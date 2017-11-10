Обзор приложения Afterlight 2: удачный редактор фото на iPhone

Вторая итерация и без того неплохого редактора фотографий на iOS совсем недавно появилась в App Store. Приложение Afterlight 2 заинтересует не только пользователей первой версии этого «комбайна» для улучшения фоток и сэлфи, но и вообще всех владельцев iPhone, использующих его отличную камеру. Фото-редактор от Afterlight Collective предлагает примерно тот же функционал, что и ему подобные приложения на iPhone вроде Polarr, Snapseed или «Фотошоп Фикс». В обзоре второй версии приложения для редактирования фото на iOS разберемся во всех его достоинствах и недостатках.

С 2008 года камера iPhone эволюционировала от довольно простенького устройства, способного снимать только фото (да-да, в первом «айфоне» камера снимать видео не умела) до высококлассного девайса, обеспечивающего фотографии на уровне современных зеркальных фотоаппаратов. После выхода iPhone 8 и iPhone X мобильная фотография с «яблочным» смартфоном взяла еще одну высокую планку качества. Естественно, любому мобильному фотографу необходим инструмент для пост-обработки, редактирования фото – от банальной обрезки и фильтров для сэлфи до сложных манипуляций с кривыми RGB. Вместе с камерой эволюционировали и приложения для улучшения фото на iOS. Прогресс отчетливо виден на примере Afterlight 2, так что приступим к его обзору.

Afterlight 2 позиционируется как приложение для обычных пользователей, поэтому его интерфейс понятен и логичен, не отпугивает сложными профессиональными терминами. Разработчик выбрал темную тему для своего редактора, чтобы сфокусировать внимание пользователя на фотографии. И это правильно, ведь интерфейс приложения не должен отвлекать от главного объекта, т.е. фотки.

Иконки различных настроек понятны с первого взгляда, особенно если вы до этого пользовались редактором фото на обычном компьютере. Есть и подписи под иконками, так что с интерфейсом разобраться не сложно (пусть он и на английском). Для обладателей новых моделей iPhone в приложении реализована тактильная обратная связь, что делает работу с редактором еще более удобной. Подводя итог микро обзору интерфейса, можно сказать, что Afterlight 2 – мощный редактор без сложного интерфейса.

После запуска приложения в Afterlight 2 будут показаны фотографии из стандартной галереи, новые в самом низу. Листаем вверх, чтобы просмотреть фотки в хронологическом порядке и найти какой-нибудь старый снимок. По тапу он раскроется в максимальном размере. В нижней части также есть число – это количество фоток на устройстве. Чтобы отредактировать фотографию, следует нажать на кнопку Use («Использовать»).

В нижней части приложения на инструментальной панели расположены пять основных категорий способов редактирования: Crop & Rotate («Кадрирование и поворот»), Adjustments («Настройки»), Filters («Фильтры»), Art («Арт») и Double Exposure («Двойная экспозиция»).

«Кадрирование и поворот» предлагает базовые инструменты для обрезки фото с разным соотношением сторон, включая золотое сечение. Afterlight 2 также показывает точное разрешение после обрезки – к примеру, 3872x2398 пикселей. Удобно, если вам нужен точный размер фото после кадрирования. Ползунки для точных настроек снабжены цифровыми показаниями и не сбиваются, когда отрываешь палец от экрана, как это часто случается в других приложениях.

В «Настройках» собраны все необходимые инструменты для улучшения фото – кривые уровней, яркость, контраст, виньетирование, насыщенность и так далее. Однако, не обошлось без новшеств. В Afterlight 2 есть, к примеру, «Выборочная насыщенность», с помощью которой можно увеличить или уменьшить уровень насыщенности восьми разных цветов. С помощью этого инструмента можно сделать по-настоящему уникальные фотки. Вторая версия приложения также обзавелась градиентами, с помощью которых можно менять тон снимков. В общем, в редакторе есть инструменты на все случаи жизни и для любой фотографии.

Фильтры в Afterlight 2 немного отличаются от оригинального приложения. Хотя в наборе есть и стандартные фильтры, фишка второй версии в коллекции фильтров от других фотографов. Чтобы проверить доступные для загрузки, жмем на вкладку «Коллекция», а затем тапаем по «Обзор». Откроется экран с фильтрами, которые вы можете скачать себе в приложение. Самое приятное, что все фильтры доступны бесплатно.

На момент публикации обзора в фото-редакторе доступны только пять паков фильтров. Однако, разработчики обещают добавлять новые в приложение каждый месяц. Как и все другие обновления Afterlight 2, дополнительные фильтры можно будет скачать бесплатно. Если коллекция фильтров в приложении разрослась до неприличных размеров, то ненужные можно удалить.

Чтобы применить фильтр к фотографии, достаточно просто тапнуть по нему. В нижней части экрана будет ползунок, регулирующий интенсивность фильтра, так что пользователь полностью контролируют окончательный результат.

Желаете сделать снимок творческим и оригинальным? Тогда добро пожаловать в разделы «Арт» и «Добавить текст». С текстом в приложении все просто – достаточно напечатать нужный и выбрать один из вариантов выравнивания. Затем можно настроить прозрачность, цвет и шрифт. «Арт» позволяет добавить цитаты, стикеры и различные цветочки. Настройки примерно те же, что и в тексте.

Наконец, в редакторе фото Afterlight 2 на iPhone есть новенький и необычный инструмент «Двойная экспозиция» (Double Exsposure). С его помощью можно совместить два снимка, применив различные режимы смешивания и настроив прозрачность (примерно как со слоями в «Фотошопе»), для получения необычного эффекта.

В приложении есть полноценная «История» (соответствующая кнопка в верхней части экрана). Если вы сделали целую серию различных изменений в фотографии и уже забыли, что же было сделано в процессе, то загляните в «Историю». Редактор кропотливо собирает абсолютно все действия, совершенные над снимком. В любой момент можно вернуться на любой шаг назад, чтобы отменить лишние действия и применить новые.

Завершив работу над снимком в приложении, достаточно тапнуть по кнопке «Готово» (Done), чтобы применить финальные инструменты редактирования, такие как «рамки». Затем выбираем качество (фактически – размер) снимка: маленький 800x495, средний 1600x991 или большой 3872x2398. Сохраняем на устройство или отсылаем в другое приложение отредактированный снимок. Вот, собственно, и весь процесс работы с фото в приложении, если вкратце.

Плюсы

Afterlight 2 – качественное продолжение и без того неплохого редактора фотографий на iPhone. Во второй версии приложения процесс работы с фото стал еще более комфортным, быстры и понятным. Также в распоряжении пользователя масса новых инструментов с тонкими настройками, с чьей помощью можно создать настоящие шедевры из обычных фоток прямо на смартфоне. Наконец, не забудем упомянуть бесплатные фильтры – как от других фотографов, так и от разработчиков приложения.

Минусы

Хотя придраться к Afterlight 2 как фото-редактору для iOS сложно, различий с первой версией не так уж и много. Если вы купили первую версию приложения, то почти наверняка ее возможностей вам хватит. Также в новом редакторе нет некоторых инструментов из предыдущей итерации – к примеру, не хватает закругления краев для фото и некоторых фильтров. Будем надеяться, что разработчики вернут в приложение зачем-то вырезанные функции.

Вердикт

Afterlight 2 как редактор фото для iPhone удовлетворит все потребности практически любого мобильного фотографа – будь то юная любительница сэлфи или продвинутый фотограф, которого не пугают термины «экспозиция», «выдержка» и формат RAW. Достаточно мощное приложение для улучшения фото и сэлфи на iOS. Цена вполне умеренная – 230 рублей.

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