программ, следящих за здоровьем. В том числе женским. У прекрасных дам есть специфические потребности, удовлетворить которые поможет бесплатное приложение с говорящим названием «inme: Женский календарь месячных и расчет овуляции». В обзоре разберемся, насколько удачным получилось приложение.

Приложение поможет легко и удобно отслеживать циклы, настраивать напоминания, вести весьма важную статистику, а также получить полезную информацию об этом и других аспектах деликатных потребностей женского организма.

Женский календарь месячных отличается внятным дизайном, где нет ничего лишнего, а вся нужная информация всегда под рукой. Приложение разработано специально для iPhone.

После установки (скачать женский календарь можно бесплатно), приложение предложит ответить на несколько вопросов, чтобы подстроиться под особенности именно вашего организма. Прежде всего, следует указать, сколько длится ваш цикл. По умолчанию установлен период в 28 дней. Не беда, если не знаете или месячные нерегулярные – достаточно выбрать стандартный цикл, а затем в процессе использования приложения отмечать каждый «красный» день. Алгоритмы «Женского календаря» рассчитают цикл самостоятельно, а по мере сбора статистики будут его корректировать.

Отслеживать цикл важно, ведь тогда почти гарантировано вы не будете застигнуты врасплох и не попадете в неловкие ситуации, особенно если оказались вдали от дома – в путешествии, поездке или командировке. С приложением «Женский календарь месячных и расчет овуляции» вести подобную статистку легко и просто.

Опираясь на введенные данные, приложение также рассчитывает так называемое «окно фертильности», т.е. наиболее благоприятный для зачатия период. Алгоритмы обеспечивают довольно высокую точность расчета, если регулярно вводить данные о месячных в приложение. В этот период вероятность забеременеть максимально высока, поэтом знать о его начале и продолжительности (обычно 6 дней) важно каждой девушке и женщине, вне зависимости от того, планирует ли она зачатие, либо, наоборот, стремится избежать незапланированной беременности.

В настройках приложения «Календарь месячных и расчет овуляции» можно указать напоминания о грядущем наступлении двух этих событий. Ваш iPhone за день напомнит о наступлении «красных» дней и не забудет уведомить о начале периода с максимальным шансом забеременеть.

Наконец, приложение снабжено продуманными алгоритмами анализа вашего самочувствия во время месячных. Разумеется, указывать его придется вручную, хотя занимает это буквально несколько секунд. «Календарь месячных» предлагает выбрать из четырех вариантов нескольких показателей состояния вашего организма, включая «Секс и влечение», «Настроение», «Самочувствие», «Выделения», «Интенсивность выделений» и «Другие факторы». Благодаря этому приложение сможет дать полезные советы, причем полезные именно вам, а не некой усредненной девушке.

Плюсы:

На русском языке.

Удобный интерфейс.

Расчет окна фертильности.

Напоминания.

Персонализированные полезные советы на базе введенных пользователем данных.

Бесплатное.

Минусы:

Не все материалы переведены на русский.

Вердикт

Полезное и удобное приложение, незаменимый помощник для любой женщины или девушки. Не даст «красным» дням застигнуть врасплох, уведомит о наступлении окна фертильности, да еще и выдаст полезные советы именно для вашего организма. К тому же, приложение «inme: Женский календарь месячных и расчет овуляции» бесплатное. Единственный недостаток, который разработчик наверняка исправит в ближайшем же обновлении – не все материалы переведены на русский язык (интерфейс, впрочем, полностью на великом и могучем).

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Скачать бесплатно на iPhone приложение «inme: Женский календарь месячных и расчет овуляции»:

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