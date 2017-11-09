Обзор игры Frost на iPhone: красивейшая головоломка с частицами

Разработчик Kunabi Brother, наверное, больше всего известен своей головоломкой Blek на iPhone. Несмотря на минимализм (фактически, рисование линий), эта логическая игра получила несколько заметных наград и неплохо продавалась. Казуальные игроки тоже оценили изящную игровую механику и удачную концепцию головоломки. Встречаем новенькую игрушку от именитого разработчика – Frost. В ней сохранен минималистический подход, но игра отличается изысканной красотой танцующих красочных частиц, растекающихся по экрану неповторимыми узорами. В обзоре этой головоломки на iPhone поговорим о ее плюсах и минусах.

Яркие танцы частиц

Даже если бы во Frost забыли положить собственно головоломку, приложение все равно осталось бы настоящим украшением любого iPhone или iPad. Любоваться на потоки разноцветных частиц, переливающихся всеми цветами радуги на Retina экране, танцующих и пересекающихся, соединяющихся и разбегающихся в стороны, можно до бесконечности. Из головоломки Frost под iOS получился бы отличный скринсейвер.

Взаимодействие потоков ярких частиц в головоломке составляет суть ее геймплея, т.е. игрового процесса. Мановением пальца (свайпами и перетаскиваниями) игрок создает новые маршруты для движения разноцветных частичек, организовывает затягивающие частицы воронки. С Frost легко почувствовать себя заправским демиургом, творящим альтернативные вселенные.

На начальном этапе уровни довольное простые – первое время оперировать в этой головоломке на iPhone придется только цветом, сферами различного размера, распыляющимися на молекулы в течение определенного времени, а также учитывать местную темную материю – участки на экране, где не действует воля демиурга (просто нельзя рисовать).

Одни только эти элементы делают Frost неплохой головоломкой под iPhone – не скучной, но в то же время без излишней сложности игрового процесса. Если бы разработчик остановился на этом, то получилась бы качественная головоломку, вроде любой из тех, что можно скачать бесплатно у нас в каталоге. Но логическая игра от Kunabi Brother может больше.

Завораживающие искры

Довольно быстро головоломка предлагает игроку массу новых идей. Частицы, которые отражаются от барьера. Частички, играющие роль магнитных облаков, отталкивающие и притягивающие другие элементы. И без того занятный геймплей закручивается в увлекательную спираль, с каждым витком освежая игровой процесс и постепенно вводя новые элементы, а вместе с ними и правила. В итоге головоломка постоянно держит игрока в благостном напряжении, а интерес не ослабевает. Скучать во Frost просто некогда.

Частички, которые не могут двигаться самостоятельно, должны быть подхвачены другими. А еще в местной вселенной бывают частицы, которые нужно активировать, скрестив с другим материалом. Местная вселенная разнообразна и предлагает своему демиургу самые разные инструменты.

Все 55 уровней, доступных (пока?) в головоломке Frost, перед игроком постепенно раскладывается пасьянс новых возможностей, одновременно набирает обороты и местный визуал – на экране расцветают нейтринные цветы, глаз радует танцующая звездная пыль, зажигаются световые фонтаны, а по поверхности Retina неустанно гонят яркие частицы гравитационные пастухи.

Вердикт

Frost бьет наотмашь волшебным пиршеством красок. Наверное, это одна из самых красивейших головоломок, вышедших недавно на iPhone. Кроме роскошной графики, игрушка отличается интересной механикой и в целом выступает в категории добротных головоломок. Почти наверняка Frost получит несколько солидных наград, поэтому рекомендуем не ждать признания, а скачать головоломку на iPhone прямо сейчас. Стать творцом красивейшей вселенной разноцветных частиц можно в обмен на 380 рублей. Смешная цена за билет в альтернативную вселенную удивительной красоты.

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